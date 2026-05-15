El Salvador

Agua potable en zonas rurales de El Salvador, un sueño cumplido gracias al apoyo del Papa León

La llegada de agua potable a comunidades rurales de El Salvador marca un antes y un después para cientos de familias que, gracias a la gestión y respaldo del papa León, ven cumplido un anhelo histórico

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Un hombre utiliza un cántaro para almacenar agua este martes, en Nueva Concepción (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Un hombre utiliza un cántaro para almacenar agua este martes, en Nueva Concepción (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Agua potable sigue siendo un desafío para miles de habitantes en zonas rurales de El Salvador, donde solo una fracción de la población cuenta con fuentes seguras de este recurso.

De acuerdo a una nota publicada por la agencia EFE, la llegada de una donación de USD 100,000 del papa León XIV marca un punto de inflexión para comunidades como Linderos, en el municipio de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango.

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La iniciativa contempla la construcción de un pozo de 100 metros de profundidad y la instalación de un sistema comunitario de suministro, beneficiando a 80 personas pertenecientes a 18 familias.

Gerson Mendoza, representante de la fundación Catholic Relief Services (CRS), detalló que parte de los fondos se destinará a cubrir los USD 29,000 que requiere la obra en Linderos, lo que asegura un punto seguro para el abastecimiento humano.

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El programa Agua Segura, impulsado por CRS junto a la Nunciatura Apostólica de El Salvador, busca transformar la vida de quienes enfrentan limitaciones históricas en el acceso al agua.

El Salvador, con 6.3 millones de habitantes, enfrenta un panorama crítico: solo el 10 % de sus aguas superficiales es apto para consumo, afectado por elevados niveles de contaminación industrial y doméstica.

Acceso limitado y riesgos sanitarios

En zonas rurales, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) abastece apenas el 41 % de la demanda, lo que obliga a muchos habitantes a consumir agua de fuentes insalubres, destaca la nota de EFE.

ACOMPAÑA CRÓNICA: EL SALVADOR AGUA AME1721. NUEVA CONCEPCIÓN (EL SALVADOR), 14/05/2026.-Trabajadores realizan perforaciones en un terreno donde se habilitará un pozo como parte del proyecto Agua Segura este martes, en Nueva Concepción (El Salvador). El sueño de contar con agua potable de miles de personas que viven en zonas rurales de El Salvador será cumplido en parte con la ayuda del papa León XIV, a través de una donación de 100.000 dólares para la instalación de sistemas de suministro y de plantas de tratamiento. EFE/Rodrigo Sura
ACOMPAÑA CRÓNICA: EL SALVADOR AGUA AME1721. NUEVA CONCEPCIÓN (EL SALVADOR), 14/05/2026.-Trabajadores realizan perforaciones en un terreno donde se habilitará un pozo como parte del proyecto Agua Segura este martes, en Nueva Concepción (El Salvador). El sueño de contar con agua potable de miles de personas que viven en zonas rurales de El Salvador será cumplido en parte con la ayuda del papa León XIV, a través de una donación de 100.000 dólares para la instalación de sistemas de suministro y de plantas de tratamiento. EFE/Rodrigo Sura

De los casi 550,000 hogares rurales, unos 275,000 carecen de acceso directo a agua potable, con la consiguiente exposición a enfermedades transmitidas por el agua, según datos oficiales y CRS.

Esta situación impacta principalmente en niños y mujeres, encargados de recolectar agua para sus familias, quienes deben recorrer diariamente hasta una hora hasta el río más cercano.

Ramón Portillo, agricultor de 69 años, afirmó: “No nos habíamos imaginado que la iglesia nos iba a ayudar […] para nosotros es motivo de alegría”, al referirse al proyecto.

Las obras en Linderos, tendrán una duración aproximada de 45 días. Al concluir, la comunidad podrá abastecerse de agua potable sin depender de fuentes contaminadas ni largas caminatas.

Expansión del programa y sostenibilidad

El respaldo del papa León permitirá que el programa Agua Segura alcance otras regiones rurales, beneficiando directamente a más de 7,500 personas.

Mendoza puntualizó que los sistemas implementados desinfectan el agua sin requerir electricidad, una característica clave para comunidades remotas sin acceso a servicios básicos.

Estos proyectos se tornan urgentes ante la escasez ocasionada por los prolongados periodos de sequía en el Corredor Seco Centroamericano y la creciente preocupación por la contaminación, tras el levantamiento de la prohibición de la minería metálica en diciembre de 2024.

ACOMPAÑA CRÓNICA: EL SALVADOR AGUA AME1721. NUEVA CONCEPCIÓN (EL SALVADOR), 14/05/2026.- Un hombre utiliza cántaros y barriles para almacenar agua este martes, en Nueva Concepción (El Salvador). El sueño de contar con agua potable de miles de personas que viven en zonas rurales de El Salvador será cumplido en parte con la ayuda del papa León XIV, a través de una donación de 100.000 dólares para la instalación de sistemas de suministro y de plantas de tratamiento. EFE/Rodrigo Sura
ACOMPAÑA CRÓNICA: EL SALVADOR AGUA AME1721. NUEVA CONCEPCIÓN (EL SALVADOR), 14/05/2026.- Un hombre utiliza cántaros y barriles para almacenar agua este martes, en Nueva Concepción (El Salvador). El sueño de contar con agua potable de miles de personas que viven en zonas rurales de El Salvador será cumplido en parte con la ayuda del papa León XIV, a través de una donación de 100.000 dólares para la instalación de sistemas de suministro y de plantas de tratamiento. EFE/Rodrigo Sura

Ambas realidades han intensificado la vulnerabilidad de los hogares rurales frente a la inseguridad hídrica.

El acceso seguro al agua potable representa una mejora tangible en el desarrollo local y la calidad de vida, especialmente en comunidades que, como Linderos, han sido históricamente marginadas y obligadas a buscar soluciones más allá del alcance estatal.

El dato central es que, gracias a la combinación de apoyo internacional y gestión comunitaria, miles de salvadoreños ven más cerca el sueño de un suministro confiable de agua para sus familias.

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