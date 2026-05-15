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X (antes Twitter) tendrá una pestaña de Historial: qué contenido se guardará

Con la actualización, los marcadores y “me gusta” se integran junto a vídeos vistos y artículos leídos

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Pestaña historias en X
La nueva pestaña de Historial en X reúne la actividad reciente y los contenidos guardados por el usuario. (X)

La red social X ha implementado una función que introduce una pestaña de Historial, donde se almacenan marcadores, “me gusta”, vídeos y artículos, consolidando todo el contenido guardado e interactuado en un único espacio privado.

Esta actualización, disponible inicialmente para usuarios de iOS, transforma la experiencia de la plataforma al facilitar el acceso a publicaciones previamente vistas o archivadas. La nueva función responde a la demanda de herramientas que permitan recuperar rápidamente información relevante en entornos de alto flujo informativo.

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La pestaña de Historial permite a los usuarios de iOS acceder en un solo lugar a los contenidos guardados o con los que han interactuado, entre ellos marcadores, publicaciones marcadas con “me gusta”, vídeos y artículos. Según la publicación en X de Nikita Bier, jefa de producto de la plataforma, el objetivo es ofrecer “una mejor manera de llevar un registro de todo tu contenido favorito y volver a las cosas que quieras terminar de leer o ver más tarde”.

Un nuevo espacio para el contenido favorito y la actividad reciente

La pestaña de Historial sustituye al antiguo botón de Marcadores en el menú lateral izquierdo de la aplicación móvil de X. Ahora, los usuarios encuentran cuatro secciones diferenciadas: Marcadores, Me gusta, Vídeos y Artículos. Bier explicó que esta sección fue diseñada para simplificar el seguimiento del contenido favorito y facilitar el retorno a publicaciones pendientes.

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La función permite recuperar publicaciones importantes que suelen perderse por la rapidez en la plataforma. (Europa Press)
La función permite recuperar publicaciones importantes que suelen perderse por la rapidez en la plataforma. (Europa Press)

Dentro de este espacio, los Marcadores y los Me gusta corresponden a acciones explícitas realizadas por los usuarios, mientras que las pestañas de Vídeos y Artículos se completan automáticamente según la actividad registrada en la plataforma. Esta distinción agrega una dimensión de seguimiento de comportamiento, aproximando a X a los sistemas de historial de visualización presentes en otras plataformas de vídeo.

La sección Historial permanece privada y solo es accesible para el titular de la cuenta. Este enfoque busca garantizar la confidencialidad de los hábitos de navegación y consumo, alineándose con las tendencias actuales de privacidad en la industria tecnológica.

Recuperación centralizada frente a la volatilidad del contenido

Una de las motivaciones detrás de esta actualización es resolver el problema de la volatilidad del contenido en X. La dinámica acelerada de la plataforma, especialmente durante ciclos de noticias urgentes o debates virales, provoca que hilos, vídeos o artículos desaparezcan de la vista en pocos minutos.

El Historial en X es privado y solo accesible para el titular de la cuenta. (Europa Press)
El Historial en X es privado y solo accesible para el titular de la cuenta. (Europa Press)

La nueva pestaña de Historial actúa como un sistema de recuperación estructurado, permitiendo a los usuarios acceder fácilmente al contenido con el que interactuaron previamente, sin necesidad de guardar todo manualmente ni de desplazarse por largas cronologías.

La incorporación de esta función facilita el acceso a información relevante y mejora la experiencia de usuario, ya que elimina la necesidad de recordar o buscar manualmente publicaciones vistas en el pasado.

Integración de formatos y evolución de la plataforma

El lanzamiento de la pestaña de Historial forma parte de una estrategia más amplia de X, orientada a consolidar un ecosistema de contenido multiformato. En los últimos años, la plataforma amplió su oferta con la posibilidad de publicar artículos extensos y potenciar el consumo de vídeo, desplazándose más allá del límite tradicional de 280 caracteres.

X apuesta por consolidar sus formatos multimedia y artículos extensos en un espacio centralizado. (EFE)
X apuesta por consolidar sus formatos multimedia y artículos extensos en un espacio centralizado. (EFE)

La iniciativa reúne funciones previamente dispersas: los marcadores, antes en el menú principal, y los “me gusta”, situados en la pestaña de perfil, ahora conviven en un solo espacio junto a contenido audiovisual y artículos. Este modelo convierte a la aplicación en un sistema similar a un navegador web, donde el usuario puede revisar lo que leyó o vio, incluso si no lo guardó manualmente.

La función de Historial también puede incentivar el uso de artículos extensos y vídeos, posicionando a X como una plataforma atractiva para empresas, creadores y editores que desean publicar y distribuir contenido original dentro del entorno de la red social.

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