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Drones inflables para entregas: por qué son presentados como una alternativa más eficiente y segura

Los drones ligeros pueden despegar y aterrizar en espacios reducidos, facilitando su uso urbano

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Un dron inflable de color gris, con cuatro formas redondeadas que simulan hélices, flotando bajo un cielo azul claro con una leve vista de la tierra abajo.
El diseño visible y seguro de estos drones minimiza el riesgo de colisiones con aeronaves tripuladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de la logística con drones ha priorizado históricamente aeronaves de gran tamaño, capaces de transportar cargas voluminosas a altas velocidades y cubrir largas distancias. En contraste, una nueva perspectiva plantea que los drones ligeros y lentos resultan más adecuados para las entregas al usuario final.

Según las empresas que asumen esta postura, como la francesa Celeste Ecoflyers, la implementación de estos vehículos reduce riesgos operativos y promueve la eficiencia energética. En ese sentido, su propuesta es el modelo dAS10, un avión de ala fija con estructura inflable que refuerza su apuesta por la seguridad.

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Seguridad y visibilidad: claves en la integración aérea

La ciberseguridad constituye uno de los principales argumentos de la empresa. Los drones de mayor tamaño y velocidad pueden ser secuestrados para acciones hostiles, mientras que los modelos inflables, descritos por la compañía como “malvaviscos voladores”, aportan visibilidad para los pilotos y un potencial destructivo muy limitado en caso de impacto.

Dron de ala inflable
El modelo dAS10, con ala inflable, superó pruebas de aviónica en el aeropuerto de Le Havre. (Celeste Ecoflyers)

La integración en el espacio aéreo tripulado se facilita, además, por la mayor visibilidad y la baja masa de estos drones. Su presencia resulta menos peligrosa para otras aeronaves y, si se produjera una colisión, los daños quedarían restringidos por el propio diseño inflable.

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Ventajas logísticas y menor huella ambiental

El modelo ligero también reduce las exigencias de infraestructura logística. Mientras los drones pesados demandan grandes zonas de aterrizaje y, en ocasiones, instalaciones específicas, los drones inflables pueden operar desde azoteas, almacenes pequeños o cualquier superficie plana.

Una de las afirmaciones destacadas por la empresa es la eficiencia energética derivada de la baja velocidad. Reducir la velocidad de 200 km/h a 25 km/h puede disminuir el consumo energético hasta 64 veces en una ruta de 100 kilómetros, según sus cálculos. Este ahorro no solo permite vuelos de mayor duración, sino que habilita operaciones nocturnas y una mayor cantidad de entregas en comparación con un solo trayecto rápido.

Primer plano de unas manos sosteniendo un control remoto de dron, con la pantalla mostrando datos, y un dron volando en el cielo azul de fondo.
Drones pesados y rápidos presentan mayores riesgos de ciberseguridad al poder ser secuestrados para usos maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al operar a menor velocidad, se reducen los riesgos, los costes y el impacto ambiental.

Pruebas exitosas

La aeronave dAS10, registrada bajo la matrícula F-DCCH, ya cuenta con homologación conforme a la normativa francesa de sistemas aéreos no tripulados (UAS). El diseño de 8 metros de envergadura, con alas textiles neumáticas, ofrece un alcance de hasta 300 kilómetros y una autonomía de batería de 6 horas. Las pruebas recientes, informadas por Defense Blog, incluyeron validaciones de controles, ensayos de rodaje y un primer vuelo breve en el aeropuerto de Le Havre.

El equipo de Celeste Ecoflyers destaca la capacidad de planeo del dAS10, que permite aterrizajes seguros incluso ante fallos de motor. La robustez operativa y la lentitud aparecen como ventajas estratégicas que, según la empresa, reducen riesgos, recortan costes y promueven la sostenibilidad.

Mujer con camiseta azul claro y pantalón oscuro de pie en el camino de entrada, recibiendo un paquete de cartón de un dron de entrega negro.
Uno de los objetivos es optimizar las entregas de última milla con mayor seguridad y menor impacto ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los organismos reguladores y los operadores analizan alternativas para escalar la entrega mediante drones, la nueva propuesta introduce un enfoque centrado en la integración con la aviación existente y la reducción del impacto ambiental.

El futuro del sector dependerá de si esta visión basada en la moderación y la eficiencia consigue desplazar el modelo dominante enfocado en la velocidad y la escala. Para la compañía francesa, el tiempo demostrará si los “malvaviscos voladores” logran consolidarse como la opción más segura y práctica para la logística urbana.

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