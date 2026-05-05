Estados Unidos

Tu iPhone va a dejar de obligarte a usar ChatGPT: vas a poder elegir Claude o Gemini

Apple anunció que en iOS 27, este otoño, vas a poder reemplazar el chatbot que responde en Siri, redacta tus mensajes y genera tus imágenes, y elegir el que prefieras

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Ilustración digital de un iPhone con la pantalla mostrando tres botones de selección de IA (OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini). Un dedo humano toca el botón de Claude. El logo de Apple aparece arriba.
Apple va a permitir a sus usuarios elegir entre Gemini, Claude y ChatGPT como motor de Apple Intelligence en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, las versiones que llegan en otoño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace un año y medio, cuando Apple integró ChatGPT a Siri, OpenAI consiguió algo que ninguna otra empresa de inteligencia artificial había logrado: acceso preferente a más de 2.000 millones de iPhone, iPad y Mac activos.

Era el equivalente digital a poner una marca de gaseosa en todas las heladeras del mundo. Sam Altman cerró el acuerdo en 2024 y celebró. La distribución del iPhone era el premio mayor.

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Hoy, Bloomberg informó que Apple va a romper esa exclusividad en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, las versiones que llegan en otoño. La función se llama Extensions y deja a los usuarios elegir qué modelo de IA corre adentro de Apple Intelligence: el chatbot que contesta en Siri, la herramienta que redacta correos, la que genera imágenes en Image Playground.

Gemini de Google y Claude de Anthropic ya están en testeo interno. ChatGPT, hasta esta semana único modelo externo integrado, pasa a ser una opción más en una lista.

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El monopolio que OpenAI no supo aprovechar

La integración con ChatGPT debutó con expectativa alta y resultados mediocres. Bloomberg, en su artículo de hoy, reconoce con eufemismo que el uso fue más limitado de lo que Apple y OpenAI esperaban.

La interacción era torpe: el usuario tenía que aceptar una pantalla de confirmación cada vez que Siri quería pasar la consulta a ChatGPT. La mayoría no lo hacía. El asistente pedía permiso para entregar la pregunta y el iPhone se quedaba callado.

Ilustración: un iPhone en un escritorio. Una figura de nube con el logo de OpenAI se disipa. Dos figuras luminosas con logos de Anthropic y Google Gemini corren hacia el centro. Logo de Apple arriba.
La función Extensions, anunciada esta semana, va a dejar a los usuarios del iPhone elegir qué modelo de IA responde en Siri, redacta sus mensajes y genera sus imágenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, OpenAI eligió pelear contra su propio distribuidor. Según el mismo despacho de Bloomberg, la empresa empezó a reclutar ingenieros de Apple para fabricar sus propios dispositivos físicos con IA. Quien tenía la heladera fue al supermercado a montar otra. La consecuencia llegó esta semana.

El que pierde no es Apple

Apple no se está rindiendo: está extendiendo la jugada que hizo en enero, cuando firmó con Google un contrato multianual de aproximadamente USD 1.000 millones al año para que Gemini sea el motor nativo de Siri. Sobre esa base, ahora apila una segunda capa: el menú abierto, donde otros proveedores pueden agregarse si suman compatibilidad en sus apps del App Store.

Apple controla la puerta. Cobra por la puerta principal y abre puertas laterales para los demás.

Anthropic, que no tenía presencia en el sistema operativo, gana acceso al hardware más vendido del mundo sin tener que negociar exclusividad. Google ya tenía el motor por default y ahora puede sumar Gemini también como opción explícita en Extensions. Los dos ganan.

Ilustración de un iPhone moderno con su pantalla dividida en tres secciones diagonales, mostrando los logos de OpenAI, Anthropic y Google Gemini; el logo de Apple flota encima.
Apple suma una segunda capa a su estrategia de IA: USD 1.000 millones al año a Google por Gemini en Siri y un menú abierto donde otros proveedores compiten por la elección del usuario (Imagen Ilustrativa Infobae)

OpenAI pasa a competir como uno más en una lista de opciones, después de haber tenido el escenario para sí solo durante más de un año. Tener distribución sin igual y no convertirla en uso es el dato más duro sobre el techo del producto.

La pelea por dominar el chatbot ya no se gana solo con un modelo más grande: se gana con un producto que el usuario elija de verdad cuando le abren el menú.

Lo que cambia en tu pantalla

En la práctica, en el otoño boreal vas a entrar a Configuración en tu iPhone, vas a ver una sección de IA y vas a poder elegir entre los modelos compatibles. Apple va a sumar, según Bloomberg, una sección dedicada en el App Store para destacar las apps que adhieran.

Vas a poder asignar una voz distinta a cada modelo: una para Apple, otra para Claude, otra para Gemini. Cuando le hagas una pregunta a Siri, vas a escuchar quién responde, no solo leer la respuesta.

Apple también va a agregar un aviso, según el mismo despacho: la empresa no se hace responsable de lo que digan los modelos externos. La elección, y la consecuencia, son tuyas.

Para el usuario, la asimetría se rompe. Hasta hoy, si tu iPhone tenía un chatbot, era ChatGPT. A partir de este otoño, si querés que sea Claude, va a ser Claude.

Si querés que sea Gemini, va a ser Gemini. La pantalla de tu iPhone dejó de ser una vidriera de OpenAI.

Esa pantalla, durante más de un año, fue el activo más caro del mercado de la IA. Y OpenAI lo dejó vacío.

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