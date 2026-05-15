Así puedes desactivar la función Instants de Instagram para evitar enviar fotos por accidente

La función Instants de Instagram permite enviar fotos que desaparecen tras ser vistas. (Meta)

La red social Instagram incorporó recientemente la función Instants, un sistema que permite compartir fotos efímeras de forma casi automática, lo que ha generado confusión y preocupación entre los usuarios por el riesgo de enviar imágenes de manera accidental.

Esta herramienta, impulsada por Meta, se lanzó de manera global con el objetivo de facilitar el intercambio de momentos genuinos y espontáneos, aunque su diseño ha provocado inconvenientes relacionados con la privacidad, informa TechCruch.

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La función aparece en la esquina inferior derecha de la bandeja de entrada como un pequeño icono de pila de fotos. Al acceder por primera vez, la aplicación muestra un tutorial simple que informa que las fotos desaparecen tras su visualización y que las reacciones son privadas, pero omite explicar en detalle el proceso de envío.

El procedimiento para compartir una imagen resulta directo: la cámara se activa dentro de Instants, y bajo el botón de disparo aparece un interruptor que ofrece dos opciones, “Amigos” y “Mejores amigos”, con la primera seleccionada por defecto. Al pulsar el disparador, la fotografía se envía automáticamente a todos los contactos incluidos en la lista de Amigos, a menos que el usuario cambie manualmente la configuración a Mejores amigos.

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Por defecto, Instants comparte la foto con todos los amigos a menos que se modifique la configuración manualmente. (Meta)

Muchos usuarios no comprenden que, una vez que presionan el obturador, la foto se envía sin confirmación adicional. Esta mecánica contrasta con el uso habitual de la plataforma, donde suele existir una oportunidad para revisar, editar o descartar contenido antes de su publicación.

Problemas de privacidad y accidentalidad

La falta de claridad en la interfaz ha causado que numerosos usuarios transmitan imágenes de manera involuntaria. El diseño de envío inmediato sorprendió a quienes esperaban poder revisar sus fotos antes de compartirlas, generando situaciones incómodas y potencialmente riesgosas.

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Aunque Meta incorporó una opción de “deshacer” el envío (“Undo”) justo después de la acción, esta función resulta poco visible para quienes no anticipan el envío, y varios usuarios no notaron que su imagen ya se había distribuido. La experiencia de descubrir que una foto personal fue enviada puede ser desconcertante.

Cómo desactivar Instants en Instagram

Para desactivar Instants, se debe acceder a las preferencias de contenido en el perfil de usuario. (Europa Press)

El lanzamiento de Instants desató una oleada de consultas sobre cómo desactivar la función para evitar futuros accidentes. El procedimiento para ocultar Instants es el siguiente:

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Acceder al perfil de usuario y abrir el menú de tres líneas ubicado en la parte superior derecha.

Entrar en el apartado “Preferencias de contenido” .

Activar la opción “Ocultar Instants en la bandeja de entrada”.

Al seleccionar esta configuración, la función desaparece de la bandeja de entrada y se dejan de recibir Instants de otros contactos. La opción de ocultar Instants es reversible y no afecta otras funciones de la aplicación.

Quienes prefieren no desactivar la función de manera permanente pueden optar por una alternativa temporal: mantener presionado el icono de Instants en la bandeja de entrada y deslizarlo a la derecha, lo que detiene el flujo de contenidos efímeros durante un periodo limitado.

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Instants evidencia la necesidad de mayor claridad en las funciones de privacidad de Instagram. (Europa Press)

Qué hacer si ya enviaste una foto por error

En caso de haber compartido una imagen no deseada mediante Instants, existe la posibilidad de retractarse. Tras enviar la foto, la interfaz muestra la opción “Deshacer” (“Undo”) debajo del botón de disparo, que permite retirar el contenido antes de que los destinatarios accedan a él.

Asimismo, los usuarios pueden dirigirse al archivo de Instants tocando el icono de cuatro cuadros en la parte superior derecha de la cámara. Desde ese apartado, es posible eliminar la foto enviada, lo que la retira de la bandeja de quienes aún no la han abierto.

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