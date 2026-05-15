Presidente Mulino afirma que no negociará con jefes de pandillas ante escalada de violencia en Panamá

“Yo no me voy a sentar, ni el ministro de Seguridad se va a sentar con el jefe de la pandilla equis a negociar", sostuvo Mulino.

Ante una escalada de violencia, el presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó al Ministerio de Seguridad un informe detallado sobre la situación de la seguridad en el país.

Además, anunció que se mantendrá el despliegue de los estamentos policiales en las calles y que su gobierno no negociará con pandillas que pretendan afectar la tranquilidad de la población.

PUBLICIDAD

En Panamá operaban al 2024 cerca de 180 pandillas, compuestas por hombres, mujeres e incluso menores de edad, según reportes de prensa.

Al 2021 los datos del Ministerio de Seguridad Pública reportaban la presencia de 133 pandillas: 74 en la provincia de Panamá, 23 en Colón, 20 en Chiriquí, 8 en Panamá Oeste, 3 en Coclé y en Bocas del Toro, y 2 en Veraguas.

PUBLICIDAD

Desde la década de 1970, informa un documento de la entidad, ya en el país se hablaba de pandillas, y que aunque su presencia era poco frecuente, fue cuando se comenzaron a formar los primeros grupos criminales organizados.

En enero fue capturado en Medellín, Colombia, Jean Carlos Valderrama, alias Balín, cabecilla de la pandilla SAN 23, una de las más violentas del distrito de San Miguelito.

Diez años después, los medios reportaban el surgimiento de la primera pandilla, conocida como el “Clan Agua”.

PUBLICIDAD

La operatividad criminal de las pandillas en Panamá sirve de soporte al crimen organizado trasnacional para atender el mercado de la droga, custodia y tráfico; se dedican a la actividad de delitos comunes como robos a mano armada y hurtos.

Las pandillas criminales han evolucionado en la actualidad en su modos de operar, con más saña y crueldad, advierte el ente de seguridad pública.

PUBLICIDAD

Por su parte, Mulino sostuvo que su administración realiza “un esfuerzo por seguir dotando a los estamentos de seguridad con los equipos necesarios para atacar este flagelo”.

Sin embargo, “es muy difícil decidir sobre este comportamiento de las pandillas, cuyas pugnas por el control del narcotráfico han desencadenado los últimos ajustes de cuentas en el país”, reza una nota de prensa oficial.

PUBLICIDAD

En detuvieron en Panamá a un salvadoreño ligado a la mara Barrio 18. EFE/ Policía Nacional de Panamá

La información agrega que el mandatario sostuvo que “yo no me voy a sentar, ni el ministro de Seguridad se va a sentar con el jefe de la pandilla equis a negociar…. Nos toca apoyar a la ciudadanía en materia de seguridad, dotar a los estamentos y, de esta manera, se podrán prevenir muchos de estos ataques... Vamos a proceder para defender a los ciudadanos panameños, que no son maleantes ni narcotraficantes, y que pueden ser víctimas del actuar irresponsable de estas pandillas”.

Este resultado, adujo, es producto del incremento en la producción de cocaína y del uso de los mares y el territorio nacional como rutas de tránsito.

PUBLICIDAD

Por ello, el mandatario aplaudió y calificó como positiva la reciente captura de más de 29 personas que utilizaban contenedores para el narcotráfico.

“Tenemos una cooperación incipiente con Países Bajos para establecer un mecanismo de trabajo con Aduana y la Policía para reforzar la vigilancia de nuestra navegación para evitar que sea en mares internacionales donde se realicen los trasbordos de droga de un barco a otro”, apuntó.

PUBLICIDAD

En otra intervención durante su acostumbrada rueda de prensa semanal, al ser cuestionado sobre la relación entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo, manifestó que es de entendimiento mutuo y esfuerzo conjunto para impulsar legislaciones acordes a las necesidades e intereses del país.

Sobre la posible reelección del presidente del Legislativo, Jorge Herrera (der), Mulino prefirió guardar distancia.

Sobre la próxima elección para escoger al nuevo presidente del Legislativo, Mulino tomó distancia, al manifestar que no emitirá opiniones sobre dicho proceso, ni sobre si el actual presidente de ese órgano, aspira a la reelección.

PUBLICIDAD

“De quién aspire y tenga los votos, de eso se trata… es un tema estrictamente interno de ese Órgano del Estado que yo respetaré”, observó.