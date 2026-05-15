Tecno

Epic Games Store regala dos juegos y uno te invita a ser el héroe que Gotham necesita

The Telltale Batman Shadows Edition ofrece una visión diferente del universo de DC a través del característico enfoque narrativo de Telltale

Guardar
Google icon
Epic Games - The Telltale Batman Shadows Edition - Sunderfolk - juegos - tecnología - 14 de mayo
Desde el 14 de mayo, los usuarios de Epic Games Store pueden añadir sin coste dos títulos a su biblioteca digital. (Composición Infobae: YouTube Telltale Games / Imagen Ilustrativa)

Epic Games Store sorprende nuevamente a los usuarios de PC con su iniciativa de juegos gratuitos semanales, y esta vez los protagonistas son The Telltale Batman Shadows Edition y Sunderfolk.

De los dos títulos, uno permite a los jugadores encarnar al icónico defensor de Gotham, mientras que el otro apuesta por el rol multijugador táctico. La plataforma, además, mantiene el misterio sobre los próximos regalos, reforzando su estrategia de mantener a la comunidad en vilo.

PUBLICIDAD

Juegos gratis de Epic Games Store: cómo reclamar Batman y Sunderfolk

Desde el 14 de mayo, los usuarios de Epic Games Store pueden añadir sin coste dos títulos a su biblioteca digital. The Telltale Batman Shadows Edition y Sunderfolk están disponibles hasta el 21 de mayo y pueden reclamarse tanto desde la aplicación oficial como en la web de la tienda.

Epic Games - The Telltale Batman Shadows Edition - Sunderfolk - juegos - tecnología - 14 de mayo
Una característica clave de The Telltale Batman Shadows Edition es la inclusión del "Shadows Mode", un filtro visual estilo noir que recolorea el juego a mano con tonos blanco y negro intensos. (YouTube Telltale Games)

La dinámica para obtenerlos no ha variado respecto a otras promociones, lo que facilita el acceso y anima a los jugadores a aprovechar la oferta temporal.

PUBLICIDAD

El procedimiento es sencillo: basta con iniciar sesión, buscar los títulos destacados como gratuitos en la sección correspondiente y completar la adquisición. Al hacerlo, ambos juegos quedan vinculados de forma permanente a la cuenta, listos para descargar y jugar en cualquier momento.

The Telltale Batman Shadows Edition: narrativa y decisiones en Gotham

The Telltale Batman Shadows Edition ofrece una visión diferente del universo de DC a través del característico enfoque narrativo de Telltale. Esta entrega se compone de 10 episodios donde la trama gira en torno a la compleja dualidad de Bruce Wayne y Batman, así como a los dilemas morales que enfrenta el personaje.

Epic Games - The Telltale Batman Shadows Edition - Sunderfolk - juegos - tecnología - 14 de mayo
The Telltale Batman Shadows Edition reúne todos los episodios de las dos temporadas desarrolladas por Telltale. (YouTube Telltale Games)

Los escenarios y personajes de Gotham cobran vida mediante una narrativa interactiva, donde las decisiones del jugador influyen en el desarrollo de la historia.

La propuesta destaca por su atmósfera y la profundidad psicológica del protagonista, invitando al usuario a sumergirse en la mente fragmentada del Caballero Oscuro. El formato episódico permite una experiencia prolongada y episódica que favorece la inmersión y el seguimiento del relato.

Sunderfolk: cooperativo y estrategia en un mundo de fantasía

Sunderfolk propone una experiencia completamente distinta, alejada de la narrativa lineal para centrarse en la táctica y la cooperación. El juego se define como un RPG por turnos donde la estrategia compartida marca la diferencia y pueden participar hasta cuatro jugadores en modalidad multijugador online.

Epic Games - The Telltale Batman Shadows Edition - Sunderfolk - juegos - tecnología - 14 de mayo
Sunderfolk presenta una propuesta original al combinar elementos de videojuegos con la experiencia clásica de los juegos de mesa. (store.steampowered.com)

La campaña se desarrolla en un universo de fantasía, poblado de criaturas y escenarios que remiten a los cuentos clásicos, con mecánicas orientadas a la colaboración para superar misiones desafiantes.

A lo largo del recorrido, los participantes podrán emplear habilidades únicas y enfrentarse a retos que exigen planificación y comunicación, reforzando el carácter social del título.

Epic Games mantiene el suspense sobre los títulos que regalará la próxima semana. Aunque la compañía ya ha anunciado que tiene preparados dos nuevos juegos gratuitos para el jueves siguiente, no ha revelado sus nombres ni detalles. Los usuarios deberán esperar hasta el 21 de mayo para descubrir qué propuestas se sumarán a la colección de la tienda, prolongando así la expectativa y el interés en cada actualización semanal.

Logo de Epic Games Store sobre una ilustración de superhéroes y villanos luchando con armas y poderes en una ciudad destruida, con explosiones y rayos.
Epic Games Store es una tienda digital de videojuegos para PC y Mac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sunderfolk: cómo funciona el juego que convierte tu móvil en mando

Sunderfolk presenta una propuesta original al combinar elementos de videojuegos con la experiencia clásica de los juegos de mesa. A diferencia de otros títulos, su principal particularidad radica en que utiliza el teléfono móvil como mando. El televisor o monitor muestra el tablero, los enemigos y las animaciones, mientras que los jugadores gestionan sus acciones desde una aplicación gratuita en su dispositivo móvil.

