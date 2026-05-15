Las frases transfóbicas en Gran Hermano que alertaron a la familia de Danelik: “Las palabras tienen consecuencias”

Los comentarios transfóbicos en Gran Hermano Generación Dorada generaron fuertes críticas en redes sociales y encendieron el debate sobre discriminación (Video: X)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa días de máxima tensión, no solo por las eliminaciones, sanciones y estrategias de juego, sino también por un tema que enciende alarmas y genera indignación dentro y fuera del reality: los comentarios transfóbicos y discriminatorios dirigidos hacia Danelik Galazán, una de las participantes de la edición actual. Las expresiones, que se viralizaron en las últimas horas en redes sociales, motivaron un comunicado oficial de la familia de Danelik.

Todo comenzó con una serie de charlas y actitudes que, lejos de pasar desapercibidas, se convirtieron en tema de debate nacional. En uno de los clips más comentados, Luana Fernández le explica a Yanina Zilli que no quiere discutir porque ella tiene “mucha energía femenina”, frase que luego es malinterpretada por Franco Zunino: “Hoy bardeaste, recién. ‘Tu energía poco femenina’, dijiste”, la interpela. Aunque Luana aclara que jamás habló de “poco femenina” y que solo se refería a su propia energía, la tensión queda latente. “Es muy fuerte su energía”, agregó Luana.

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En otro pasaje, la incomodidad crece cuando Zunino menciona a Titi Tcherkaski y la reacción de los presentes: “Titi me miró e hizo cara”, dice, mientras Luana intenta explicar que solo estaba hablando de sí misma. La conversación se corta abruptamente, pero el clima de sospecha y murmullo persiste.

Danelik Galazán, participante trans del reality, fue blanco de expresiones y actitudes que pusieron en cuestión el respeto dentro del programa

No fue el único episodio que generó repudio. Eduardo Carrera y Danelik protagonizaron otro cruce de alto voltaje. “Copiame”, le pide Eduardo. “Copiarte, ¿para qué? Si es aburrido ser vos, ni en pedo me gustaría ser vos”, responde Danelik. “Dale, está bien. A mí tampoco vos”, retruca Eduardo, y ella remata: “Es que jamás podrías”. Eduardo remata: “Obviamente. Obviamente. Está muy claro eso”. A lo que Cinzia Francischiello y Danelik preguntan: “¿Por qué obviamente? ¿Por qué está claro?”.

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La incomodidad y la marginalización, disfrazadas de “estrategia de juego” o humor, se extendieron también a otros momentos cotidianos. Emanuel Di Gioia, por ejemplo, hizo comentarios sobre el cuerpo de Danelik: “Se tocó los huevos y la teta, todo”, lanzó, en una frase que rápidamente se viralizó y fue condenada.

Finalmente, durante una charla en el sillón del patio entre Emanuel y Eduardo, este último volvió a reproducir frases fuera de lugar. Mientras hablaban, Eduardo enunció: “Quieren que gane una mujer. Aguanten las mujeres. Y Pincoya cuando dijo una chica...”. Pese a que no terminó de decirlo, se refirió de manera despectiva a un hecho que sucedió durante una actividad en la que la participante chilena le otorgó una medalla a Danelik y le confesó que quería ver a una chica trans en la final del certamen.

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La familia de Danelik emitió un comunicado oficial exigiendo empatía y condenando los dichos transfóbicos hacia la concursante de Gran Hermano

La familia de Danelik no tardó en reaccionar. A través de un comunicado oficial, repudiaron de manera contundente los comentarios realizados hacia la participante dentro de la casa. “Durante las últimas horas se viralizaron distintos clips donde se hacen referencias a su cuerpo, su feminidad y expresiones que consideramos transfóbicas y discriminatorias”, comienza el texto. “Más allá de cualquier diferencia o estrategia de juego, creemos que ningún tipo de comentario que ataque la identidad o la dignidad de una persona debería naturalizarse como entretenimiento”.

El comunicado subraya la gravedad de lo sucedido: “Gran Hermano es una competencia, pero también es un espacio con enorme exposición pública e impacto social. Las palabras tienen consecuencias, y millones de personas escuchan y replican estos mensajes”. En el cierre, el mensaje pide “respeto, empatía y responsabilidad al momento de dirigirse hacia cualquier compañero o compañera” y deja una frase contundente: “El respeto no es estrategia, es humanidad. Basta de transfobia”.

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Este escenario pone en discusión la responsabilidad de los medios y de quienes participan en formatos de gran alcance. El juego, la competencia y la estrategia no pueden ser excusa para la agresión ni para el menosprecio de la identidad de las personas trans o de cualquier colectivo de la diversidad.