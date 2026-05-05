Cómo puedo ver la pantalla de mi celular en mi TV: 6 opciones para hacerlo

Existen varias formas de ver la pantalla del celular en el televisor, tanto de manera inalámbrica como con cables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si deseas ver la pantalla de tu teléfono, ya sea Android o iPhone, en tu televisor inteligente, el proceso es muy sencillo y existen varias alternativas para lograrlo.

La opción más fácil es utilizar la función de duplicado de pantalla o “screen mirroring” integrada en la mayoría de los Smart TV.

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En dispositivos Android, puedes activar esta función desde el menú de ajustes rápidos o desde la opción ‘Enviar’ o ‘Transmitir’ en el panel de notificaciones.

En iPhone, puedes usar la función AirPlay para compartir la pantalla directamente con televisores compatibles o dispositivos Apple TV.

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La duplicación de pantalla permite mostrar en tiempo real todo lo que ocurre en el móvil directamente en la TV. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Otra alternativa es conectar el teléfono al televisor mediante un cable HDMI y un adaptador compatible, lo que permite transmitir imagen y sonido de manera directa y estable.

Por último, aplicaciones como Google Home, SmartThings o las propias apps de cada marca de televisor también permiten compartir contenido o reflejar la pantalla del móvil en pocos pasos.

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Elegir la opción adecuada depende del modelo de tu televisor y del sistema operativo de tu dispositivo móvil, pero todas estas soluciones son rápidas y accesibles para la mayoría de los usuarios.

También se puede utilizar un cable HDMI y un adaptador compatible para transmitir imagen y sonido del celular al televisor. (Imagen ilustrativa Infobae)

Todas las formas de conectar mi celular al televisor

Además de la duplicación de pantalla inalámbrica, existen otras formas de conectar tu celular al televisor:

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Cable HDMI y adaptador: Puedes usar un cable HDMI junto con un adaptador específico (USB-C a HDMI para Android o Lightning a HDMI para iPhone) para conectar el teléfono directamente al televisor. Esta opción ofrece una señal estable y transmisión en alta calidad.

Chromecast o dispositivos similares: Utiliza un dispositivo como Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Roku para transmitir contenido desde tu celular al televisor mediante aplicaciones compatibles o la función de ‘Enviar’ o ‘Transmitir’.

Elegir el método adecuado depende del modelo del televisor y el sistema operativo del celular, pero todas las opciones permiten disfrutar de fotos, videos y aplicaciones en una pantalla más grande. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones propietarias: Marcas como Samsung (SmartThings), LG (LG ThinQ) o Sony tienen apps que permiten compartir pantalla o enviar archivos multimedia directamente del móvil al televisor.

DLNA o WiFi Direct: Algunos televisores y móviles permiten compartir archivos y transmitir contenido multimedia usando la tecnología DLNA o WiFi Direct, sin necesidad de cables ni dispositivos externos.

Bluetooth: Si bien es más limitado, algunos Smart TV permiten conectar el celular por Bluetooth para reproducir música o mostrar imágenes. Cada método varía según el modelo de tu televisor y tu teléfono, pero ofrecen alternativas flexibles para ver contenido móvil en pantalla grande.

Qué son los dispositivos streaming

Los dispositivos de streaming son equipos electrónicos diseñados para transmitir contenido multimedia, como series, películas, música y videos, desde internet directamente al televisor u otros dispositivos con pantalla.

Funcionan como un puente entre el servicio online (Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, entre otros) y la TV, permitiendo acceder a plataformas digitales sin necesidad de cables ni antenas tradicionales.

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Dispositivos de streaming como Chromecast o Amazon Fire TV Stick ofrecen opciones adicionales para enviar contenido desde el móvil. (Mercado Libre)

Algunos ejemplos populares de dispositivos de streaming son Chromecast de Google, Amazon Fire TV Stick, Roku, Apple TV y Xiaomi Mi TV Stick. Estos aparatos suelen conectarse al puerto HDMI del televisor y se controlan mediante un mando, la app del fabricante o incluso el propio celular.

Los dispositivos de streaming ofrecen acceso a múltiples aplicaciones y permiten reproducir contenido en alta definición o incluso en 4K, según el modelo y la conexión a internet.

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Amazon lanza nuevo Fire TV

Amazon lanzó el nuevo Fire TV Stick HD, su dispositivo de streaming más delgado hasta la fecha, con un precio inicial de USD 34,99 en Estados Unidos.

Amazon presentó el Fire TV Stick HD, su dispositivo de streaming más delgado hasta ahora. (Amazon)

Este modelo es un 30% más pequeño que su versión anterior y está pensado para conectarse fácilmente en la parte trasera del televisor, utilizando el puerto USB como fuente de energía, sin requerir un adaptador adicional.

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Su diseño compacto facilita tanto el transporte como la instalación, lo que permite llevarlo en una bolsa o bolsillo y conectarlo junto a otros cables en el televisor. Si el televisor no tiene puerto USB, el Fire TV Stick HD también puede alimentarse mediante un cable USB-C y un adaptador de corriente.