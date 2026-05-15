Guatemala

El Ministerio de Finanzas de Guatemala descarta hackeo en registro de adquisiciones

La cartera financiera afirmó que su plataforma digital y portales asociados mantienen operaciones estables y protegidas, luego de detectar rumores en redes sociales sobre presuntas amenazas informáticas contra sus servicios para contratistas y proveedores

Guardar
Google icon
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, expresa que las versiones que circulan en entornos digitales generan nuevas dudas sobre la seguridad institucional, mientras oficinas públicas insisten en la validez de su comunicado más reciente (Foto cortesía Ministerio)
El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, expresa que las versiones que circulan en entornos digitales generan nuevas dudas sobre la seguridad institucional, mientras oficinas públicas insisten en la validez de su comunicado más reciente (Foto cortesía Ministerio)

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) de Guatemala aseguró este 14 de mayo de 2026 que no existe evidencia de hackeo en la página del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), en respuesta a los rumores difundidos en redes sociales sobre un supuesto ataque informático contra sus sistemas.

Según información oficial difundida por el Minfin, los sistemas institucionales, incluidos el portal www.rgae.gob.gt y demás sitios web bajo su administración, operan con normalidad y eficacia, permitiendo la consulta regular por parte de los usuarios y la población. En su comunicado número 40, la cartera del Tesoro remarcó que desde el 14 de enero de 2024 no se ha registrado ninguna vulneración o acceso no autorizado en sus plataformas digitales.

PUBLICIDAD

El titular de la institución, Jonathan Menkos, declaró a través de los canales oficiales: “Nuestros sistemas no han sido hackeados; los sistemas se encuentran funcionando plenamente y mantenemos un riguroso monitoreo para prevenir cualquier incidencia”. El funcionario pidió a la ciudadanía atender únicamente las comunicaciones emitidas por las cuentas y páginas oficiales del Ministerio.

El RGAE es la plataforma digital que permite la inscripción y precalificación de personas y empresas, nacionales o extranjeras, que buscan ser contratistas o proveedores del Estado guatemalteco. Este sistema verifica la capacidad financiera, técnica y legal de los aspirantes, quienes pueden crear usuarios, completar el formulario electrónico y adjuntar los requisitos digitales de manera directa en el portal.

PUBLICIDAD

El comunicado oficial corta de raíz las especulaciones que circulan en redes sobre un posible ataque informático. La institución insiste en la consulta exclusiva de fuentes confiables para evitar confusión y alarma innecesaria.
El comunicado oficial corta de raíz las especulaciones que circulan en redes sobre un posible ataque informático. La institución insiste en la consulta exclusiva de fuentes confiables para evitar confusión y alarma innecesaria.

Ante la circulación de supuestas alertas sobre un ataque cibernético, el Ministerio de Finanzas Públicas reiteró: “No existe evidencia de hackeo a la página www.rgae.gob.gt, ni a ningún otro sistema o páginas web a cargo de esta institución”. Las autoridades insistieron en que la información válida proviene exclusivamente de los canales oficiales y advirtieron sobre el riesgo de difundir datos no verificados que puedan generar confusión o incertidumbre en el sector público y privado.

En el comunicado, el Minfin subrayó la importancia de consultar únicamente las fuentes oficiales para obtener información precisa sobre el funcionamiento de sus sistemas. Hasta el cierre de la jornada, el acceso a las plataformas digitales del Estado continuaba disponible y operativo, de acuerdo con lo reportado por la entidad.

Vale recordar que en abril, Un grupo de hackers identificado como Izanagi, Gordon Freeman y cantpwn ofreció a la venta la base de datos robada al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala (Mintrab), mientras persisten las investigaciones oficiales y se implementan ajustes técnicos en los sistemas del gobierno. Asimismo, hubo ataques contra otras entidades estatales, lo que ha establecido un inédito estado de emergencia digital en el país.

