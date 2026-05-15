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Espeluznante accidente en las 24 Horas de Nürburgring: casi lo atropellan y escapó de las llamas

Alexander Hardt quedó atrapado en la cama de leca. Se bajó por una falla en su auto, que fue chocado y comenzó arder

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Espeluznante accidente en las 24 Horas de Nürburgring

Un accidente en la primera sesión clasificatoria de las 24 Horas de Nürburgring provocó la eliminación anticipada del equipo WS Porsche “Girls Only”, después de que una colisión a alta velocidad destruyera su vehículo y dejara daños irreparables en el chasis. Fue un momento de tensión ya que un piloto le vio la cara a la muerte.

El siniestro, desencadenado por una falla mecánica en el auto del alemán Alexander Hardt, dejó su auto parado en la recta opuesta del GP Circuit, la variante corta del histórico escenario alemán. No hubo banderas amarillas ni se neutralizó la actividad, por lo que el resto de los competidores siguieron a fondo.

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Uno de ellos, Janina Schall, al volante del Porsche número 146, se aproximó a gran velocidad y no pudo evitar el choque con el auto detenido, que comenzó a arder en llamas con Hardt a pocos metros del incidente. El germano se salvó de milagro de ser atropellado.

La tensión siguió, ya que Hardt quedó atrapado en la cama de leca y eligió esperar a los comisarios, en vez de dirigirse de inmediato al área de seguridad designada, lo que quedó documentado por las cámaras oficiales.

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Los vehículos en la pista de Nürburgring durante una sesión de preparación. La pista está húmeda por la lluvia, y los coches circulan con las luces encendidas. En acción, Jules Gounon y Jordan Pepper. La vista aérea muestra una gran cantidad de carpas y vehículos estacionados alrededor del circuito, indicando la presencia de numerosos espectadores

Las autoridades determinaron una sanción inmediata de multa de 300 euros a Hardt. El piloto del Porsche número 900 violó el Artículo 13.9 del Reglamento de Circuitos de la Federación Alemana de Automovilismo (Deutscher Motor Sport Bund o DMSB) al no ponerse a salvo de inmediato tras el incidente.

El impacto fracturó el coche de Hardt, lo que significó que, según explicó el jefe de equipo Matthias Möller, “el chasis está agrietado; por desgracia, eso es todo”. Esta avería dejó al vehículo fuera de competencia de manera irreversible antes del arranque oficial. El daño estructural es irreparable y la colisión dejó inutilizable el chasis del auto, imposibilitando cualquier intento de reparación antes del inicio de las 24 Horas de Nürburgring.

Max Verstappen en un Mercedes-AMG GT3 durante una carrera nocturna en el circuito de Nürburgring. La pista se encuentra mojada, evidenciando condiciones de lluvia, y el vehículo avanza en medio de la oscuridad. La cobertura incluye gráficos en pantalla con información de la carrera y el logo del Intercontinental GT Challenge

A raíz de una reforma reciente en el procedimiento de la carrera, los veredictos sobre incidentes ya no recaen en el director de carrera, sino directamente en los comisarios. Esta medida busca evitar demoras como la que sucedió en la edición anterior, cuando la sanción al piloto Kevin Estre tardó varias horas en resolverse.

En esta ocasión, los comisarios abrieron una investigación sobre la conducta de Janina Schall, hija del expiloto Andreas Schall, por su velocidad al llegar al sitio del accidente. Sin embargo, tras analizar las pruebas de video, determinaron que “la piloto del Coche #146 no tenía ninguna posibilidad de evitar la colisión” y declararon el caso un incidente de carrera, exonerándola de toda responsabilidad.

Max Verstappen correrá por segunda vez en Nürburgring (Red Bull Content Pool)
Max Verstappen correrá por segunda vez en Nürburgring (Red Bull Content Pool)

El proceso simplificado les permitió a los comisarios emitir el fallo con rapidez. El jefe del equipo perjudicado, Matthias Möller, enfatizó que “Janina Schall no tuvo la culpa” y confirmó que “los comisarios lo han confirmado”.

Las 24 Horas de Nürburgring comenzaron en 1970 y fueron la continuidad de las míticas 84 Horas, donde en 1969 los Torino del equipo argentino se lucieron contra las potencias europeas, marcas asiáticas y de otras latitudes. Es la carrera más importante de Alemania y cada año reúne a más de 200 mil personas toda la semana. Se corre en un circuito de más de 25 kilómetros que combina el legendario Norschleife de 22 kilómetros y GP Circuit, que es el que recibió por última vez a la F1. Con 170 curvas, sectores ciegos con subidas y bajadas, sin defensas en el perímetro, lo convierten en el circuito más largo y peligroso del mundo.

Por segundo año consecutivo, las 24 Horas de Nürburgring tienen el atractivo por la presencia estelar de Max Verstappen. El cuádruple campeón de F1 compartirá la conducción de un Mercedes AMG GT3 con el austríaco Lucas Auer, el francés Jules Gounon y el español Daniel Juncadella. Buscarán el triunfo en la clasificación general y en la divisional SP9.

Como de costumbre, habrá presencia argentina. Nazareno López tendrá su bautismo en la clase AT2 con el Porsche 911 del Four Motors. Santiago Baztarrica, por su parte, competirá con BMW 240 del Adrenalin Motorsport. Y Marcos Vázquez correrá con un Mercedes GT4 del PROsport Racing. La actividad podrá verse por el canal oficial de YouTube de Nürburgring.

Cronograma de las 24 Horas de Nürburgring

Viernes 15 de mayo

Top Qualy 1: 05:15 horas

Top Qualy 2: 06:05 horas

Clasificación 3: 07:00 horas

Top Qualy 3: 08:35 horas

Sábado 16 de mayo

Warm Up: 05:00 horas

Vuelta de Formación: 09:40 horas

Carrera principal de las 24 horas de Nürburgring: 10:00 horas

Domingo 17 de mayo

Bandera a cuadros: 10:00 horas

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