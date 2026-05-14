Elon Musk enfrentaría una fuga de talentos tras fusionar SpaceX y xAI

Un revés para los planes de Elon Musk, que busca desarrollar centros de datos orbitales y una nube computacional en el espacio tras la integración de SpaceX y xAI. (Reuters)

La reciente fusión de SpaceX y xAI, empresas de Elon Musk, que dio origen a SpaceXAI, ha generado una significativa salida de talento clave, según informó The Information. Desde febrero, más de 50 investigadores e ingenieros han abandonado la empresa, con la partida de líderes esenciales en áreas como codificación, modelos de mundo y Grok voice.

Rivales tecnológicos como Meta y Thinking Machine Labs han absorbido parte de los exempleados de SpaceXAI. Al menos 11 miembros de xAI se unieron a Meta desde febrero, mientras que siete optaron por Thinking Machine Labs, la compañía dirigida por Mira Murati. TechCrunch ya había reportado la salida de 11 empleados tras la fusión, incluidos dos de los cofundadores originales.

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La reducción del equipo principal de pre-entrenamiento, fundamental para el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial, ha generado preocupación dentro y fuera de SpaceXAI. La salida del líder del equipo, Juntang Zhuang, incrementó las dudas sobre el compromiso de la compañía con la construcción de modelos líderes en IA. El pre-entrenamiento es un paso inicial crítico en el desarrollo de estas tecnologías y su debilitamiento pone en entredicho los planes futuros de SpaceXAI.

Meta y Thinking Machine Labs han reclutado a exintegrantes del equipo de pre-entrenamiento de SpaceXAI. (Reuters)

Cultura laboral y factores económicos

El reporte destaca que la cultura de trabajo extremo promovida por Elon Musk ha sido un factor en la fuga de talento, una queja recurrente en otras empresas bajo su dirección, como Tesla. Una fuente consultada por The Information indicó que Musk impuso plazos poco realistas para el entrenamiento de modelos, lo que llevó a tomar atajos en el desarrollo de Grok.

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No todas las salidas se atribuyen a la presión laboral. Varios exempleados buscaron aprovechar la oportunidad de vender acciones adquiridas, una opción disponible regularmente en SpaceX. La expectativa de una próxima salida a bolsa incentivó a algunos a priorizar el beneficio financiero sobre la continuidad en la empresa.

La situación plantea interrogantes sobre el futuro de SpaceXAI y su capacidad para mantener la innovación en un entorno cada vez más competitivo en el sector de la inteligencia artificial.

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La salida del líder del equipo, Juntang Zhuang, incrementó la preocupación sobre el futuro de los proyectos de IA. (Reuters)

Por qué Elon Musk fusionó SpaceX y xAI

La integración entre SpaceX y xAI responde al objetivo de Elon Musk de sacar la infraestructura de inteligencia artificial fuera de la Tierra. Su plan consiste en crear centros de datos orbitales capaces de aprovechar la energía solar constante disponible en el espacio, superando así las limitaciones energéticas y de refrigeración que enfrentan los centros de datos en el planeta.

La visión de Musk es que, al instalar servidores y GPUs en órbita, la IA podrá escalar hasta convertirse en una superinteligencia sin depender de la red eléctrica terrestre.

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La sinergia entre SpaceX y xAI permite controlar todo el proceso: desde el lanzamiento con cohetes reutilizables Starship, hasta la operación de servidores y la conectividad proporcionada por la red de satélites Starlink.

La presión laboral y los plazos estrictos impuestos por Elon Musk influyeron en la fuga de talento. (Reuters)

Este modelo verticalmente integrado busca reducir costos, evitar intermediarios y garantizar una infraestructura espacial autosuficiente para el desarrollo de inteligencia artificial avanzada. Así, la fusión representa un cambio de paradigma hacia una nube computacional orbital, alejándose del modelo tradicional de centros de datos terrestres.

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