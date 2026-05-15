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Alivio en River Plate y la selección argentina: el diagnóstico de Montiel y Acuña tras las lesiones que sufrieron ante Gimnasia

Los laterales campeones del mundo fueron reemplazados ante Gimnasia por sendas molestias. El plan del Millonario de cara a la semifinal del sábado

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River Plate - Urawa Red Diamonds - Mundial de Clubes 2025
Gonzalo Montiel se lesionó en el calentamiento (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Las horas posteriores al triunfo de River Plate ante Gimnasia y Esgrima La Plata trajeron alivio al cuerpo técnico millonario y también a la selección argentina. Los dos laterales campeones del mundo, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, no presentan lesiones sino sobrecargas musculares, y el club aplica un protocolo de recuperación que apunta a tenerlos disponibles para la semifinal del Torneo Apertura 2026 frente a Rosario Central.

La jornada del jueves estuvo marcada por el trabajo regenerativo para ambos futbolistas, y el viernes tampoco serán sometidos a exigencia física. La información que trascendió precisó que, por el momento, no hay estudios médicos programados para ninguno de los dos, una señal de que el cuadro clínico no reviste gravedad, según informó el periodista Gustavo Yarroch.

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River
Marcos Acuña salió en el primer tiempo frente a Gimnasia

Montiel fue el primero en encender las alarmas. El lateral derecho sintió molestias durante el calentamiento previo al partido y el cuerpo técnico decidió desafectarlo del encuentro. En su lugar ingresó Fabricio Bustos, que fue titular en la victoria frente al Lobo.

Acuña, por su parte, no completó el primer tiempo y fue reemplazado por precaución. El propio jugador le transmitió tranquilidad al entrenador Eduardo Coudet desde el campo: “Marcos me dijo ‘estoy contracturado, pero termino el primer tiempo’ y yo dije ‘afuera’. Lo de Cachete, estaba sobrecargado y se sintió un poco duro. Ninguno de los dos tiene una molestia muscular importante”, declaró el DT en conferencia de prensa tras el partido.

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“El otro día Gonzalo terminó los 120 minutos y fue una locura lo que corrió el partido pasado (San Lorenzo). Hoy sintió una molestia en el precalentamiento. No hay un diagnóstico, pero el comentario del doctor es que ninguno de los dos tendría algo importante”, agregó el Chacho, quien sumó a la convocatoria al juvenil Ulises Giménez.

De acuerdo con Yarroch, en River hay “cuidados intensivos” para los dos jugadores y el cuerpo técnico confía en que ambos podrán estar en el equipo que enfrente a Rosario Central el sábado a las 19:30 en el Monumental. La evolución de cada uno durante los días siguientes será determinante para la decisión final sobre su participación desde el inicio.

“Montiel y Acuña no están lesionados, sino que sufren sobrecargas musculares. El cuerpo técnico confía en que ambos podrán jugar ante Rosario Central”, indicó el periodista que cubre la actualidad del conjunto de Núñez.

El calendario apretado suma presión sobre la planificación del equipo. El club prefería disputar la semifinal el domingo para ganar un día de recuperación, pero la Liga Profesional fijó el cruce para el sábado por los compromisos de Rosario Central en la Copa Libertadores el martes siguiente.

Apenas unos días después de esa semifinal, River recibirá a Bragantino por la Copa Sudamericana, donde llega con cuatro puntos de ventaja sobre el escolta en su grupo. Ese margen podría habilitar rotaciones en el partido internacional, con Montiel y Acuña como candidatos a ser preservados si llegan con desgaste acumulado tras el duelo ante el Canalla.

“El cansancio va a existir para todos. Facundo (Colidio) también estaba cargado y le dije que aguantara un poco más porque era la última ventana que nos quedaba”, sostuvo también Coudet.

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