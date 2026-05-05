Estas son las 4 cosas que hacen todos los días las personas más felices, según la IA

Sobre la gratitud, ChatGPT señaló que las personas felices no esperan grandes momentos para agradecer. (Imagen ilustrativa Infobae)

La psicología positiva lleva décadas estudiando qué distingue a las personas que reportan mayores niveles de satisfacción vital. Las respuestas no suelen ser sorprendentes, pero sí exigen constancia: no se trata de grandes gestos ni de circunstancias excepcionales, sino de hábitos pequeños y repetidos que, con el tiempo, reconfiguran la forma en que el cerebro procesa la realidad.

Para explorar cuáles son esos hábitos, se consultó a Gemini, de Google, y a ChatGPT, de OpenAI, y ambos modelos coincidieron en cuatro prácticas fundamentales, aunque con matices distintos en cada caso.

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Las respuestas de los dos asistentes se apoyan en investigaciones de instituciones como las universidades de Harvard y Yale, cuyos estudios sobre psicología positiva y desarrollo adulto han documentado durante décadas los factores que más influyen en el bienestar a largo plazo.

La cuarta práctica es vivir con intencionalidad. Gemini la describió como evitar el “piloto automático”. (Imagen ilustrativa Infobae)

El resultado es una lista que no requiere recursos extraordinarios ni transformaciones radicales, sino decisiones cotidianas que cualquier persona puede incorporar a su rutina.

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Qué dice Gemini sobre los hábitos diarios de las personas más felices

Gemini organizó su respuesta en torno a cuatro acciones concretas respaldadas por investigaciones científicas.

La primera es la gratitud activa. Según el modelo, las personas más felices no se limitan a agradecer por educación: se toman un momento al despertar o antes de dormir para identificar tres cosas específicas por las que están agradecidas.

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Los dos modelos convergen en los mismos cuatro ejes: gratitud, movimiento físico, conexión con otros y presencia o propósito. (Imagen ilustrativa Infobae)

El mecanismo detrás de ese hábito, según Gemini, es que “reconfigura el cerebro para buscar lo positivo en lugar de enfocarse en las amenazas o carencias”, un fenómeno conocido como sesgo de negatividad.

La segunda práctica es priorizar la conexión social. El chatbot señaló que incluso las personas introvertidas necesitan al menos una interacción significativa al día: una conversación profunda, un café en pareja o una llamada a un familiar.

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Para sustentar ese punto, citó el estudio de Harvard sobre desarrollo adulto, descrito como el más largo de la historia, cuya conclusión es que “la calidad de nuestras relaciones es el predictor número uno de salud y felicidad a largo plazo”.

Gemini mencionó que muchas personas felices también practican actos de bondad aleatorios. (Imagen ilustrativa Infobae)

La tercera acción es la actividad física, aunque sea mínima. Gemini aclaró que no hace falta un entrenamiento intenso: con 20 minutos de movimiento, ya sea caminar, estirarse o bailar, el cuerpo libera dopamina, serotonina y endorfinas, y reduce el cortisol, la hormona del estrés, lo que genera un estado de calma biológica inmediata.

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La cuarta práctica es vivir con intencionalidad. La IA de Google la describió como evitar el “piloto automático” y dedicar tiempo a algo que apasione o practicar la atención plena en las tareas cotidianas. Su argumento es que “la infelicidad suele vivir en el pasado, en forma de rumiación, o en el futuro, en forma de ansiedad”, y que estar presente en el aquí y ahora reduce el ruido mental y aumenta la sensación de control sobre la propia vida.

Como punto adicional, Gemini mencionó que muchas personas felices también practican actos de bondad aleatorios, ya que ayudar a otros genera un pico de felicidad más duradero que cualquier recompensa material.

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La tercera acción es la actividad física, aunque sea mínima. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué dice ChatGPT sobre los mismos hábitos y en qué se diferencia

ChatGPT abordó el mismo tema con un enfoque más directo y menos centrado en los mecanismos científicos. Su lista de cuatro hábitos coincide en esencia con la de Gemini, pero pone el acento en aspectos distintos.

Sobre la gratitud, el chatbot señaló que las personas felices no esperan grandes momentos para agradecer: valoran lo cotidiano, porque ese enfoque cambia la atención mental de lo que falta a lo que ya se tiene.

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En cuanto al cuerpo, el modelo amplió el concepto más allá del ejercicio e incluyó el descanso como parte del bienestar físico, subrayando que el estado corporal influye directamente en el emocional.

Sobre las relaciones, la IA de OpenAI destacó la calidad de la escucha como un elemento diferenciador: no basta con estar presente, sino con escuchar de verdad y compartir tiempo de calidad.

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La felicidad no depende de circunstancias extraordinarias sino de decisiones pequeñas que se repiten cada día. (Imagen ilustrativa Infobae)

El cuarto hábito que identificó ChatGPT es tener un propósito diario. A diferencia de Gemini, que habló de mindfulness, ChatGPT enfatizó la necesidad de una razón concreta para levantarse cada día: avanzar en algo, aprender o crear. No hace falta una gran meta, sino una dirección.

En qué coinciden Gemini y ChatGPT

Los dos modelos convergen en los mismos cuatro ejes: gratitud, movimiento físico, conexión con otros y presencia o propósito. La diferencia entre ambas respuestas es de profundidad y énfasis. Gemini ancló cada hábito en un mecanismo psicológico o científico concreto. ChatGPT optó por una formulación más accesible y práctica, sin entrar en los fundamentos teóricos.

En ambos casos, la conclusión apunta en la misma dirección: la felicidad no depende de circunstancias extraordinarias sino de decisiones pequeñas que se repiten cada día.