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Cómo la IA consigue imágenes espaciales más nítidas desde la Tierra: el avance detrás del modelo Neo

La combinación de redes neuronales y técnicas de aprendizaje profundo permite recuperar detalles perdidos por la atmósfera, optimizando el análisis de datos masivos

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Imagen nítida de múltiples galaxias de diferentes formas y colores, rodeadas por miles de estrellas brillantes sobre un fondo oscuro del espacio.
Neo, la inteligencia artificial que transforma la astronomía: imágenes terrestres tan nítidas como las del espacio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obtención de imágenes espaciales cada vez más nítidas es una de las grandes metas de la astronomía moderna. Aunque los telescopios terrestres han mejorado enormemente, la atmósfera terrestre sigue distorsionando la luz de los objetos celestes, lo que limita la calidad de las observaciones.

Cómo ayudará la IA a la observación astronómica

Sin embargo, la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego: gracias al modelo Neo y a nuevas técnicas de procesamiento, ahora es posible restaurar imágenes tomadas desde la Tierra para que se acerquen a la claridad de las capturadas en el espacio.

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Este avance es relevante porque permite maximizar el rendimiento de los observatorios terrestres, reduciendo los costos y acelerando los descubrimientos científicos. Neo, desarrollado por investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz, es ejemplo de cómo la IA puede transformar la forma en que observamos el universo.

Imagen de una galaxia espiral con un núcleo brillante y brazos tenues de gas y polvo, rodeada por un campo oscuro salpicado de estrellas brillantes.
IA y astronomía: así logra Neo restaurar imágenes borrosas y acelerar el ritmo de los descubrimientos científicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en la cima del Cerro Pachón en Chile, comenzó operaciones recientemente con el objetivo de escanear todo el cielo cada tres noches y crear una secuencia temporal de 10 años de los movimientos de los objetos celestes. Su localización en el desierto de Atacama le proporciona una atmósfera excepcionalmente seca y despejada, pero la turbulencia atmosférica sigue desenfocando las imágenes.

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Tradicionalmente, se han invertido enormes recursos en óptica adaptativa y tecnologías de corrección, pero la inteligencia artificial abre una vía alternativa: entrenar modelos capaces de “ver” a través de la atmósfera y restaurar detalles que se pierden en la observación original.

Cómo es Neo el modelo IA

Neo es un algoritmo basado en redes generativas antagónicas condicionales, una estructura en la que dos redes neuronales colaboran y compiten: una genera imágenes mejoradas y la otra evalúa su calidad.

Los investigadores entrenaron Neo usando pares de imágenes tomadas por el Telescopio Subaru en Japón y el Telescopio Espacial Hubble, permitiendo que la IA aprendiera a reconstruir los detalles perdidos en las imágenes terrestres.

Microchip con diseño inspirado en el cerebro, representando la intersección de la inteligencia artificial con la biología humana. Un avance tecnológico que muestra la integración de los circuitos electrónicos en el ámbito de la computación y la informática. (Imagen ilustrativa Infobae)
Gracias a la inteligencia artificial, la ciencia puede aprovechar mejor cada observación, revelando secretos del universo con una claridad que hasta hace poco era impensable desde la superficie terrestre - (Imagen ilustrativa Infobae)

El resultado es impresionante: Neo puede mejorar la resolución de las galaxias entre 2 y 10 veces. Esto significa que, donde antes solo se veían manchas vagas, ahora se pueden distinguir estrellas individuales y formas precisas de galaxias. Los parámetros morfológicos de las galaxias se miden con una precisión mucho mayor, acelerando el ritmo de los descubrimientos.

Neo analiza cada píxel para distinguir entre cielo y objeto, y refina la imagen con una rapidez asombrosa: tareas que a los astrónomos humanos les tomarían años, la IA las completa en días. Esta eficiencia ha sido clave para descifrar los datos masivos generados por telescopios como el James Webb, cuyo volumen de información supera la capacidad de análisis visual tradicional.

Por qué la IA es clave en la generación y restauración de imágenes

La revolución de la IA en el procesamiento visual se explica por un cambio de paradigma: en lugar de programar cada paso de la reconstrucción de imágenes, a la máquina se le enseña a identificar patrones a través de millones de ejemplos. Este aprendizaje profundo permite a la IA predecir los píxeles que faltan o corregir distorsiones basándose en su “memoria” de objetos similares.

Tecnologías clave en la generación de imágenes por IA

1. Redes Neuronales Convolucionales (CNN): Estas redes son el corazón del reconocimiento visual en IA. Se entrenan con grandes bases de datos y aprenden a identificar patrones, bordes y texturas. Así, pueden restaurar imágenes desenfocadas o mejorar su claridad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de millones de ejemplos y algoritmos avanzados permite a Neo corregir distorsiones atmosféricas y generar imágenes científicamente útiles con rapidez y detalle nunca antes vistos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Redes Generativas Antagónicas (GANs): Funcionan como un duelo entre dos redes: una crea imágenes realistas y la otra evalúa si son auténticas. Este proceso permite que la IA produzca resultados indistinguibles de una fotografía real, y es la base de modelos como Neo.

3. Modelos de Difusión: Tecnología de última generación que “limpia” imágenes ruidosas y genera nuevas a partir de ruido aleatorio, logrando resultados estables y creativos.

4. Espacio Latente y Transformers: Estos modelos conectan el lenguaje con mapas visuales internos, permitiendo que la IA traduzca descripciones textuales en imágenes coherentes.

La tecnología IA como Neo no reemplaza al astrónomo, sino que amplifica su capacidad de análisis, detectando patrones y detalles que podrían pasar inadvertidos y acelerando los procesos de investigación. Gracias a estos avances, la ciencia puede obtener más valor de los costosos telescopios terrestres y espaciales, haciendo que cada observación cuente.

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