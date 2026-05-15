El Senado prorrogó el programa nacional de entrega de armas voluntaria hasta diciembre de 2027

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, durante la sesión de este jueves. A sus lados, los secretarios parlamentario y administrativo, Agustín Giustinian y Alejandro Fitzgerald, respectivamente (Prensa Senado)

El Senado sancionó este jueves la ley que introduce cambios en la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y prorroga el sistema de entrega voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2027. El texto obtuvo 40 adhesiones y 26 en contra durante la votación en general.

Durante la sesión, en la que oficialismo y dialoguistas devolvieron a comisión un acuerdos con dos holdouts, el pleno también validó la continuidad, por cinco años, del vocal de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques. Y se aprobaron convenios internacionales con Singapur, San Marino y Suiza.

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El convite también sirvió para darle ingreso formal a un ramillete de pliegos judiciales que envió el Ejecutivo en los últimos días, los cuales eran reclamados por aliados. De esta manera, los mismos tomaron estado parlamentario y serán girados a la comisión de Acuerdos para que se inicie el proceso de avales y antecedentes que derivará, en las próximas semanas, en audiencias públicas.

Para la discusión sobre armas, el kirchnerismo advirtió como “peligrosa” la iniciativa, a pesar de que se trata de un programa que transcurrió en diversas administraciones nacionales. Y que el Gobierno libertario permitió en su gestión, con la baja de edad requerida, que 1.191 elementos pasaran a estar en tenencia de personas de entre 18 y 21 años. Como era de esperar, el cristinismo, vía Martín Soria (Río Negro), trató de atar esto a una reciente masacre escolar.

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Cerró el debate la titular de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Recordó que el régimen comenzó con Néstor Kirchner, en 2024, y que el Gobierno de Alberto Fernández olvidó enviar un proyecto a fines de 2023 “para dejar cubierto ese hueco” ante la asunción de Javier Milei. La porteña manifestó: “¿Saben lo que pasaba cuando llegamos? Había un mecanismo de pobres indigentes que tenían la tarjeta de compra de municiones y armas. Lo hacían por fuera de toda razonabilidad. Las armerías fueron imputadas con la ley antimafia“.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, dialoga con su par del kirchnerismo, José Mayans (NA)

Al inicio de la sesión, el Senado quedó en pleno funcionamiento en cuanto a autoridades, con la jura de Patricio Federico Finochietto como prosecretario de Coordinación Operativa. Obtuvo 45 adhesiones, un rechazo y 24 abstenciones. Significó una victoria para la pseudo PRO Beatriz Ávila (Tucumán), quien hasta hace poco comandó la -jugosa- bicameral que administra la Biblioteca del Congreso.

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Homenajes y dardos

El legislador del radicalismo Maximiliano Abad (Buenos Aires) rindió un sentido homenaje a Luis Brandoni, quien murió el 20 de abril pasado. “Fue un artista excepcional y su inmenso talento fue una expresión más del extraordinario valor humano y cívico con el que honró a nuestro país”, aseveró. Seguido a ello, sumó que el también ex político “trascendió el arte para erigirse como un ciudadano cabal, profundamente comprometido con sus pares y con su patria”.

Otro reconocimiento fue el que quiso hacer el filo kirchnerista santiagueño José Neder por un nuevo aniversario del nacimiento -7 de mayo- de Eva Perón. Aprovechó para criticar a la Casa Rosada. Bullrich respondió: “Lamento que se lo haya politizado. Es una manera de sesgar el homenaje e impide acompañarlo”.

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Tras ello, aparecieron varias cuestiones de privilegio que el cristinismo y otras ramas PJ solicitaron para denostar la gestión mileísta. Por caso, la justicialista Florencia López (La Rioja) volvió a plantear lo irracional del incumplimiento desde Balcarce 50 sobre la insistencias de las leyes -con dos tercios en ambas Cámaras- de universidades y de discapacidad vetadas tiempo atrás por el jefe de Estado.

En tanto, su colega Pablo Bensusán (La Pampa) se quejó por la distribución de los recursos en detrimento de las provincias. La Libertad Avanza sí tendrá que tomar nota de la cuestión de privilegio de la peronista disidente Flavia Royón (Salta) por inconvenientes en el abastecimiento y transporte de gas en el norte del país, más obras inconclusas. Todo voto aliado es clave.

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