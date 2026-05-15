Adabel Guerrero, a corazón abierto sobre su separación de Martín Lamela: “Me sentía sola y triste”

La bailarina detalló en una entrevista en el estudio de LAM las razones de su separación del empresario, tras 17 años de relación y una hija en común. Los rumores de infidelidad (Video: LAM/ América TV)

En una entrevista en el estudio de LAM (América TV), Adabel Guerrero se sentó en el ciclo de Ángel de Brito sobre el proceso de su separación de Martín Lamela tras más de 17 años de relación y una hija en común. La actriz se refirió al desgaste del vínculo, las dificultades familiares y el impacto de la difusión mediática, mientras enfrentaba rumores y declaraciones cruzadas en el ambiente del espectáculo. “Me sentía sola, me sentía triste”, reconoció, al hablar sobre la decisión más difícil de su vida.

La figura de Sex describió cómo vivió la ruptura y las razones que la llevaron a tomar distancia del empresario. Aclaró que la decisión no fue precipitada, sino que se gestó a lo largo del tiempo: “No fue de un día para el otro. Hubo un momento en que dijimos: ‘Bueno, nos separamos’, pero esperamos porque podía ser que nos arrepintiéramos y no daba estar diciendo que nos separábamos y después que sí y que no”. Subrayó que priorizó el cuidado de su familia y la protección de su hija Lola, evitando que la noticia trascendiera antes de poder comunicárselo personalmente a los más cercanos.

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“Tuvimos charlas eternas, noches de hablar y llorar juntos antes de separarnos”, reconoció Adabel Guerrero sobre el final de su relación con Martín Lamela

La artista relató que mantuvo la decisión en reserva por mutuo acuerdo, incluso frente a insistentes rumores: “Lo habíamos hablado con Martín de qué decir y me decía: ‘No, negá, negá’, porque todavía estaba verde todo. Entonces, yo preferí negar, por supuesto”. Adabel reconoció que el proceso fue doloroso y que durante años atravesó etapas de soledad y tristeza: “La decisión fue mía, porque yo ya hacía tiempo que venía sintiéndome muy triste, pero mucho tiempo. Me sentía sola, me sentía triste”.

Durante la entrevista, la bailarina repasó los ciclos y desafíos que marcaron la convivencia con Lamela. Recordó que la pareja atravesó crisis previas, incluso una breve separación a los siete años de relación, pero lograron recomponerse: “Diecisiete años. Por supuesto, con idas y vueltas, ¿no? A los siete años estuvimos separados un par de meses y volvimos”.

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“La decisión fue mía, porque yo ya hacía tiempo que venía sintiéndome muy triste”, reconoció Adabel Guerrero sobre su relación con Martín Lamela (Instagram)

La maternidad también fue un punto de inflexión. Adabel contó que buscaron a su hija durante varios años, y que la llegada de Lola significó tanto una unión como un desgaste: “La maternidad también es un desgaste y es una unión. Fueron como muchas etapas y muchos ciclos donde, en los momentos que no estábamos tan bien, siempre decís: ‘Bueno, es por la maternidad. Bueno, es por el laburo. Bueno, es por esto. Bueno, es porque vivo lejos’”.

La mudanza lejos de Capital Federal complicó la dinámica familiar y laboral: “Yo entré en crisis también al vivir tan lejos. Necesito volver a Capital porque a mí me tiene atada de pies y manos. No puedo trabajar, venirme a Capital una hora cuarenta a un laburo a la mañana, volver a buscar la nena al colegio, volver a venir a Capital a la noche. Es una locura”.

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“Martín va a seguir siendo mi familia, aunque la pareja se haya terminado”, se sinceró la figura de Sex (LAM, América TV)

La confirmación de la separación vino acompañada de versiones sobre supuestas infidelidades de Adabel, tanto con un entrenador personal como con el empresario Rodrigo Alenaz, señalado en los medios como alguien con quien la artista estaría muy cerca: evitó profundizar sobre estos rumores durante la entrevista, priorizando la privacidad y el respeto por su hija, aunque reconoció que se estaban conociendo.

El momento más tenso de la ruptura fue la publicación de Lamela en redes sociales, donde escribió: “Ella tomó decisiones que rompieron la confianza”. Guerrero admitió su malestar ante esa declaración: “Realmente me sentí expuesta, dolida y me sentí enojada, porque hasta ese momento veníamos cuidando mucho la separación como pareja que fuimos y por el respeto de tantos años de estar juntos”.

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“Siempre fue la idea preservar la intimidad, porque hay cosas que son de conocimiento público y cosas que querés que se mantengan en lo privado, por más que yo sea una persona pública”, se sinceró.

“Durante años, la maternidad y el trabajo también generaron crisis y desgaste en la pareja”, afirmó

También, destacó el esfuerzo conjunto para cuidar a su hija y proyectar una convivencia armónica como padres: “Martín va a seguir siendo siempre mi familia. Es la persona que más conozco en este mundo. Me costó muchos años armar mi familia, mi sueño de tener una familia y tomar la decisión de que ya en su principio, tengo mucho de terapia también para haber tomado esta decisión”.

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Frente al futuro, la artista expresó que la prioridad es el bienestar de su hija y mantener una relación cordial con su expareja: “Va a seguir siendo siempre el papá de Lola y la idea es que sigamos llevándonos bien, por Lola. Así como Claudia, su ex, ha estado con nosotros y hemos sido familia ensamblada y nos vamos juntos de vacaciones”.