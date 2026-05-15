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La acusación de un participante de Es mi sueño contra Natalie Pérez y la tajante respuesta de la cantante

Gustavo Giallatini, concursante del ciclo de Guido Kaczka, se despachó contra la cantante que reemplazó a Jimena Barón en el jurado. Su denuncia. La defensa de la actriz

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Gustavo Giallatini, concursante del ciclo de Guido Kaczka, se despachó contra la cantante que reemplazó a Jimena Barón en el jurado (Video: SQP/ América TV)

El escándalo que envuelve a Es mi sueño (Eltrece) tomó fuerza tras la denuncia pública de Gustavo Giallatini, exconcursante del reality, quien señaló directamente a Natalie Pérez por un gesto y comentarios que, según él, resultaron ofensivos y despectivos hacia su apariencia física. La actriz y cantante se encuentra reemplazando a Jimena Barón en el ciclo y su participación aun no salió al aire.

La polémica estalló cuando Giallatini decidió expresar su molestia a través de sus redes sociales, relatando que el episodio se produjo “antes de que yo saliera a cantar”. El concursante sostuvo que la actitud de la artista y jurado del certamen fue “muy despectiva sobre cómo yo estaba vestido o cómo yo lucía”. Según sus palabras, Natalie habría girado los ojos y dicho: “Ahí viene con sus musculitos”.

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El malestar de Giallatini no quedó solo en una percepción personal. Al ser contactado por Intrusos (América TV), profundizó en su relato: “Ella tuvo un prejuicio de que yo iba a mostrar los músculos y no a cantar”. Insistió en que le afectó no solo el comentario sino también la expresión facial de Pérez, a la que describió como “muy desagradable”.

gustavo giallatini
“Ella tuvo un prejuicio de que yo iba a mostrar los músculos y no a cantar”, aseguró Gustavo Giallatini, participante de Es mi sueño, contra Natalie Pérez (Es mi sueño, Eltrece)

“Lo digo porque a mi sobrina la educamos para que no hable del cuerpo del otro, para que no discrimine, y que haya escuchado eso y me pregunte por qué se burlaba de mi cuerpo tirando los ojos para atrás…”, puntualizó Giallatini.

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“Me pareció desatinado y era una actriz que yo pensaba que tenía otros ideales, otra cabeza”, continuó. Agregó sentirse herido por lo sucedido: “Me dolió, no sé si esta chica estaba mal ese día, pero me pareció muy raro”. Giallatini señaló que la situación lo dejó incómodo y decepcionado: “Fue como lo dijo, la cara que hizo. Fue muy despectiva y dijo ‘ahí viene él con sus músculos’”.

Natalie Pérez habló sobre las acusaciones de Gustavo Giallatini tras la polémica en Es mi sueño: “Mal perdedor”

La actriz y cantante habló con el ciclo de Yanina Latorre tras los dichos de Gustavo Giallattini, concursante del ciclo de Guido Kaczka (Video: Es mi sueño/ Eltrece)

En un móvil con SQP (América TV), Natalie Pérez respondió por primera vez a la denuncia mediática, puso en duda el tenor del supuesto agravio y puso en contexto la situación: fue su debut en el programa y, según sus palabras, no recuerda haber hecho ningún comentario ofensivo.

“No sé ni lo que dije. Espero no haberlo... ¿Por qué desagradable?”, cuestionó las palabras del concursante. Al escuchar la versión de Giallatini, la actriz admitió que también realizó una devolución artística sobre el desempeño del participante, señalando que “desafinaba muchísimo”.

Sin embargo, aclaró que no puede precisar exactamente qué dijo sobre el aspecto físico del joven. “Si hice algún comentario sobre sus músculos, no sé. Dejame que lo vea y después vení la semana que viene cuando lo vea y hablamos al respecto. Me gustaría ver bien el video para saber de qué estamos hablando”, remarcó.

Natalie Pérez cumplió 39 años: "Se recibe un año nuevo con una Luna gigante"
“Voy a decir que fue un mal perdedor”, lanzó Natalie Pérez sobre la acusación del participante de Es mi sueño (Instagram)

Ante la consulta sobre si considera que Giallatini utilizó la acusación como una estrategia tras su eliminación, Natalie fue contundente: “Voy a decir que fue un mal perdedor”. La artista sugirió que el participante pudo haberse sentido afectado por su salida y que, posiblemente, buscó instalar el tema para ganar visibilidad.

Sobre la posibilidad de que el asunto forme parte del folclore televisivo, Pérez deslizó: “Quizás le hubiera gustado quedarse. Para mí no daba para que sea parte del certamen”. De todos modos, reiteró que no recordaba haber dicho algo fuera de lugar y prefirió no profundizar hasta ver las imágenes.

En el cierre de la entrevista, la artista remarcó que no tuvo intención de incomodar a nadie. “No me acuerdo haber dicho algo malo o desagradable para alguien. Al contrario, algo lindo. Si lo tomó mal, perdóname, mi amor. No era con vos”, expresó, a pura ironía.

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