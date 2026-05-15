Revelaron el detrás de escena del escándalo entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa en el Real Madrid: “Es indefendible”

El periodista explicó en El Chiringuito que el técnico del Real Madrid decidió no arriesgar al delantero por motivos físicos

Un gol de Gonzalo García Torres y otro de Jude Bellingham sellaron la victoria del Real Madrid por 2-0 ante el Real Oviedo. Sin embargo, el partido estuvo atravesado por la polémica en torno a Kylian Mbappé. La ausencia del delantero entre los titulares y la reacción del público al ingresar en la segunda parte, desplazaron el foco de la jornada en los gestos que expresaron los hinchas y las declaraciones de protagonistas y analistas.

El delantero francés regresó tras una lesión muscular que lo marginó del clásico frente al Barcelona, aunque su protagonismo quedó opacado por los abucheos que recibió de la afición al entrar en el segundo tiempo. Las explicaciones sobre su suplencia generaron versiones encontradas entre los propios protagonistas y el entorno del club.

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El triunfo del Real Madrid ante el Real Oviedo quedó en segundo plano tras las versiones cruzadas entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa

Según relató el periodista José Luis Sánchez en el programa El Chiringuito, Álvaro Arbeloa habría mantenido una conversación con Mbappé antes del partido. “A mí lo que me cuentan es que hoy ha mantenido una reunión Álvaro Arbeloa con Kylian Mbappé”, introdujo el comunicador, quien detalló que “el técnico del Real Madrid le ha dicho que en el partido de hoy, después de no estar en el clásico por problemas físicos, considera que es innecesario forzar una zona que puede estar, a lo mejor, todavía sin estar al cien por cien y que los delanteros para el partido de hoy serán Mastantuono, Brahim y Gonzalo”.

Sánchez amplió la información: “Porque considera que es un riesgo innecesario forzar el físico de Kylian Mbappé y que va a ser titular en el Estadio Sánchez-Pizjuán. Esa conversación se produce, Arbeloa le comunica a Kylian Mbappé que va a ser suplente en el partido frente al Real Oviedo porque viene de lesión, porque ha hecho dos entrenamientos solo completos con el equipo, que son el martes y el miércoles. El lunes entrenó en solitario porque era día de descanso de la plantilla. Con dos entrenamientos después de una pequeña recaída el sábado, Arbeloa considera que Kylian Mbappé no está al cien por cien, no quiere riesgo de lesión”.

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La decisión, según el relato, obedeció a una cuestión física y a la falta de objetivos deportivos inmediatos para el equipo, dado que “el Madrid no se juega nada, está fuera de todo, es innecesario arriesgar el físico de un jugador después de que el sábado se retirara en la parte final del entrenamiento con una lesión y le dice que va a ser para el partido de hoy el que esté detrás y el que entre en la segunda parte, porque considera que no está al cien por cien”.

El delantero francés ingresó a los 68 minutos y fue abucheado por la hinchada (AP Foto/Manu Fernández)

Tras el partido, Mbappé se manifestó en zona mixta: “Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”.

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La respuesta del entrenador no tardó en llegar. En conferencia de prensa, Arbeloa desestimó por completo la versión del francés: “Ya me gustaría a mi tener cuatro delanteros. No sé qué decirte... ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien”. Sobre la decisión de dejarlo en el banco, el técnico fue tajante: “Está claro que si no lo pongo, no puede jugar porque soy el entrenador y soy quien decide quién juega. Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar”.

El exfutbolista argentino fue tajante en El Chiringuito y afirmó que no cree en las explicaciones del futbolista francés

La polémica se amplificó con el debate mediático y la intervención de exfutbolistas y comentaristas. Durante la emisión de El Chiringuito, el argentino Jorge D’Alessandro se mostró especialmente crítico con el delantero francés. “Lo que hace Mbappé hoy es indefendible. Aparte este señor yo no le creo, y te voy a explicar por qué no le creo”, expresó el comentarista, quien recordó episodios previos en los que, según su visión, el futbolista buscó protagonismo por encima de cuestiones deportivas. “Porque siempre quiere estar por encima. En el caso (Gianluca) Prestianni, cuando tú dijiste, tú, que era imposible, que hubiera escuchado seis veces lo que dijo, este señor salió de protagonismo haciendo una rueda de prensa para estar por encima del tema Vinicius”.

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D’Alessandro se refirió a la situación anterior con el argentino Gianluca Prestianni, cuando el francés aseguró un comentario racista, y cuestionó la credibilidad del delantero: “Y hoy me vuelve a decir una cosa que es invendible, que le diga un entrenador en el mundo que es el cuarto delantero, esto no se lo puedo creer. Es increíble que este señor sale poniendo esa metáfora para destrozar a un hombre que está muerto como Arbeloa deportivamente. ¡No le creo, no te creo! Porque lo hiciste con Prestianni y este señor te dio el veredicto. Yo estuve con él, con el caso Prestianni. Era imposible. Aunque UEFA te haya dado la razón, has mentido”.

Kylian Mbappe aseguró: "El entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla" (REUTERS/Isabel Infantes)

El comentarista insistió en que la actitud del francés responde a una estrategia para justificar su suplencia y mantenerse en el centro de la escena: “Hoy realmente utilizas un mecanismo donde la gente te ha dado un veredicto y no lo aceptas. Cada gesto denuncia un complot. Siento mucho decirlo, yo a este señor no le creo. Es un gran futbolista. Extraordinario futbolista. Pero evidentemente, no solamente es ser futbolista”.

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El propio Mbappé se refirió a los silbidos recibidos al ingresar y salir del campo: “Los pitos... es la vida. No podemos cambiar la opinión de la gente enfadada. Es una manera de expresar su opinión y no hay que tomárselo a lo personal. Me han pitado muchas veces en mi carrera. Es la vida de un jugador del Real Madrid y famoso como yo”.

Ante los dichos del futbolista, Álvaro Arbeloa expresó: "Mbappé no me habrá entendido"

Respecto a su viaje a Cerdeña durante la recuperación de la lesión —que generó polémica por la presencia de la actriz Ester Expósito—, el delantero explicó: “La cosa de no estar en Madrid… tenía la autorización del club. No fui el único jugador de la plantilla que no estaba en Madrid. Hay que aceptar lo que dice la gente y cambiar la situación. Yo puedo cambiar fácilmente esta situación”.

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El delantero también lamentó su ausencia en el último clásico español: “Me siento bien. Fue una lesión un poco complicada en la pierna y fue una pena no jugar el clásico. Es un partido que siempre me gusta jugar porque siempre meto goles contra ellos”. Sobre si había algún problema en la relación con Arbeloa, Mbappé fue categórico: “No, ninguno. No voy a tener un problema por no jugar. Pero hay que aceptar la idea del entrenador. Tengo que trabajar para ser mejor que Vini, Mastantuono y Gonzalo”. Consultado por las declaraciones del técnico del Real Madrid, el francés respondió con humor: “Tuve la autorización del club y yo no miro la rueda de prensa del míster. Tengo la tele francesa en casa”.