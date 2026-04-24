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Instagram lanza su propio Snapchat: así es Instants, la app para compartir fotos que desaparecen

La nueva aplicación apuesta por imágenes espontáneas, sin filtros ni edición

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Instants, app de Instagram
Instants permite tomar y compartir fotos que desaparecen tras 24 horas y solo pueden verse una vez. (Instagram)

Instagram ha comenzado las pruebas de Instants, su nueva aplicación enfocada en compartir fotos efímeras y auténticas, que solo pueden verse una vez y desaparecen tras 24 horas.

Por el momento, Instants está disponible únicamente en España e Italia y apunta a competir directamente con plataformas como Snapchat, BeReal y Locket, priorizando la espontaneidad y las conexiones cercanas. De hecho, la nueva app ha tomado elementos clave de sus competidoras.

Cómo funciona Instants

Instants permite tomar una foto con un solo toque desde la cámara integrada de la app, sin posibilidad de edición ni de subir imágenes desde la galería del dispositivo. Las imágenes, denominadas “instantáneas”, pueden llevar texto, pero no se pueden modificar después de ser capturadas.

Instants - Instagram
Instants solo permite capturar fotos con la cámara integrada, sin subir imágenes desde la galería. (Captura/Google Play)

Este enfoque busca alejarse del contenido pulido y planificado que caracteriza a Instagram y apuesta, en cambio, por retratar momentos reales y sin filtros.

Las fotos compartidas solo pueden ser vistas una vez por los destinatarios y permanecen disponibles durante 24 horas antes de desaparecer. Los usuarios pueden enviar instantáneas a seguidores mutuos o a su lista de Mejores Amigos, utilizando las mismas listas que ya existen en la aplicación principal de Instagram.

Una estrategia para recuperar la autenticidad

La decisión de lanzar Instants responde a la búsqueda de Instagram de recuperar el espíritu original de la plataforma, enfocado en compartir momentos cotidianos entre amigos. Con el tiempo, Instagram se ha vuelto más impersonal, dominado por influencers, creadores de contenido y anuncios. Instants representa un intento de devolver la espontaneidad al centro de la experiencia, facilitando el intercambio de imágenes informales y sin retoques.

El contenido se puede enviar a seguidores mutuos o a la lista de Mejores Amigos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El contenido se puede enviar a seguidores mutuos o a la lista de Mejores Amigos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Un portavoz de la compañía explicó a TechCrunch que se están probando varias versiones de Instants, tanto integradas dentro de la aplicación principal de Instagram como en una app independiente, para analizar la respuesta de los usuarios y adaptar la propuesta según las preferencias de la comunidad.

Competencia y desafíos en el mercado de imágenes efímeras

Instants toma elementos de otras aplicaciones que han popularizado el contenido efímero y auténtico, como Snapchat, BeReal y Locket, aunque llega en un momento en que el furor por estas plataformas ha comenzado a disminuir. A pesar de que Instagram Stories ya ofrece una función similar para compartir contenido temporal, Instants se diferencia al eliminar casi por completo las opciones de edición y la posibilidad de subir imágenes previamente tomadas.

La aplicación está disponible tanto para iOS como para Android en los países donde se está probando. La reacción de los usuarios y la capacidad de Instants para crear una comunidad activa serán claves para determinar si la apuesta de Instagram logra consolidarse frente a otras opciones ya existentes.

Instagram busca con Instants volver a sus orígenes centrados en la cercanía y la autenticidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Instagram busca con Instants volver a sus orígenes centrados en la cercanía y la autenticidad. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un regreso a las raíces

Con Instants, Instagram busca reconectar a los usuarios con la esencia del intercambio inmediato y personal, en un contexto digital donde la inmediatez y la autenticidad se han convertido en valores muy apreciados, pero también en un terreno de competencia saturado. El éxito de la plataforma dependerá de su capacidad para adaptarse a las demandas de los usuarios y diferenciarse de funciones ya presentes en el ecosistema de redes sociales.

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