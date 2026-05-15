Cómo configurar el audio de una Smart TV para ver los partidos de la Copa Mundial 2026

El primer paso para configurar el audio es seleccionar el perfil adecuado en el menú de ajustes del televisor o sistema de sonido. (Imagen ilustrativa Infobae)

A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial 2026, la expectativa no solo recae sobre la calidad de la imagen, sino también sobre cómo se escucha el fútbol en casa. En la era de las pantallas gigantes y la transmisión en alta definición, la experiencia sonora puede transformar por completo la vivencia de un partido, desde el bullicio de la hinchada hasta la voz inconfundible del relator.

Para entender cómo lograr el mejor audio posible al ver los partidos, se consultó a Gemini y ChatGPT, quienes ofrecieron recomendaciones técnicas y prácticas específicas para distintos tipos de televisores y equipos de sonido.

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Ambas fuentes coinciden en que el sonido es un componente esencial para sentir la emoción del estadio en el living. Según los especialistas, ajustar correctamente el perfil de audio puede marcar la diferencia entre una transmisión plana y una experiencia envolvente, donde los cánticos, el relato y los pequeños detalles del partido se perciben con total nitidez.

Uno de los problemas más frecuentes en las transmisiones de fútbol es que los cánticos de la afición tapan al narrador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de Gemini para optimizar el sonido en transmisiones deportivas

Gemini señala que el primer paso para configurar el audio es seleccionar el perfil adecuado en el menú de ajustes del televisor o sistema de sonido. Recomienda buscar modos predefinidos como Deportes o Estadio, que expanden el escenario sonoro, haciendo que el espectador perciba el audio como si estuviera en un lugar más amplio.

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Si el modo elegido genera un efecto metálico o excesivo rebote, sugiere cambiar a Modo Estándar para tener mayor control manual.

Uno de los problemas más frecuentes en las transmisiones de fútbol es que los cánticos de la afición tapan al narrador. Para evitar esto, Gemini sugiere activar funciones con nombres como Enfatizar Diálogo, Voz Nítida o Amplificación de Voces.

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Se recomienda buscar modos predefinidos como Deportes o Estadio, que expanden el escenario sonoro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas opciones permiten que el procesador del equipo detecte las frecuencias medias, que corresponden a la voz humana, y las resalte por encima del ruido de fondo. Así, se logra que la voz del comentarista sobresalga incluso en los momentos de mayor bullicio.

En cuanto a la ecualización manual, la propuesta de Gemini es subir ligeramente las frecuencias bajas para potenciar la percusión y la vibración de la hinchada, subir al máximo las frecuencias medias para que las voces sean claras y comprensibles, y dejar las frecuencias altas en un nivel neutro o bajo para evitar que los sonidos agudos, como el silbato del árbitro, resulten molestos.

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Gemini advierte sobre el uso del control de volumen automático, una función que conviene desactivar durante los partidos. Esta opción, llamada Volumen Automático o Nivelador de Volumen, iguala los niveles de audio de manera constante, lo que puede reducir la emoción del momento del gol o de una jugada de peligro, ya que baja el volumen justo cuando la tensión aumenta en el estadio.

Un ajuste sugerido es graves en nivel medio para captar el ambiente sin que retumbe. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes utilizan sistemas de altavoces externos o barras de sonido, Gemini recomienda ajustar el canal central, que es el encargado de reproducir la voz del narrador. Si el dispositivo lo permite, subir el volumen de este canal mejora notablemente la claridad del relato.

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Además, sugiere seleccionar la salida digital en modo Directa o Pass-through, para evitar que el procesador procese el audio dos veces y así mantener la calidad original enviada desde el estadio.

Respuestas de ChatGPT sobre la configuración ideal para fútbol en Smart TV

ChatGPT también resalta la importancia de la configuración de audio en la experiencia futbolera. Entre sus primeras sugerencias aparece la activación del Modo Deportes o Modo Fútbol, función presente en muchos televisores modernos y que se encuentra en las opciones de sonido.

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Este modo ajusta automáticamente el sonido ambiente, los comentarios y la espacialidad del audio, logrando que el sonido de la hinchada sea más presente, la narración más clara y la sensación envolvente más intensa.

Para quienes cuentan con barra de sonido, las recomendaciones incluyen seleccionar el modo Sports o Stadium. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren una personalización mayor, ChatGPT recomienda ajustar el ecualizador manualmente, subiendo ligeramente los medios para que las voces de los comentaristas se escuchen con claridad.

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El ajuste sugerido es graves en nivel medio para captar el ambiente sin que retumbe, medios en alto para destacar las voces y agudos en medio-alto para que los efectos del partido, como los silbatos, sean perceptibles pero no estridentes.

Una función destacada por ChatGPT es la activación de opciones como Voz Clara, Clear Voice o Dialogue Boost. Estas características ayudan cuando el estadio suena demasiado fuerte o los comentaristas se escuchan bajos, permitiendo que la narración nunca quede en segundo plano.

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Para quienes prefieren una personalización mayor, se recomienda ajustar el ecualizador manualmente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, recomienda apagar algunos efectos automáticos, como la reducción de ruido, el sonido inteligente automático y el modo cine, ya que pueden encerrar el audio o hacer que las voces pierdan nitidez.

Sobre el sonido envolvente, ChatGPT aconseja usarlo con moderación en partidos de fútbol. Si el surround está demasiado alto, las voces pueden perderse o el relato puede sonar lejano y con eco. Por eso, lo ideal es mantener el surround en nivel bajo o medio, y nunca al máximo durante las transmisiones deportivas.

Para quienes cuentan con barra de sonido, las recomendaciones incluyen seleccionar el modo Sports o Stadium, reforzar el canal central y mantener los graves en un nivel moderado. Si la narración se pierde entre el ruido ambiente, bajar el subwoofer puede ser una solución efectiva.

En cuanto a configuraciones rápidas, ChatGPT sugiere un ajuste sencillo: modo de sonido en Deportes, voz clara activada, surround en nivel medio, graves al 40 o 50 por ciento, medios al 60 o 70 por ciento, agudos entre 55 y 65 por ciento y volumen automático activado.