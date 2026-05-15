El reloj inteligente que monitorea la presión arterial: una ayuda para controlar la hipertensión en casa

Un reloj inteligente puede ser una herramienta discreta para el control de la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imagina un reloj inteligente que, más allá de dar la hora, se convierte en un aliado silencioso para quienes necesitan monitorear su salud cardiovascular, especialmente si tienen hipertensión.

El dispositivo Huawei Watch D2 busca acompañar discretamente cada jornada, integrando tecnología médica sin sacrificar el diseño o la comodidad en la muñeca.

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Este tipo de innovación responde a una demanda creciente: según el segundo Informe Mundial sobre la Hipertensión Arterial publicado por la OMS en septiembre de 2025, 1,400 millones de personas en el mundo tienen presión arterial alta, pero sólo una de cada cinco la tiene bajo control.

Este dispositivo acompaña cada día, integrando tecnología médica sin perder comodidad ni estilo. (Axicom)

En América Latina, hasta cuatro de cada diez adultos padecen hipertensión, pero un tercio no lo sabe, y la enfermedad afecta a más del 35 % de las personas de entre 30 y 79 años.

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Por ejemplo en México, según cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021-2024, difundidas en 2025, el 29% de los adultos presenta hipertensión.

Aunque el 63% ya contaba con diagnóstico, solo el 60% de quienes seguían un tratamiento farmacológico lograba mantener la presión arterial dentro de los rangos recomendados.

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El monitoreo de la presión arterial, tradicionalmente reservado a consultorios médicos o equipos voluminosos, ahora es posible con este reloj.

Ahora es posible medir la presión arterial fuera del consultorio, directamente desde la muñeca. (Axicom)

Cómo este reloj inteligente ayuda monitorear la presión arterial

A diferencia de los tensiómetros clásicos, basados en brazaletes inflables y dispositivos de mesa, este reloj inteligente incorpora microbombas y sensores ópticos capaces de registrar, analizar y almacenar datos clínicos en tiempo real.

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Esta tecnología no solo ofrece comodidad, también continuidad: el usuario puede realizar mediciones periódicas en cualquier momento del día, con resultados que pueden compartirse directamente con profesionales de la salud a través de aplicaciones seguras.

Los relojes inteligentes con esta función permiten crear un historial detallado de la presión arterial, alertando sobre posibles desviaciones y facilitando la intervención temprana.

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El usuario puede realizar mediciones rápidas en cualquier momento del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la integración con algoritmos de inteligencia artificial mejora la interpretación de tendencias, ofreciendo recomendaciones personalizadas basadas en la evidencia clínica.

La posibilidad de compartir informes detallados contribuye a una medicina más preventiva, eficiente y centrada en el paciente.

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Qué relojes inteligentes integran funciones similares

Modelos como el Samsung Galaxy Watch permiten medir la presión arterial mediante sensores ópticos y tecnología de calibración, aunque requieren validación periódica con un tensiómetro tradicional.

Por su parte, el Apple Watch Series 9 ofrece electrocardiograma y detección de ritmos cardíacos irregulares, aunque aún no incorpora medición directa de presión arterial.

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Algunos modelos, como Samsung Galaxy Watch, miden la presión arterial mediante sensores, aunque requieren calibración regular con un tensiómetro médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fabricantes como Honor y Xiaomi han integrado funciones de presión arterial en modelos específicos, aunque su disponibilidad y certificación médica varían según el mercado.

Google lanza una pulsera inteligente sin pantalla

Google presentó Fitbit Air, una pulsera inteligente sin pantalla orientada al monitoreo constante de la salud y el sueño. Gracias a su diseño ultraligero, puede utilizarse durante todo el día y la noche.

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El dispositivo registra parámetros como la frecuencia y el ritmo cardíacos —con alertas para fibrilación auricular—, saturación de oxígeno (SpO2), frecuencia cardíaca en reposo, variabilidad cardíaca y fases del sueño.

Toda la información recopilada se sincroniza de manera automática con la aplicación Google Health, donde los usuarios acceden a estadísticas detalladas, recomendaciones personalizadas e informes de bienestar.

Google lanzó Fitbit Air, una pulsera sin pantalla diseñada para el monitoreo continuo de salud y sueño. Su peso ligero permite usarla día y noche. (Google)

A diferencia de otros dispositivos similares, Fitbit Air prescinde de notificaciones o interacción directa, priorizando un uso pasivo que permite al usuario mantenerse enfocado en sus actividades sin interrupciones digitales.

La autonomía es otro atributo destacado: el dispositivo alcanza hasta siete días de funcionamiento con una sola carga, y dispone de un sistema de carga rápida capaz de proporcionar un día de uso en apenas cinco minutos.

Su precio inicial es de USD 99,99, e incluye tres meses de prueba de Google Health Premium, la suscripción que habilita todas las funciones del servicio Google Health Coach.