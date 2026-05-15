El Ministerio de Finanzas de Guatemala descarta hackeo en registro de adquisiciones

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig, expresa que las versiones que circulan en entornos digitales generan nuevas dudas sobre la seguridad institucional, mientras oficinas públicas insisten en la validez de su comunicado más reciente (Foto cortesía Ministerio)

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) de Guatemala aseguró este 14 de mayo de 2026 que no existe evidencia de hackeo en la página del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), en respuesta a los rumores difundidos en redes sociales sobre un supuesto ataque informático contra sus sistemas.

Según información oficial difundida por el Minfin, los sistemas institucionales, incluidos el portal www.rgae.gob.gt y demás sitios web bajo su administración, operan con normalidad y eficacia, permitiendo la consulta regular por parte de los usuarios y la población. En su comunicado número 40, la cartera del Tesoro remarcó que desde el 14 de enero de 2024 no se ha registrado ninguna vulneración o acceso no autorizado en sus plataformas digitales.

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El titular de la institución, Jonathan Menkos, declaró a través de los canales oficiales: “Nuestros sistemas no han sido hackeados; los sistemas se encuentran funcionando plenamente y mantenemos un riguroso monitoreo para prevenir cualquier incidencia”. El funcionario pidió a la ciudadanía atender únicamente las comunicaciones emitidas por las cuentas y páginas oficiales del Ministerio.

El RGAE es la plataforma digital que permite la inscripción y precalificación de personas y empresas, nacionales o extranjeras, que buscan ser contratistas o proveedores del Estado guatemalteco. Este sistema verifica la capacidad financiera, técnica y legal de los aspirantes, quienes pueden crear usuarios, completar el formulario electrónico y adjuntar los requisitos digitales de manera directa en el portal.

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El comunicado oficial corta de raíz las especulaciones que circulan en redes sobre un posible ataque informático. La institución insiste en la consulta exclusiva de fuentes confiables para evitar confusión y alarma innecesaria.

Ante la circulación de supuestas alertas sobre un ataque cibernético, el Ministerio de Finanzas Públicas reiteró: “No existe evidencia de hackeo a la página www.rgae.gob.gt, ni a ningún otro sistema o páginas web a cargo de esta institución”. Las autoridades insistieron en que la información válida proviene exclusivamente de los canales oficiales y advirtieron sobre el riesgo de difundir datos no verificados que puedan generar confusión o incertidumbre en el sector público y privado.

En el comunicado, el Minfin subrayó la importancia de consultar únicamente las fuentes oficiales para obtener información precisa sobre el funcionamiento de sus sistemas. Hasta el cierre de la jornada, el acceso a las plataformas digitales del Estado continuaba disponible y operativo, de acuerdo con lo reportado por la entidad.

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Vale recordar que en abril, Un grupo de hackers identificado como Izanagi, Gordon Freeman y cantpwn ofreció a la venta la base de datos robada al Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala (Mintrab), mientras persisten las investigaciones oficiales y se implementan ajustes técnicos en los sistemas del gobierno. Asimismo, hubo ataques contra otras entidades estatales, lo que ha establecido un inédito estado de emergencia digital en el país.

La exposición de los datos superó en las primeras horas los 2 mil registros individuales en el caso del Ministerio de Trabajo, según confirmó la institución la noche del 26 de abril. En ese lote se encontraban informes confidenciales como números de DPI, direcciones, teléfonos y hojas de vida de los usuarios inscritos en la plataforma. La preocupación pública incrementó tras conocerse el método empleado: un segmento de código vulnerable que hizo posible la descarga masiva sin restricciones.

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Autoridades guatemaltecas explican qué ocurre realmente con la estabilidad digital y las versiones no confirmadas que inquietan a ciertos sectores del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esas fechas también se vulneró la información de dos universidades guatemaltecas.