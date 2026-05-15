Crimen y Justicia

Encontraron restos de cocaína en la mochila del hermano menor de la nena intoxicada en Bahía Blanca

Una directora escolar detectó una cuchara con un polvo blanco entre las pertenencias del niño de 7 años. La Justicia investiga el caso junto a la causa principal

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COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE BAHIA BLANCA
La Comisaría Primera de Bahía Blanca

La investigación sobre la intoxicación de una nena de 12 años en Bahía Blanca sumó un nuevo episodio cuando encontraron restos de cocaína en la mochila de su hermano menor, de 7 años, en una escuela de la ciudad.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el hallazgo se produjo durante la mañana de este jueves, en medio de la causa que ya venía avanzando por la intoxicación de la adolescente.

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La directora de la institución escolar encontró una cuchara con un polvo blanco entre las pertenencias del niño. Una pericia confirmó que se trataba de cocaína y la directora realizó la denuncia ante la comisaría.

El menor fue entregado a su madre y la cuchara quedó bajo resguardo para la Justicia. La causa por este episodio se unificó con la investigación principal.

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Todo comenzó el domingo a la madrugada, cuando la nena de 12 años fue internada en el hospital Municipal de Bahía Blanca tras descompensarse en un departamento céntrico, donde estaban también otras dos menores, de 11 y 6 años, y cuatro adultos, entre ellos su padre.

La adolescente presentaba síntomas de haber convulsionado. Por ese motivo, el personal médico resolvió su traslado al hospital. Posteriormente, los exámenes toxicológicos confirmaron que tenía cocaína, marihuana y alcohol en el organismo.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue que ella tenía dinero en la ropa interior.

hospital municipal de bahia blanca
La nena fue internada en el Hospital Municipal de Bahía Blanca

En la investigación intervienen dos fiscales: por un lado, Agustina Olguín, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº3 especializada en violencia de género y delitos sexuales; y por el otro Mauricio Del Cero, titular de la UFI N°19 especializada en la temática de estupefacientes.

Esta mañana, Olguín explicó en conferencia de prensa que “la niña hasta ahora ni a los médicos ni a sus familiares les ha manifestado ninguna situación de abuso sexual”. Un médico de Policía Científica la revisó y tampoco detectó ningún signo o lesión compatible con un abuso.

De todos modos, se espera obtener la declaración de la menor en Cámara Gesell, además de otras pericias médicas y psicológicas. La adolescente por lo pronto seguía internada bajo observación y en principio iba a recibir el alta médica este jueves, acompañada por su madre y su abuela.

Más detalles de la causa

La fiscal dio otras precisiones en la investigación. La adolescente no vive en el domicilio donde fue hallada intoxicada. Ese departamento pertenece a uno de los adultos presentes. Según relató la madre, era la primera vez que la nena iba a ese lugar.

Los padres están separados y el fin de semana le tocaba a la víctima estar con su papá. Esa noche compartía una cena con las otras dos menores, amigas suyas.

Todos los adultos y menores presentes están identificados. El padre de las otras chicas es amigo del progenitor de la adolescente intoxicada.

El Servicio Local de Promoción de Derechos del Niño interviene en el caso y la madre de la menor pidió una restricción de acercamiento para el padre hacia la nena.

Hay un dato más que salió a la luz en las últimas horas y se está determinando su interés para el expediente: según contó la fiscal a La Brújula 24, el padre de la nena salió de la cárcel la semana pasada y aún se espera el informe de antecedentes.

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