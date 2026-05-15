El Challenger de Córdoba ingresa en zona de definición: habrá un finalista argentino

Bautista Torres dio vuelta un partido complicado (Crédito: Prensa AAT)

El AAT Challenger de Córdoba ingresa en su etapa decisiva y ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Además, se aseguró presencia local en la final: tres argentinos siguen en carrera en el Córdoba Lawn Tenis Club.

Este viernes, desde las 11.00 y con transmisión de Fox Sports 2, Juan Manuel La Serna enfrentará a Bautista Torres, mientras que Guido Justo se medirá con el uruguayo Franco Roncadelli.

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La jornada de cuartos de final del quinto Challenger del año en el país -cuatro fueron organizados por la Asociación Argentina de Tenis- dejó emociones fuertes, remontadas y varias historias de crecimiento dentro de un circuito nacional que continúa consolidándose como plataforma clave para el desarrollo de jugadores sudamericanos.

El primer turno ofreció un duelo completamente argentino entre Juan Manuel La Serna (367°) y Valerio Aboian (494°), que comenzó favorable para el marplatense pero terminó con una contundente reacción del catamarqueño, quien se impuso por 4-6, 6-1 y 6-0 para alcanzar su segunda semifinal en el ATP Challenger Tour.

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Después de un arranque parejo y un primer set que se le escapó, La Serna elevó considerablemente su nivel y dominó con autoridad, ganando 12 de los siguientes 13 games para revertir el encuentro. El zurdo de 22 años ya había alcanzado la definición a fines de 2025 en Santa Cruz de la Sierra. En aquella ocasión, cayó ante Alex Barrena.

“Vale es muy duro y al ser un amigo se complica un poco más. Se mezclan emociones contra él”, expresó el ganador. “Estoy contento porque no tuve mi mejor día al principio, pero pude acomodarme, mejorar y crecer con el correr del encuentro”.

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Juan La Serna venció a su amigo Valerio Aboian (Crédito: Prensa AAT)

La Serna, uno de los ganadores de la Beca Galperin al Mérito 2025 por su rendimiento en torneos jugados en el país, atraviesa una temporada de consolidación en el circuito Challenger después de dar el salto desde el ITF World Tennis Tour.

“Hoy me siento un jugador de este nivel porque me lo demostré a mí mismo y tengo que ponerme en valor”, sostuvo. Y agregó: “Yo viví mucho tiempo acá, siempre jugué federado para Córdoba. Jugar acá tiene un valor emocional muy grande”.

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Su rival será Juan Bautista Torres (325°), otro argentino que viene acumulando triunfos. El bonaerense derrotó al colombiano Miguel Tobón (501°), una de las promesas sudamericanas, por 6-7 (4), 6-4 y 6-1, y extendió a ocho su racha de triunfos consecutivos en suelo cordobés, luego de haber conquistado el M25 de Villa María la semana pasada.

Torres, campeón de dos Challenger en su carrera (Troyes 2022 y Dobrich 2024), jugará así su primera semifinal de la temporada y buscará prolongar su gran envión.

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Por la parte baja del cuadro, Guido Justo (263°), máximo favorito del torneo, confirmó su condición de candidato al vencer al brasileño Eduardo Ribeiro (407°) por 7-6 (9) y 7-5 en un partido vibrante.

El jugador de Adrogué, campeón este año en el AAT Challenger de Tigre, continúa sumando puntos clave en su objetivo de ingresar por primera vez a la qualy de un Grand Slam. Con esta campaña, se ubica virtualmente cerca del puesto 247° del ranking en vivo y mantiene intacta la ilusión de acercarse al corte para Wimbledon.

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En semifinales se cruzará con Franco Roncadelli (274°), el uruguayo de 26 años que llega encendido tras conquistar en Santos, Brasil, el primer título Challenger de su carrera. En Córdoba volvió a demostrar fortaleza mental al remontar ante Nicolás Kicker (348°) por 2-6, 7-6 (3) y 7-5.

Guido Justo, otro de los semifinalistas (Crédito: Prensa AAT)

Habrá además un detalle singular: Roncadelli y Justo comparten entrenador. Se trata del argentino Martín Rondina, lo cual suma un matiz especial a una semifinal con mucho en juego.

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Con tres argentinos entre los cuatro mejores, Córdoba vuelve a ratificar la importancia del calendario local como puente competitivo para los tenistas nacionales, ofreciendo oportunidades concretas para crecer, sumar puntos y soñar en grande.