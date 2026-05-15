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Camilo Ugo Carabelli venció a un ex Top 10 y avanzó a cuartos de final en Valencia: Sebastián Báez quedó eliminado

El Brujo superó al italiano Matteo Berrettini en sets corridos en el Challenger 175 de España. Seba cayó ante el local Pablo Carreño Busta en un encuentro muy cerrado

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Camilo Ugo Carabelli tuvo una actuación sólida en España (Fuente: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Camilo Ugo Carabelli tuvo una actuación sólida en España (Fuente: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Camilo Ugo Carabelli busca regularidad en la gira europea de polvo de ladrillo y este jueves dio un paso en esa dirección: avanzó a cuartos de final del Challenger 175 de Valencia tras derrotar al italiano Matteo Berrettini por 7-6 (2) y 6-4. La nota negativa del día en el certamen español fue la eliminación de Sebastián Báez.

El Brujo, cuarto preclasificado del torneo y actual 61° del mundo, mostró una versión sólida y competitiva frente a un rival de jerarquía, que pelea por recuperar su nivel luego de sufrir problemas físicos recurrentes en las últimas temporadas.

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El argentino se quedó con un primer set muy parejo, definido en un tie break que dominó con autoridad, y luego sostuvo su intensidad para cerrar el triunfo en sets corridos luego de 1 hora y 49 minutos de juego.

Ugo Carabelli ratificó así su crecimiento en una temporada en la que logró afirmarse cada vez más cerca del lote principal del tenis mundial. En una superficie que potencia sus condiciones, volvió a exhibir consistencia desde el fondo, inteligencia táctica y capacidad para aprovechar momentos clave frente a un rival peligroso como Berrettini, actual número 100 y ex 6° del ranking ATP.

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La próxima parada del argentino será en cuartos de final ante el serbio Miomir Kecmanovic, 70° del mundo y séptimo favorito del cuadro.

La jornada en Valencia, sin embargo, tuvo un sabor agridulce para el tenis argentino: Báez no pudo acompañar el avance de su compatriota. El jugador de San Martín, sexto sembrado y 65° del ranking, cayó ante el español Pablo Carreño Busta por 5-7, 7-5 y 7-5 en un duelo cambiante y parejo.

Báez comenzó mejor: se llevó el primer parcial y mostró señales de recuperación luego de una serie de semanas irregulares. Sin embargo, el ex Top 10 español -hoy está 91°-, logró elevar su nivel en los momentos decisivos para revertir una batalla de casi tres horas y transformarse en un verdugo de los tenistas nacionales en este torneo: en su estreno había eliminado a Francisco Comesaña.

Sebastián Báez sigue sin encontrar regularidad (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)
Sebastián Báez sigue sin encontrar regularidad (Fuente: REUTERS/Claudia Greco)

Para Báez, la derrota representa otro revés en una gira europea en la que todavía busca reencontrarse con la confianza y la solidez que mostró en el arranque del año en la gira oceánica sobre canchas rápidas. Pese a algunos pasajes positivos, volvió a evidenciar dificultades para sostener un rendimiento parejo y consistente.

De esta manera, Ugo Carabelli quedó como el único argentino en carrera en Valencia, un Challenger 175 que reúne a varios nombres de peso del circuito y ofrece una oportunidad valiosa para sumar puntos importantes antes de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Juan Manuel Cerúndolo sacó ventaja en el arranque y la lluvia lo frenó ante Román Burruchaga

En el Challenger de Bordeaux, Francia, este jueves se suspendió el cruce entre argentinos que define un pasaje a los cuartos de final.

Juan Manuel Cerúndolo (72°) comenzó mejor y se colocó 3 a 0 con doble quiebre arriba ante Román Burruchaga (56° y cuarto favorito), cuando la lluvia frenó la acción y forzó la postergación hasta este viernes.

El choque asegura presencia nacional entre los ocho mejores de otro torneo de categoría Challenger 175, una escala de jerarquía superior dentro del segundo nivel del tenis profesional y que suele reunir a jugadores del Top 100 y aspirantes directos a los cuadros principales de los grandes torneos.

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