La exposición de los datos superó en las primeras horas los 2 mil registros individuales en el caso del Ministerio de Trabajo, según confirmó la institución la noche del 26 de abril. En ese lote se encontraban informes confidenciales como números de DPI, direcciones, teléfonos y hojas de vida de los usuarios inscritos en la plataforma. La preocupación pública incrementó tras conocerse el método empleado: un segmento de código vulnerable que hizo posible la descarga masiva sin restricciones.

Dos hackers encapuchados teclean frente a un mapa digital de Guatemala con una alerta roja, rodeado de edificios gubernamentales y líneas de datos.
Autoridades guatemaltecas explican qué ocurre realmente con la estabilidad digital y las versiones no confirmadas que inquietan a ciertos sectores del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esas fechas también se vulneró la información de dos universidades guatemaltecas.

Temas Relacionados

Ministerio de Finanzas PúblicasGuatemalaCiberseguridadSistemas DigitalesRegistro General de Adquisiciones del EstadoRGAEJonathan Menkos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

El equipo oficial guatemalteco participa en una cita internacional convocada en Washington D. C., donde se presentan avances y se debaten medidas para reforzar la respuesta regional frente al delito y la atención a víctimas

La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

Presidente Nasry Asfura fortalece vínculos diplomáticos con Israel en acto oficial en Tegucigalpa

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Israel durante la conmemoración del 78 aniversario de independencia del Estado israelí, en un acto celebrado en Tegucigalpa junto a autoridades hondureñas y representantes diplomáticos.

Presidente Nasry Asfura fortalece vínculos diplomáticos con Israel en acto oficial en Tegucigalpa

Asamblea Legislativa autoriza renovación gratuita de DUI para 404,085 salvadoreños

La renovación del documento se podrá realizar en cualquiera de los 23 duicentros, incluyendo 19 establecidos de manera permanente y 4 temporales en zonas estratégicas para los carné que expiren entre noviembre de 2026 y febrero de 2027

Asamblea Legislativa autoriza renovación gratuita de DUI para 404,085 salvadoreños

Honduras: FFAA oficializan ascensos militares tras aval del Congreso en medio de debate político

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio Ardón, defendió el proceso de promoción de oficiales superiores y generales

Honduras: FFAA oficializan ascensos militares tras aval del Congreso en medio de debate político

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias advirtió que este jueves persistirán las condiciones secas y cálidas en gran parte de Honduras, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42 grados centígrados en los departamentos de Valle y Choluteca.

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

TECNO

¿Cuándo cambiar de carril?: la nueva IA de Google para autos ahora te avisa en tiempo real

¿Cuándo cambiar de carril?: la nueva IA de Google para autos ahora te avisa en tiempo real

Esta es la verdadera función de los agujeros en los enchufes eléctricos

Cómo configurar el audio de una Smart TV para ver los partidos de la Copa Mundial 2026

Así puedes desactivar la función Instants de Instagram para evitar enviar fotos por accidente

Drones inflables para entregas: por qué son presentados como una alternativa más eficiente y segura

ENTRETENIMIENTO

Los creadores de ‘South Park’ utilizan la IA para rejuvenecer a los The Rolling Stones

Los creadores de ‘South Park’ utilizan la IA para rejuvenecer a los The Rolling Stones

Este es el top 10 de los K-dramas y shows más populares de la semana de Netflix en Corea del Sur

Kylie Jenner revela su experiencia más complicada durante el embarazo de su hijo Aire

Hayden Panettiere detalla cómo trabajar desde niña en Hollywood marcó su vida: “El ‘no’ nunca fue una opción”

El álbum de Taylor Swift, “1989″, se vuelve parte de la historia sonora de Estados Unidos

MUNDO

India adoptó medidas de austeridad para impulsar su economía ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

India adoptó medidas de austeridad para impulsar su economía ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

Descubren una necrópolis romana de cinco siglos de antigüedad bajo un barrio comercial en Croacia

Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”

Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra fuerzas israelíes en plena ronda de negociaciones en Washington

Estados Unidos destruyó el 90% de la industria militar de Irán y redujo drásticamente su capacidad de ataque