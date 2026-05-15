Tecno

Así puedes desactivar la función Instants de Instagram para evitar enviar fotos por accidente

El envío instantáneo de imágenes ha generado quejas entre usuarios preocupados por su privacidad

Guardar
Google icon
(Meta)
La función Instants de Instagram permite enviar fotos que desaparecen tras ser vistas. (Meta)

La red social Instagram incorporó recientemente la función Instants, un sistema que permite compartir fotos efímeras de forma casi automática, lo que ha generado confusión y preocupación entre los usuarios por el riesgo de enviar imágenes de manera accidental.

Esta herramienta, impulsada por Meta, se lanzó de manera global con el objetivo de facilitar el intercambio de momentos genuinos y espontáneos, aunque su diseño ha provocado inconvenientes relacionados con la privacidad, informa TechCruch.

PUBLICIDAD

La función aparece en la esquina inferior derecha de la bandeja de entrada como un pequeño icono de pila de fotos. Al acceder por primera vez, la aplicación muestra un tutorial simple que informa que las fotos desaparecen tras su visualización y que las reacciones son privadas, pero omite explicar en detalle el proceso de envío.

El procedimiento para compartir una imagen resulta directo: la cámara se activa dentro de Instants, y bajo el botón de disparo aparece un interruptor que ofrece dos opciones, “Amigos” y “Mejores amigos”, con la primera seleccionada por defecto. Al pulsar el disparador, la fotografía se envía automáticamente a todos los contactos incluidos en la lista de Amigos, a menos que el usuario cambie manualmente la configuración a Mejores amigos.

PUBLICIDAD

(Meta)
Por defecto, Instants comparte la foto con todos los amigos a menos que se modifique la configuración manualmente. (Meta)

Muchos usuarios no comprenden que, una vez que presionan el obturador, la foto se envía sin confirmación adicional. Esta mecánica contrasta con el uso habitual de la plataforma, donde suele existir una oportunidad para revisar, editar o descartar contenido antes de su publicación.

Problemas de privacidad y accidentalidad

La falta de claridad en la interfaz ha causado que numerosos usuarios transmitan imágenes de manera involuntaria. El diseño de envío inmediato sorprendió a quienes esperaban poder revisar sus fotos antes de compartirlas, generando situaciones incómodas y potencialmente riesgosas.

Aunque Meta incorporó una opción de “deshacer” el envío (“Undo”) justo después de la acción, esta función resulta poco visible para quienes no anticipan el envío, y varios usuarios no notaron que su imagen ya se había distribuido. La experiencia de descubrir que una foto personal fue enviada puede ser desconcertante.

Cómo desactivar Instants en Instagram

Para desactivar Instants, se debe acceder a las preferencias de contenido en el perfil de usuario. (Europa Press)
Para desactivar Instants, se debe acceder a las preferencias de contenido en el perfil de usuario. (Europa Press)

El lanzamiento de Instants desató una oleada de consultas sobre cómo desactivar la función para evitar futuros accidentes. El procedimiento para ocultar Instants es el siguiente:

  • Acceder al perfil de usuario y abrir el menú de tres líneas ubicado en la parte superior derecha.
  • Entrar en el apartado “Preferencias de contenido”.
  • Activar la opción “Ocultar Instants en la bandeja de entrada”.

Al seleccionar esta configuración, la función desaparece de la bandeja de entrada y se dejan de recibir Instants de otros contactos. La opción de ocultar Instants es reversible y no afecta otras funciones de la aplicación.

Quienes prefieren no desactivar la función de manera permanente pueden optar por una alternativa temporal: mantener presionado el icono de Instants en la bandeja de entrada y deslizarlo a la derecha, lo que detiene el flujo de contenidos efímeros durante un periodo limitado.

Instants evidencia la necesidad de mayor claridad en las funciones de privacidad de Instagram. (Europa Press)
Instants evidencia la necesidad de mayor claridad en las funciones de privacidad de Instagram. (Europa Press)

Qué hacer si ya enviaste una foto por error

En caso de haber compartido una imagen no deseada mediante Instants, existe la posibilidad de retractarse. Tras enviar la foto, la interfaz muestra la opción “Deshacer” (“Undo”) debajo del botón de disparo, que permite retirar el contenido antes de que los destinatarios accedan a él.

