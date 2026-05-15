Epic Games Store regala dos juegos y uno te invita a ser el héroe que Gotham necesita

Desde el 14 de mayo, los usuarios de Epic Games Store pueden añadir sin coste dos títulos a su biblioteca digital. (Composición Infobae: YouTube Telltale Games / Imagen Ilustrativa)

Epic Games Store sorprende nuevamente a los usuarios de PC con su iniciativa de juegos gratuitos semanales, y esta vez los protagonistas son The Telltale Batman Shadows Edition y Sunderfolk.

De los dos títulos, uno permite a los jugadores encarnar al icónico defensor de Gotham, mientras que el otro apuesta por el rol multijugador táctico. La plataforma, además, mantiene el misterio sobre los próximos regalos, reforzando su estrategia de mantener a la comunidad en vilo.

PUBLICIDAD

Juegos gratis de Epic Games Store: cómo reclamar Batman y Sunderfolk

Desde el 14 de mayo, los usuarios de Epic Games Store pueden añadir sin coste dos títulos a su biblioteca digital. The Telltale Batman Shadows Edition y Sunderfolk están disponibles hasta el 21 de mayo y pueden reclamarse tanto desde la aplicación oficial como en la web de la tienda.

Una característica clave de The Telltale Batman Shadows Edition es la inclusión del "Shadows Mode", un filtro visual estilo noir que recolorea el juego a mano con tonos blanco y negro intensos. (YouTube Telltale Games)

La dinámica para obtenerlos no ha variado respecto a otras promociones, lo que facilita el acceso y anima a los jugadores a aprovechar la oferta temporal.

PUBLICIDAD

El procedimiento es sencillo: basta con iniciar sesión, buscar los títulos destacados como gratuitos en la sección correspondiente y completar la adquisición. Al hacerlo, ambos juegos quedan vinculados de forma permanente a la cuenta, listos para descargar y jugar en cualquier momento.

The Telltale Batman Shadows Edition: narrativa y decisiones en Gotham

The Telltale Batman Shadows Edition ofrece una visión diferente del universo de DC a través del característico enfoque narrativo de Telltale. Esta entrega se compone de 10 episodios donde la trama gira en torno a la compleja dualidad de Bruce Wayne y Batman, así como a los dilemas morales que enfrenta el personaje.

PUBLICIDAD

The Telltale Batman Shadows Edition reúne todos los episodios de las dos temporadas desarrolladas por Telltale. (YouTube Telltale Games)

Los escenarios y personajes de Gotham cobran vida mediante una narrativa interactiva, donde las decisiones del jugador influyen en el desarrollo de la historia.

La propuesta destaca por su atmósfera y la profundidad psicológica del protagonista, invitando al usuario a sumergirse en la mente fragmentada del Caballero Oscuro. El formato episódico permite una experiencia prolongada y episódica que favorece la inmersión y el seguimiento del relato.

PUBLICIDAD

Sunderfolk: cooperativo y estrategia en un mundo de fantasía

Sunderfolk propone una experiencia completamente distinta, alejada de la narrativa lineal para centrarse en la táctica y la cooperación. El juego se define como un RPG por turnos donde la estrategia compartida marca la diferencia y pueden participar hasta cuatro jugadores en modalidad multijugador online.

Sunderfolk presenta una propuesta original al combinar elementos de videojuegos con la experiencia clásica de los juegos de mesa. (store.steampowered.com)

La campaña se desarrolla en un universo de fantasía, poblado de criaturas y escenarios que remiten a los cuentos clásicos, con mecánicas orientadas a la colaboración para superar misiones desafiantes.

PUBLICIDAD

A lo largo del recorrido, los participantes podrán emplear habilidades únicas y enfrentarse a retos que exigen planificación y comunicación, reforzando el carácter social del título.

Epic Games mantiene el suspense sobre los títulos que regalará la próxima semana. Aunque la compañía ya ha anunciado que tiene preparados dos nuevos juegos gratuitos para el jueves siguiente, no ha revelado sus nombres ni detalles. Los usuarios deberán esperar hasta el 21 de mayo para descubrir qué propuestas se sumarán a la colección de la tienda, prolongando así la expectativa y el interés en cada actualización semanal.

PUBLICIDAD

Epic Games Store es una tienda digital de videojuegos para PC y Mac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sunderfolk: cómo funciona el juego que convierte tu móvil en mando

Sunderfolk presenta una propuesta original al combinar elementos de videojuegos con la experiencia clásica de los juegos de mesa. A diferencia de otros títulos, su principal particularidad radica en que utiliza el teléfono móvil como mando. El televisor o monitor muestra el tablero, los enemigos y las animaciones, mientras que los jugadores gestionan sus acciones desde una aplicación gratuita en su dispositivo móvil.

Esa app funciona como una hoja de personaje digital donde se administran las cartas de habilidad, el inventario y las decisiones de cada turno.

PUBLICIDAD

El juego permite partidas cooperativas de hasta cuatro personas, ya sea en el mismo espacio físico o en línea. Solo uno de los participantes debe contar con el juego en Epic Games Store; los demás pueden unirse escaneando un código QR desde sus móviles. La dinámica se basa en combates tácticos por turnos, donde el grupo decide el orden de actuación en cada ronda, lo que posibilita coordinar estrategias y crear combinaciones de movimientos.

El juego permite partidas cooperativas de hasta cuatro personas, ya sea en el mismo espacio físico o en línea. (store.steampowered.com)

En vez de menús tradicionales, las acciones se seleccionan mediante cartas digitales de habilidad, que se utilizan y descartan con cada turno, haciendo fundamental la gestión de recursos. Entre las misiones, los jugadores visitan el pueblo de Arden, un espacio central para mejorar las habilidades, adquirir equipo y avanzar en la historia.

PUBLICIDAD

Sunderfolk ofrece seis clases de personajes inspiradas en arquetipos clásicos, pero con un toque de animales antropomórficos: arcanista, bardo, berserker, piromante y ranger, cada uno con roles y habilidades particulares.