Tecno

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Las familias pueden aprovechar herramientas modernas que facilitan el aprendizaje y optimizan tareas diarias, según AMD Colombia

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Ilustración digital pixelada de un aula con estudiantes de diversas etnias en pupitres, mirando laptops. Pantallas iluminan rostros, cables conectan dispositivos.
AMD Colombia afirma que la inteligencia artificial ya es una realidad cotidiana y mejora la experiencia educativa en el hogar y la escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar de inteligencia artificial se volvió común en las familias y en el entorno educativo, incluso, se ha convertido en una herramienta necesaria como un cuaderno o el mismo Álgebra de Baldor (aunque creo que todo usamos más la IA que ese libro en el colegio). Lady Cardozo, gerente de Ventas de Consumo en AMD Colombia, durante una entrevista exclusiva con Infobae, afirmó y sintetizó esta visión que tengo: “Hoy la inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro, sino una realidad que llevamos en la mochila de todos los días”.

Dirigiéndose especialmente a madres, padres y tutores que buscan orientar a sus hijos en la elección del próximo computador, Cardozo detalló cómo la tecnología actual puede transformar la vida cotidiana y mejorar la experiencia educativa tanto en el hogar como en la escuela.

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Innovación y papel de la inteligencia artificial en los equipos de cómputo

En AMD, la prioridad ha sido la innovación desde hace muchos años y ahora, la inteligencia artificial ya forma parte de la vida diaria, aunque muchas veces pase desapercibida porque ya no hay conciencia de que muchos servicios tienen detrás un desarrollo de IA de años, como el caso del buscador Google.

Cinco niños Wayuu sentados bajo un techo de paja usan tabletas y un smartphone. Al fondo, una antena parabólica y un paisaje árido.
La arquitectura Zen de los procesadores AMD, desde 2017 hasta la versión Zen 5, ofrece mejor autonomía y portabilidad para estudiantes y familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cardozo señaló que la inteligencia artificial está presente en todo el portafolio de AMD, con alternativas pensadas tanto para quienes solo requieren el computador para tareas esenciales como para quienes exigen opciones avanzadas para estudiar, jugar o trabajar remotamente.

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La IA permite que las computadoras sean más intuitivas, eficientes y capaces de adaptarse a las necesidades de cada usuario. Según ella, esto representa una oportunidad valiosa para las familias, quienes cuentan con herramientas que optimizan el tiempo y aumentan la productividad en las tareas diarias.

La industria tecnológica ha acelerado la adopción de inteligencia artificial a un ritmo sin precedentes, incluso mayor que tecnologías anteriores como los teléfonos móviles o el internet.

Primer plano macro de manos de piel trigueña tecleando en un teclado de laptop plateada. La pantalla, ligeramente desenfocada, muestra gráficos de barras y nodos.
La adopción de inteligencia artificial en computadores avanza más rápido que la de tecnologías previas como el Internet o los teléfonos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumo energético y sostenibilidad en el hardware

Cardozo enfatizó que el ahorro de energía constituye un compromiso que debe trasladarse a cada ser humano. Explicó que actualmente los padres y madres muestran cada vez mayor interés en realizar compras responsables y sostenibles, reflejado en la demanda de computadoras que favorecen la eficiencia energética en el hogar.

Precisó que los procesadores de AMD han experimentado avances importantes en eficiencia. Por ejemplo, la arquitectura Zen, introducida en 2017, ha evolucionado hasta la Zen 5, presente en los procesadores Ryzen de las series AI300 y AI400. Esto permite una mayor duración de batería y otorga más autonomía a estudiantes y familias que requieren portabilidad y largas jornadas de uso sin depender continuamente del cargador.

Con la integración del componente NPU (unidad de procesamiento neuronal) en equipos con inteligencia artificial, Cardozo indicó que el consumo energético se optimiza aún más, ya que solo se activan los recursos necesarios para cada tarea. Los computadores actuales, por tanto, resultan más ligeros, portátiles, y responden al entorno de manera eficiente, beneficiando tanto al ambiente como al presupuesto familiar al mismo tiempo que se evita el sobrecalentamiento.

Vista trasera de un hombre con cabello oscuro trabajando en una laptop. En la pantalla, gráficos de IA. Escritorio con libreta, café y teléfono. Oficina coworking de fondo.
Las nuevas computadoras con unidad de procesamiento neuronal (NPU) optimizan el consumo energético y evitan el sobrecalentamiento, aportando al presupuesto familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en las preferencias de hardware: portabilidad, diseño y uso familiar

Las familias valoran cada vez más los computadores portátiles, livianos y con diseños prácticos. Mencionó que, aunque el precio sigue siendo un factor para algunos, hoy la decisión suele centrarse en beneficios concretos como la portabilidad, la duración de la batería y la calidad de la pantalla.

Además, explicó que los fabricantes han ajustado su oferta para atender estas demandas. Están disponibles equipos convertibles, táctiles y sin bordes, facilitando a estudiantes y miembros de la familia estudiar o trabajar en cualquier lugar. Los computadores todo en uno siguen siendo populares para quienes buscan su primer equipo familiar, al combinar pantalla y procesador en un solo dispositivo, lo que simplifica el uso compartido.

Ahora, basándose en datos de ventas, en Colombia la mayoría de las compras corresponde al mercado de portátiles, aunque el formato todo en uno permanece vigente para hogares que buscan un equipo central para tareas educativas, laborales y de entretenimiento.

El segmento gamer impulsa la innovación en AMD Colombia, con equipos de alto rendimiento adaptados a las exigencias y preferencias de la comunidad de jugadores. ACER
El segmento gamer impulsa la innovación en AMD Colombia, con equipos de alto rendimiento adaptados a las exigencias y preferencias de la comunidad de jugadores. ACER

Gaming, comunidades y colaboración con usuarios exigentes

La importancia del segmento gamer en la industria es indiscutible. “Los gamers exigen lo mejor; buscan equipos con gran capacidad gráfica, velocidad y posibilidades de personalización”.

AMD ha respondido con tecnología y la creación de comunidades como “Your Game”, que agrupa a jugadores de toda Latinoamérica. Estas comunidades brindan la oportunidad de escuchar las necesidades de los usuarios, recibir retroalimentación y adaptar productos a las expectativas. Además, explicó que los equipos con inteligencia artificial pueden aprender los hábitos de cada jugador, ofreciendo una experiencia personalizada y fluida, sin reemplazar el factor humano y creativo que caracteriza a cada usuario.

Consejos para familias y estudiantes al elegir tecnología

Para padres, madres y tutores, Cardozo recomendó evitar compras impulsivas y analizar primero las necesidades reales del hogar o el estudiante. Subrayó que la clave para elegir reside en informarse antes de decidir, considerando el uso previsto del computador: no siempre es necesario comprar el equipo más costoso o avanzado, sino aquel que se adapte al uso cotidiano, la multitarea y el aprendizaje en línea.

Agregó que la tecnología debe seleccionarse según preferencias y actividades individuales. Actualmente, la inteligencia artificial se encuentra disponible para diferentes presupuestos, favorecida por la democratización de estas tecnologías. “No es necesario realizar grandes inversiones para acceder a equipos modernos y eficientes”, concluyó Cardozo. También, resaltó la importancia de consumir tecnología de manera responsable, ya que el computador, hoy, es herramienta fundamental para el estudio, el trabajo y el entretenimiento familiar.

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