Asimismo, los usuarios pueden dirigirse al archivo de Instants tocando el icono de cuatro cuadros en la parte superior derecha de la cámara. Desde ese apartado, es posible eliminar la foto enviada, lo que la retira de la bandeja de quienes aún no la han abierto.

Temas Relacionados

InstagramAplicacionesRedes socialesTutorialesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Drones inflables para entregas: por qué son presentados como una alternativa más eficiente y segura

Los drones ligeros pueden despegar y aterrizar en espacios reducidos, facilitando su uso urbano

Drones inflables para entregas: por qué son presentados como una alternativa más eficiente y segura

Epic Games Store regala dos juegos y uno te invita a ser el héroe que Gotham necesita

The Telltale Batman Shadows Edition ofrece una visión diferente del universo de DC a través del característico enfoque narrativo de Telltale

Epic Games Store regala dos juegos y uno te invita a ser el héroe que Gotham necesita

Ciberataque deja contra las cuerdas al fabricante del iPhone: 8 TB de archivos con referencias a Apple, comprometidos

La amenaza de publicar los archivos sustraídos ha puesto en alerta tanto a Foxconn como a otras grandes compañías tecnológicas

Ciberataque deja contra las cuerdas al fabricante del iPhone: 8 TB de archivos con referencias a Apple, comprometidos

Elon Musk enfrentaría una fuga de talentos tras fusionar SpaceX y xAI

Más de 50 investigadores e ingenieros han dejado SpaceXAI, nombre de la fusión empresarial

Elon Musk enfrentaría una fuga de talentos tras fusionar SpaceX y xAI

Así recomiendan los fabricantes limpiar la nevera por dentro y por fuera: pasos y productos adecuados

Una limpieza regular, la organización inteligente y el uso de desinfectantes naturales como el vinagre garantizan la seguridad alimentaria y el ahorro energético en el hogar

Así recomiendan los fabricantes limpiar la nevera por dentro y por fuera: pasos y productos adecuados

DEPORTES

Alivio en River Plate y la selección argentina: el diagnóstico de Montiel y Acuña tras las lesiones que sufrieron ante Gimnasia

Alivio en River Plate y la selección argentina: el diagnóstico de Montiel y Acuña tras las lesiones que sufrieron ante Gimnasia

Camilo Ugo Carabelli venció a un ex Top 10 y avanzó a cuartos de final en Valencia: Sebastián Báez quedó eliminado

El Challenger de Córdoba ingresa en zona de definición: habrá un finalista argentino

Espeluznante accidente en las 24 Horas de Nürburgring: casi lo atropellan y escapó de las llamas

“Quedó todo el rugby manchado”: un histórico de Los Pumas cuestionó la falta de homenaje a Maradona tras su muerte

TELESHOW

Adabel Guerrero, a corazón abierto sobre su separación de Martín Lamela: “Me sentía sola y triste”

Adabel Guerrero, a corazón abierto sobre su separación de Martín Lamela: “Me sentía sola y triste”

La acusación de un participante de Es mi sueño contra Natalie Pérez y la tajante respuesta de la cantante

Santiago del Moro anunció un contundente castigo contra uno de los participantes de Gran Hermano: “Hay sanción”

La reacción de Duki tras el polémico reclamo de su tatuador por sus reconocidas alitas: “No se hagan los graciosos”

Karol G rompe récords con su gira mundial: vendió dos millones de tickets en cuatro días

INFOBAE AMÉRICA

Agua potable en zonas rurales de El Salvador, un sueño cumplido gracias al apoyo del Papa León

Agua potable en zonas rurales de El Salvador, un sueño cumplido gracias al apoyo del Papa León

Protestas en Bolivia: mineros artesanales se enfrentaron con la Policía y exigieron la renuncia de Rodrigo Paz

Crimen en Costa Rica golpea a la Fuerza Pública: el asesinato del oficial Gerson Rosales desata indignación y un mensaje de mano dura del Gobierno

La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

Presidente Nasry Asfura fortalece vínculos diplomáticos con Israel en acto oficial en Tegucigalpa