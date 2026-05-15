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“Quedó todo el rugby manchado”: un histórico de Los Pumas cuestionó la falta de homenaje a Maradona tras su muerte

Leonardo Senatore recordó el día que el elenco argentino se enfrentó a los All Blacks, quienes sí rindieron recodaron de manera especial al Diez

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El día que los All Blacks homenajearon a Diego Armando Maradona

Leonardo Senatore, ex jugador de Los Pumas, cuestionó que el seleccionado argentino de rugby no haya tributado un homenaje a Diego Armando Maradona a la altura del vínculo que los unía, tres días después de la muerte del astro del fútbol en noviembre de 2020.

“Me dolió cuando falleció, que no se le haya hecho nada y quedó todo el rugby manchado por una decisión de unos pocos”, afirmó el rosarino en una entrevista para el canal La Capital+.

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Senatore, de 42 años y retirado del rugby profesional en 2020, recordó la cercanía que Maradona tuvo con el plantel durante el Mundial de Rugby 2015, disputado en Inglaterra. Contó que el ex número 10 apareció en el palco del King Power Stadium de Leicester durante el partido frente a Tonga el 4 de octubre de ese año, y que luego bajó al vestuario.

pumas vs all blacks homenaje a maradona
Los All Blacks homenajearon a Maradona con una camiseta antes del haka (Photo by DAVID GRAY / AFP) /

“Habló muy bien, dijo: ‘Argentina es un país de fútbol, pero hoy estamos todos con ustedes, por lo que están haciendo, lo que contagian, por lo que divierten. Están haciendo de un país de fútbol uno de rugby’”, relató el ex jugador.

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Ese encuentro dejó una huella profunda en el plantel. Senatore describió la tensión previa al partido, con los jugadores pendientes de si Maradona aparecería en el estadio, y la emoción colectiva cuando su imagen apareció en las pantallas durante el himno. “Fue terrible, terrible, terrible”, dijo. La relación entre el ex futbolista y los seleccionados argentinos era habitual: durante su estadía en Dubai, Maradona visitó a los jugadores de seven en cada etapa del circuito mundial.

El clima en el vestuario tras el partido fue de euforia total. Alguien puso la canción de Rodrigo “La Mano de Dios” y el plantel cantó y bailó al ritmo de la música. Antes, en el palco, Maradona había estado junto a Agustín Pichot, y al bajar al vestuario habló con el grupo, en un gesto que los jugadores no olvidaron.

Leonardo Senatore con la camiseta de Jaguares
Leonardo Senatore con la camiseta de Jaguares

Ese lazo hizo más notoria la ausencia de un tributo formal en el partido que los Pumas disputaron frente a los All Blacks el 28 de noviembre de 2020, apenas tres días después de la muerte de Maradona. El plantel llevó un improvisado brazalete negro, pero no hubo ningún gesto colectivo de mayor envergadura. El contraste fue aún más evidente porque Nueva Zelanda colocó una camiseta negra con el número 10 y el apellido Maradona antes de ejecutar el tradicional haka. Ante las críticas, el capitán Pablo Matera reconoció públicamente el error.

En aquel momento, la UAR, la cuenta oficial de los Pumas y diversos rugbiers del seleccionado sí despidieron a Maradona en las redes sociales, lo que hizo aún más llamativo que la delegación argentina no lo hiciera de forma masiva y dentro de la cancha.

“No sé quién fue el responsable, no importa, pero me sorprendió porque nosotros sabemos lo que compartimos, lo que lo queríamos y admirábamos, como todos los argentinos, más allá de ese hecho”, declaró Senatore en la entrevista difundida por La Capital+

El ex jugador de rugby, nacido en Rosario, debutó en primera división en el Club Gimnasia y Esgrima de esa ciudad a los 19 años y luego tuvo paso por clubes de Francia e Inglaterra antes de integrar el seleccionado nacional. Tras su retiro, se dedica al rubro gastronómico en Rosario.

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