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Esta es la única empresa latinoamericana en el top 100 de las marcas más valiosas del mundo

Mercado Libre se consolida en esta ranking por su relevancia y crecimiento en la región

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La estrategia de Mercado Libre combina comercio electrónico y servicios financieros para fortalecer su valor de marca. (Reuters)
La estrategia de Mercado Libre combina comercio electrónico y servicios financieros para fortalecer su valor de marca. (Reuters)

La edición más reciente del Kantar BrandZ Top 100 Global ubicó a Mercado Libre como la única empresa latinoamericana en el ranking de las marcas más valiosas del planeta, en un escenario donde la aceleración de la inteligencia artificial está redefiniendo el valor de marca a escala internacional.

De acuerdo con el informe, las marcas globales experimentan actualmente una transformación marcada por la adopción de inteligencia artificial en múltiples aspectos de la experiencia del consumidor. Desde la personalización de contenidos hasta la integración de modelos de lenguaje avanzados, la IA eleva el umbral de entrada al ranking y exige a las empresas una diferenciación significativa. Ahora, las decisiones sobre inversiones y canales se toman en tiempo real, lo que ha impactado directamente en la percepción y el valor de las marcas.

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Jorge Torres, CCO Andean Region de Kantar, señaló que “el crecimiento que estamos viendo en el valor de marca responde a decisiones muy concretas: entender qué señales realmente importan, priorizarlas y ejecutarlas con consistencia. La inteligencia artificial amplía las capacidades, pero también eleva el nivel de exigencia en cómo se traduce la información en acciones”. La organización agregó que las marcas con mayor claridad estratégica logran sostener su dirección en entornos competitivos, fenómeno que también se observa en América Latina.

Según el reporte, el valor total del Top 100 alcanzó un récord de 13,1 billones de dólares, con un crecimiento del 22% respecto al año anterior.

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Un grupo de profesionales sentados en una sala de reuniones, mirando a un presentador frente a una pantalla con texto, con laptops y cuadernos sobre la mesa. Una persona levanta la mano.
El informe de Kantar BrandZ señala el papel clave de la inteligencia artificial en la evolución del valor de marca.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las marcas tecnológicas dominan el ranking

Por primera vez, tres marcas tecnológicas superaron el umbral del billón de dólares en valor de marca: Google se ubicó en el primer lugar con 1,5 billones de dólares, seguida de Apple (1,4 billones) y Microsoft (1,1 billones). Amazon también alcanzó la cifra del billón de dólares y se posicionó en el cuarto lugar.

Por su parte, el ascenso de Google respondió a un crecimiento del 57% interanual, impulsado por la integración de la IA Gemini en productos y servicios, el desarrollo de nuevas funcionalidades de búsqueda y la inversión en infraestructura de datos.

Entre las novedades, Claude debutó en la posición 27 con un valor cercano a los 96.600 millones de dólares, mientras que ChatGPT registró el mayor crecimiento interanual, con un aumento del 285%. Según datos históricos de Kantar, solo BlackBerry había superado esa tasa de crecimiento en 2008.

Mercado Libre: integración digital y relevancia local

La consistencia en la ejecución y la adaptación a las necesidades locales distinguen a Mercado Libre entre las principales marcas globales (Europa Press)
La consistencia en la ejecución y la adaptación a las necesidades locales distinguen a Mercado Libre entre las principales marcas globales (Europa Press)

En el contexto latinoamericano, el informe destacó que marcas como Mercado Libre han construido valor al integrarse en la vida cotidiana de los consumidores. Su crecimiento se atribuye a la combinación entre escala digital y relevancia local, consolidando un ecosistema que abarca desde comercio electrónico hasta retail media. Esta estrategia permitió a Mercado Libre convertirse en la única representante de Latinoamérica en el Top 100 global de marcas más valiosas.

El informe subrayó que en mercados con alta competencia, la ejecución consistente marca diferencias claras. Torres afirmó que “las marcas que están avanzando no necesariamente hacen más, pero sí tienen mayor claridad sobre dónde enfocarse y cómo sostener esa dirección en el tiempo”.

El avance de las marcas asiáticas y el desempeño por sectores

El análisis también reveló que Asia amplió su presencia en el Top 100, con 23 marcas originarias de la región. En China, empresas como Agricultural Bank of China, Alibaba, ICBC, Xiaomi, Tencent y Ping An lideraron los mayores incrementos de valor, con cifras superiores al 40%. Tencent regresó al Top 10 global y alcanzó un valor de 251.600 millones de dólares.

Zara se posiciona como la marca textil más valiosa del mundo al superar a Nike. (Reuters)
Zara se posiciona como la marca textil más valiosa del mundo al superar a Nike. (Reuters)

Por sectores, el ranking destacó la posición de Zara como la marca textil más valiosa del mundo, superando a Nike a través de experiencias de compra personalizadas y potenciadas por IA. En el segmento de lujo, Hermès desplazó a Louis Vuitton y se consolidó como la marca de mayor valor, respaldada por la capacidad de comprender audiencias diversas y evolucionar su propuesta creativa. El sector financiero también reportó crecimientos, especialmente en bancos tradicionales como Chase y HSBC, que fortalecieron la confianza con los consumidores.

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