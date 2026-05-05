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Advertencia de Steve Wozniak sobre la IA: el peligro está en los usuarios y no en las máquinas

El cofundador de Apple ha resaltado que el futuro de la tecnología dependerá de la capacidad de las personas para usar la IA con responsabilidad, criterio y conciencia

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Steve Wozniak lleva una vida alejado del lado empresarial de Apple.
Steve Wozniak advierte: el mayor riesgo de la inteligencia artificial está en los usuarios

El avance acelerado de la inteligencia artificial ha generado debates globales sobre su impacto, sus límites y los riesgos que implica para la sociedad. Steve Wozniak, cofundador de Apple y pionero de la informática personal, lanzó una advertencia clave durante un evento tecnológico en San Francisco.

De acuerdo con el cofundador de Apple, verdadero peligro de la IA no reside en las máquinas, sino en los propios usuarios. En un contexto donde la automatización y los sistemas inteligentes son cada vez más protagonistas, la reflexión de Wozniak invita a repensar el rol humano frente a la tecnología.

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Esta perspectiva es relevante porque, a diferencia de las visiones apocalípticas sobre la “rebelión de las máquinas”, el ingeniero estadounidense ha subrayado la importancia de mantener el pensamiento crítico y la autonomía intelectual, incluso en una época dominada por asistentes virtuales, chatbots y algoritmos de decisión.

Microchip con diseño inspirado en el cerebro, representando la intersección de la inteligencia artificial con la biología humana. Un avance tecnológico que muestra la integración de los circuitos electrónicos en el ámbito de la computación y la informática. (Imagen ilustrativa Infobae)
De acuerdo con Wozniak el riesgo no es que la IA supere el pensamiento humano, sino que las personas dejen de utilizar el pensamiento crítico - (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué teme Steve Wozniak de la IA

Durante el evento Dreame Next, Wozniak fue consultado sobre si teme que la inteligencia artificial general (AGI) pueda superar la inteligencia humana. Su respuesta fue directa: no teme a las máquinas, sino a que las personas renuncien a pensar por sí mismas.

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Según Wozniak, la AGI aún está lejos de convertirse en realidad, ya que no se comprende a fondo el funcionamiento del cerebro humano. Para él, la tecnología carece de intención, emoción o comprensión real; es una herramienta poderosa, pero no toma decisiones por sí sola.

Lo preocupante, advirtió, es que la dependencia excesiva de sistemas automatizados puede erosionar la capacidad de razonamiento y análisis de los usuarios. El peligro, por tanto, no está en que las máquinas piensen demasiado, sino en que los humanos dejen de hacerlo, confiando ciegamente en la tecnología para resolver problemas o tomar decisiones importantes.

La historia de Apple y el legado de Wozniak son, en última instancia, una invitación a no perder de vista el lado humano de la innovación. El futuro de la IA dependerá menos de la capacidad de las máquinas y más de la habilidad de las personas para pensar, decidir y actuar con ética en un mundo cada vez más digital.

Cómo fue la traición que sufrió Wozniak por culpa de Steve Jobs

Steve Wozniak y Steve Jobs con la tarjeta principal de la Apple I. (Apple)
Steve Wozniak y Steve Jobs con la tarjeta principal de la Apple I. (Apple)

Uno de los capítulos menos conocidos pero más significativos en la historia de Apple es la traición que Steve Wozniak sufrió de parte de Steve Jobs durante su juventud, antes de fundar juntos la empresa. A mediados de los años setenta, Jobs trabajaba en Atari, cuando la compañía lo desafió a reducir el número de chips necesarios en el prototipo del videojuego Breakout, ofreciendo 750 dólares más un bono de 100 dólares por cada chip eliminado.

Jobs pidió ayuda a Wozniak, quien aceptó el reto por el desafío intelectual y la diversión, trabajando noches enteras y logrando reducir el diseño a solo 42 chips, una hazaña para la época.

Al concluir, Jobs le informó a Wozniak que Atari había pagado solo 700 dólares, entregándole la mitad. La verdad era que Atari pagó 5.000 dólares por el proyecto, pero Jobs ocultó esta información y se quedó con la mayor parte del dinero.

Wozniak no supo la verdad hasta años después, cuando leyó sobre el acuerdo en un libro. En entrevistas, confesó que lloró al descubrirlo, no por el dinero, sino por sentirse traicionado por su mejor amigo y socio.

A pesar del dolor, Wozniak nunca guardó rencor hacia Jobs. Reconoció que aceptó el trabajo por el reto y que, a pesar de las diferencias éticas, la visión y liderazgo de Jobs fueron esenciales para el éxito de Apple. Este episodio marcó su relación y se recuerda como un ejemplo de los dilemas morales que acompañan el avance tecnológico y la cultura empresarial en Silicon Valley.

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