Costa Rica

Crimen en Costa Rica golpea a la Fuerza Pública: el asesinato del oficial Gerson Rosales desata indignación y un mensaje de mano dura del Gobierno

Laura Fernández visitó a la familia del policía caído mientras las autoridades aseguran que el ataque fue una represalia directa del crimen organizado en Limón

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El oficial Gerson Rosales Cascante murió tras recibir impactos de bala durante un operativo policial en Batán de Matina. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública
El oficial Gerson Rosales Cascante murió tras recibir impactos de bala durante un operativo policial en Batán de Matina. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

Costa Rica está conmocionada tras la muerte del oficial de la Fuerza Pública, Gerson Rosales Cascante, quien perdió la vida luego de un violento enfrentamiento armado con presuntos sicarios en Batán de Matina, provincia de Limón. El caso, que ha provocado una ola de reacciones políticas y sociales, volvió a encender las alarmas por el crecimiento del crimen organizado en la costa caribeña del país.

Rosales Cascante, de 28 años y con casi nueve años de servicio en la Fuerza Pública, recibió impactos de bala durante un operativo policial desarrollado la tarde del miércoles. Aunque fue trasladado de emergencia y luchó varias horas por sobrevivir, finalmente falleció en el Hospital Calderón Guardia.

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El oficial de la Fuerza Pública fue trasladado vía aérea desde el hospital de Limón hasta el Calderón Guardia en San José, donde falleció horas después. Cortesía: Bomberos de Costa Rica
El oficial de la Fuerza Pública fue trasladado vía aérea desde el hospital de Limón hasta el Calderón Guardia en San José, donde falleció horas después. Cortesía: Bomberos de Costa Rica

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque estaría relacionado con recientes operativos policiales contra estructuras narco que operan en Batán y zonas cercanas. Según el director interino del OIJ, Michael Soto, los sospechosos habrían actuado como represalia por decomisos de droga y acciones policiales ejecutadas contra grupos vinculados al líder criminal conocido como alias “Tan”, uno de los hombres más buscados del país.

De acuerdo con las autoridades, cuatro hombres a bordo de motocicletas interceptaron a los oficiales y abrieron fuego en plena vía pública. Tras el atentado, los sospechosos escaparon hacia el barrio Davao, donde posteriormente se realizaron allanamientos que permitieron la captura de al menos dos hombres y el decomiso de armas, motocicletas, cascos y ropa presuntamente utilizada durante el crimen.

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El asesinato del joven policía provocó una inmediata reacción del Gobierno. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, aseguró que las organizaciones criminales “cruzaron una línea que no debieron cruzar” y prometió responder “con todo el peso de la ley”. El jerarca afirmó que las distintas fuerzas policiales del país permanecerán unidas para enfrentar la violencia que golpea especialmente a Limón.

La presidenta Laura Fernández visitó a la familia del oficial para expresar sus condolencias tras el crimen. Crédito: Diario Extra
La presidenta Laura Fernández visitó a la familia del oficial para expresar sus condolencias tras el crimen. Crédito: Diario Extra

Mientras el país seguía de cerca el avance de la investigación, la presidenta Laura Fernández se trasladó este jueves para acompañar a la familia del oficial fallecido y expresar personalmente sus condolencias. La visita de la mandataria fue difundida por medios nacionales y redes sociales, donde se le observó compartiendo con familiares y allegados del policía asesinado en medio de un ambiente marcado por el dolor y la indignación.

La muerte de Rosales también generó mensajes de solidaridad desde distintos sectores. El Organismo de Investigación Judicial aseguró que el fallecimiento “se siente como propio”, mientras que compañeros del oficial describieron al joven policía como un agente comprometido y respetado dentro de la institución.

Mensaje publicado en las redes sociales de la Presidencia de Costa Rica. Cortesía: Presidencia de la República
Mensaje publicado en las redes sociales de la Presidencia de Costa Rica. Cortesía: Presidencia de la República

Además de su carrera policial, Gerson Rosales era conocido en círculos deportivos por su participación en balonmano, disciplina en la que también dejó huella. La noticia de su asesinato motivó pronunciamientos de organizaciones deportivas y allegados, quienes lamentaron la pérdida de un joven descrito como disciplinado, servicial y apasionado por el deporte.

El caso ocurre en un momento especialmente delicado para Costa Rica, donde las cifras de homicidios y ataques vinculados al narcotráfico han aumentado en los últimos años. Limón, particularmente, se ha convertido en uno de los principales focos de violencia criminal debido a disputas territoriales entre bandas ligadas al tráfico de drogas.

Mensaje publicado por la Federiación Costarricense de Balonmano tras la muerte del oficial y quien practicó ese deporte. Crédito: Federación Costarricense de Balonmano
Mensaje publicado por la Federiación Costarricense de Balonmano tras la muerte del oficial y quien practicó ese deporte. Crédito: Federación Costarricense de Balonmano

Las autoridades judiciales continúan trabajando para determinar la participación exacta de cada sospechoso y establecer si detrás del ataque existe una orden directa de estructuras criminales asentadas en la zona atlántica.

Entretanto, la imagen de un joven oficial asesinado en cumplimiento de su deber volvió a abrir el debate nacional sobre la seguridad, la protección de los cuerpos policiales y el avance del crimen organizado en el país.

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