Esa app funciona como una hoja de personaje digital donde se administran las cartas de habilidad, el inventario y las decisiones de cada turno.

El juego permite partidas cooperativas de hasta cuatro personas, ya sea en el mismo espacio físico o en línea. Solo uno de los participantes debe contar con el juego en Epic Games Store; los demás pueden unirse escaneando un código QR desde sus móviles. La dinámica se basa en combates tácticos por turnos, donde el grupo decide el orden de actuación en cada ronda, lo que posibilita coordinar estrategias y crear combinaciones de movimientos.

Epic Games - The Telltale Batman Shadows Edition - Sunderfolk - juegos - tecnología - 14 de mayo
El juego permite partidas cooperativas de hasta cuatro personas, ya sea en el mismo espacio físico o en línea. (store.steampowered.com)

En vez de menús tradicionales, las acciones se seleccionan mediante cartas digitales de habilidad, que se utilizan y descartan con cada turno, haciendo fundamental la gestión de recursos. Entre las misiones, los jugadores visitan el pueblo de Arden, un espacio central para mejorar las habilidades, adquirir equipo y avanzar en la historia.

Sunderfolk ofrece seis clases de personajes inspiradas en arquetipos clásicos, pero con un toque de animales antropomórficos: arcanista, bardo, berserker, piromante y ranger, cada uno con roles y habilidades particulares.

Temas Relacionados

Epic Games StoreThe Telltale Batman Shadows EditionSunderfolkJuegosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así puedes desactivar la función Instants de Instagram para evitar enviar fotos por accidente

El envío instantáneo de imágenes ha generado quejas entre usuarios preocupados por su privacidad

Así puedes desactivar la función Instants de Instagram para evitar enviar fotos por accidente

Drones inflables para entregas: por qué son presentados como una alternativa más eficiente y segura

Los drones ligeros pueden despegar y aterrizar en espacios reducidos, facilitando su uso urbano

Drones inflables para entregas: por qué son presentados como una alternativa más eficiente y segura

Ciberataque deja contra las cuerdas al fabricante del iPhone: 8 TB de archivos con referencias a Apple, comprometidos

La amenaza de publicar los archivos sustraídos ha puesto en alerta tanto a Foxconn como a otras grandes compañías tecnológicas

Ciberataque deja contra las cuerdas al fabricante del iPhone: 8 TB de archivos con referencias a Apple, comprometidos

Elon Musk enfrentaría una fuga de talentos tras fusionar SpaceX y xAI

Más de 50 investigadores e ingenieros han dejado SpaceXAI, nombre de la fusión empresarial

Elon Musk enfrentaría una fuga de talentos tras fusionar SpaceX y xAI

Así recomiendan los fabricantes limpiar la nevera por dentro y por fuera: pasos y productos adecuados

Una limpieza regular, la organización inteligente y el uso de desinfectantes naturales como el vinagre garantizan la seguridad alimentaria y el ahorro energético en el hogar

Así recomiendan los fabricantes limpiar la nevera por dentro y por fuera: pasos y productos adecuados

DEPORTES

Alivio en River Plate y la selección argentina: el diagnóstico de Montiel y Acuña tras las lesiones que sufrieron ante Gimnasia

Alivio en River Plate y la selección argentina: el diagnóstico de Montiel y Acuña tras las lesiones que sufrieron ante Gimnasia

Camilo Ugo Carabelli venció a un ex Top 10 y avanzó a cuartos de final en Valencia: Sebastián Báez quedó eliminado

El Challenger de Córdoba ingresa en zona de definición: habrá un finalista argentino

Espeluznante accidente en las 24 Horas de Nürburgring: casi lo atropellan y escapó de las llamas

“Quedó todo el rugby manchado”: un histórico de Los Pumas cuestionó la falta de homenaje a Maradona tras su muerte

TELESHOW

Adabel Guerrero, a corazón abierto sobre su separación de Martín Lamela: “Me sentía sola y triste”

Adabel Guerrero, a corazón abierto sobre su separación de Martín Lamela: “Me sentía sola y triste”

La acusación de un participante de Es mi sueño contra Natalie Pérez y la tajante respuesta de la cantante

Santiago del Moro anunció un contundente castigo contra uno de los participantes de Gran Hermano: “Hay sanción”

La reacción de Duki tras el polémico reclamo de su tatuador por sus reconocidas alitas: “No se hagan los graciosos”

Karol G rompe récords con su gira mundial: vendió dos millones de tickets en cuatro días

INFOBAE AMÉRICA

Agua potable en zonas rurales de El Salvador, un sueño cumplido gracias al apoyo del Papa León

Agua potable en zonas rurales de El Salvador, un sueño cumplido gracias al apoyo del Papa León

Protestas en Bolivia: mineros artesanales se enfrentaron con la Policía y exigieron la renuncia de Rodrigo Paz

Crimen en Costa Rica golpea a la Fuerza Pública: el asesinato del oficial Gerson Rosales desata indignación y un mensaje de mano dura del Gobierno

La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

Presidente Nasry Asfura fortalece vínculos diplomáticos con Israel en acto oficial en Tegucigalpa