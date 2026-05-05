La teletransportación cuántica ya está aquí: cómo revolucionará la navegación en internet

Científicos demostraron la teletransportación cuántica usando una red de fibra óptica ocupada por datos convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diciembre de 2024, un equipo de la Universidad Northwestern de Estados Unidos logró un avance que redefine el futuro de las comunicaciones: demostraron que la teletransportación cuántica puede funcionar sobre cables de fibra óptica que ya transportan tráfico de internet convencional.

Este hito, publicado en la revista Optica, marca un antes y un después en la carrera por construir una internet cuántica y abre la puerta a una nueva era de conectividad segura y ultrarrápida.

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Teletransportación cuántica: más ciencia que ficción

Aunque la idea de teletransportar objetos o personas evoca imágenes de ciencia ficción, la teletransportación cuántica es un fenómeno físico real, basado en el entrelazamiento cuántico. Este proceso no implica mover materia de un lugar a otro, sino transferir el estado cuántico de una partícula a otra distante a través de una conexión invisible y fundamental de la naturaleza.

El experimento logró transmitir información cuántica sin que los datos recorrieran físicamente el trayecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esto es increíblemente emocionante porque nadie pensaba que fuese posible”, dijo en un comunicado el profesor Prem Kumar, director del Centro de Comunicación y Computación Fotónica de Northwestern. El experimento consistió en lograr que la información cuántica de un fotón se transfiriera de manera instantánea a otro fotón ubicado lejos, sin que ninguno de ellos recorriera físicamente la distancia entre ambos puntos.

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Jordan Thomas, primer autor del estudio, indica: “La teletransportación permite intercambiar información a grandes distancias sin necesidad de que esa información misma recorra el trayecto”. El resultado es una transferencia de datos segura y veloz, imposible de interceptar mediante métodos tradicionales.

Un avance en condiciones reales

Lo verdaderamente innovador de este experimento es que se realizó en condiciones realistas: los cables de fibra óptica por donde viajaban los fotones cuánticos también transportaban hasta 400 gigabits por segundo de tráfico de internet convencional. Esta coexistencia de datos clásicos y cuánticos sobre la misma infraestructura elimina la necesidad de construir una red completamente nueva, un aspecto clave para la adopción masiva de la tecnología.

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El equipo de Northwestern logró el avance identificando una “frecuencia tranquila” dentro de la fibra óptica, un rango de longitud de onda donde los fotones cuánticos podían viajar sin interferencias del resto del tráfico. Con filtros y mediciones precisas, consiguieron que la teletransportación ocurriera de forma fiable y con un margen de error cercano al 10 %.

Los cables utilizados soportaron simultáneamente tráfico de internet tradicional y mensajes cuánticos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde la Unversidad Autónoma de Madrid, el físico Carlos Sabín destaca: “Que se haya hecho en una red con tráfico real y sin aumento de errores significativo es muy prometedor”. Según Sabín, este resultado demuestra que la integración de comunicaciones cuánticas en las redes existentes no solo es posible, sino eficiente.

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Implicaciones para la navegación y la seguridad en internet

El hallazgo tiene potencial para transformar la manera en que navegamos y protegemos la información en internet. De confirmarse y escalarse, la teletransportación cuántica permitirá transmitir información de forma prácticamente inviolable, gracias a la imposibilidad de copiar o interceptar los estados cuánticos sin ser detectado.

Esto podría acelerar el desarrollo de aplicaciones como la criptografía cuántica, capaz de garantizar la seguridad total de las comunicaciones electrónicas, o la computación cuántica en red, que permitiría conectar superordenadores y recursos distribuidos con una eficiencia inédita. Además, facilitaría la sincronización perfecta de relojes atómicos y el intercambio de datos entre laboratorios, bancos y centros de investigación de todo el mundo.

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Otra ventaja es el ahorro de costes y tiempo: no sería necesario instalar nuevas infraestructuras, ya que la tecnología podría aprovechar los cables de fibra óptica existentes.

El avance podría acelerar la llegada de una internet cuántica más segura y eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retos y próximos pasos

A pesar de los avances, la teletransportación cuántica aún enfrenta desafíos. La transmisión sigue siendo vulnerable y limitada a distancias relativamente cortas y a condiciones muy controladas. El equipo de Northwestern planea probar el sistema en cables de fibra óptica enterrados bajo tierra, en escenarios aún más cercanos a los del uso cotidiano.

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Además, estudian protocolos como el intercambio de entrelazamiento, que será esencial para construir redes cuánticas verdaderamente escalables y robustas.

“El futuro de internet será una sinfonía donde las comunicaciones clásicas y cuánticas interactúan sobre los mismos cables”, afirma el profesor Kumar. “Al elegir las longitudes de onda adecuadas, podemos hacer que ambas tecnologías convivan, sin la necesidad de reinventar toda la infraestructura”.

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