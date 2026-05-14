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Ciberataque deja contra las cuerdas al fabricante del iPhone: 8 TB de archivos con referencias a Apple, comprometidos

La amenaza de publicar los archivos sustraídos ha puesto en alerta tanto a Foxconn como a otras grandes compañías tecnológicas

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Apple - ciberataque - Foxconn - tecnología - 14 de mayo
La fábrica de Foxconn en Mount Pleasant, Wisconsin, fue sacudida por un ataque de ransomware. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / REUTERS/Dado Ruvic)

Un ciberataque ejecutado por el grupo Nitrogen ha dejado en jaque a Foxconn, uno de los principales proveedores de Apple, tras el robo de 8 terabytes de datos que incluyen referencias directas a la empresa de Cupertino.

La amenaza de publicar los archivos sustraídos ha puesto en alerta tanto a Foxconn como a otras grandes compañías tecnológicas, y aunque la exposición para Apple parece limitada, el incidente invita a revisar los protocolos de seguridad en la cadena de suministro global.

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Las dimensiones del robo de datos y el posible impacto en Apple

El 1 de mayo, la fábrica de Foxconn en Mount Pleasant, Wisconsin, fue sacudida por un ataque de ransomware que paralizó sus operaciones. Los primeros indicios del incidente surgieron cuando el Wi-Fi de la planta se desconectó a las siete de la mañana, seguido pocas horas después por la caída de la infraestructura central.

Persona encapuchada y con guantes tecleando en un teclado, con pantallas de ordenador que muestran código y un mapa global, y un fondo de múltiples rostros borrosos.
Un ciberataque ejecutado por el grupo Nitrogen ha dejado en jaque a Foxconn. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud de la interrupción obligó a los empleados a registrar sus horas de trabajo en papel, mientras que las computadoras quedaban apagadas por orden expresa de la empresa: “Nos dijeron que apagáramos los ordenadores y que no volviéramos a encenderlos bajo ninguna circunstancia”, relató un trabajador al medio local TMJ4.

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La producción permaneció afectada durante 11 días, hasta que el 12 de mayo Foxconn informó que la actividad comenzaba a normalizarse. Durante ese periodo, su equipo de ciberseguridad trabajó intensamente para contener el daño y restaurar los sistemas críticos de la planta.

Nitrogen, el grupo de ransomware responsable, aseguró haber sustraído más de 11 millones de archivos, entre los que citó expresamente información relacionada con Apple, Intel, Dell y Nvidia.

Aunque Apple fue mencionada pronto entre los posibles afectados por el robo, el riesgo inmediato para la compañía parece reducido. REUTERS/Dado Ruvic
Aunque Apple fue mencionada pronto entre los posibles afectados por el robo, el riesgo inmediato para la compañía parece reducido. REUTERS/Dado Ruvic

Entre los documentos filtrados se hallaron archivos financieros vinculados a la sede de Foxconn en Houston, documentación técnica sobre sensores de temperatura, circuitos integrados, planos de placas y mapas de topología de red de proyectos de AMD e Intel.

Estos últimos representan un peligro adicional, ya que podrían ser utilizados para detectar vulnerabilidades en infraestructuras de centros de datos alrededor del mundo. Foxconn, sin embargo, no confirmó si entre los datos sustraídos se encuentran archivos confidenciales de sus clientes, y hasta ahora ha optado por no desmentir la información publicada por el grupo atacante.

Cómo Apple minimiza el riesgo ante filtraciones

A pesar de que el nombre de Apple apareció rápidamente entre los potenciales afectados por el robo de datos, el riesgo directo para la compañía parece, en principio, limitado. La fábrica de Mount Pleasant no produce iPhones, sino que se especializa en la fabricación de televisores y servidores, lo que reduce la probabilidad de que existan planos o información sensible de productos Apple en sus sistemas.

Una persona de espaldas sentada frente a tres monitores en una habitación oscura; las pantallas muestran códigos, una advertencia de "ACCESS DENIED" y símbolos de dólar.
Entre los documentos filtrados se hallaron archivos financieros vinculados a la sede de Foxconn en Houston. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple implementa una política de compartimentación estricta de la información. Cada proveedor solo recibe los datos necesarios para ejecutar su función específica dentro de la cadena de fabricación, sin acceso al conjunto completo de detalles sobre los productos. Esta estrategia, mantenida durante años, busca precisamente reducir el impacto de incidentes como el ocurrido en Foxconn.

En los análisis realizados sobre la muestra de archivos filtrados no se encontraron esquemas de productos Apple, ni documentación técnica de equipos de desarrollo, ni datos de control de calidad que puedan comprometer directamente a la empresa.

Aun así, persiste cierta incertidumbre: Nitrogen asegura haber accedido a más de una instalación y los sistemas de distintas fábricas pueden estar interconectados, por lo que el riesgo no puede descartarse por completo en este momento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En los análisis realizados sobre la muestra de archivos filtrados no se encontraron esquemas de productos Apple. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características del grupo Nitrogen y su método de ataque ransomware

Nitrogen, activo desde 2023 y vinculado a un grupo ruso de ransomware, utiliza el modelo de doble extorsión: cifra los archivos de la víctima y luego amenaza con hacer pública la información si no se recibe el pago exigido. Sin embargo, el grupo presenta una peculiaridad técnica que complica aún más los intentos de resolución por parte de las empresas atacadas.

En febrero de este año, investigadores descubrieron un error en el encriptador de Nitrogen que corrompe la clave pública durante el proceso de cifrado, lo que imposibilita la recuperación de los archivos incluso si la víctima paga el rescate.

Es menester señalar que esta situación convierte la negociación en un callejón sin salida, ya que ni el pago garantiza la restitución de la información robada.

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