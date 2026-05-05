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Cómo puedo liberar espacio en el disco duro de mi PC

El Sensor de almacenamiento borra automáticamente archivos temporales y vacía la Papelera para liberar espacio

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Un escritorio de madera con un monitor que muestra código y Google, una torre de PC gaming con luces RGB, un teclado, un ratón, una taza y plantas junto a una ventana.
El disco duro de una PC almacena archivos, programas y datos del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El disco duro de una PC es el componente encargado de almacenar todos los archivos, programas y datos del sistema. Con el tiempo, este espacio tiende a llenarse, lo que puede afectar el rendimiento general del equipo.

Por eso, liberar espacio de manera regular es fundamental para mantener el funcionamiento óptimo de la computadora.

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Según la guía oficial de Microsoft, puedes liberar espacio utilizando el Sensor de almacenamiento, una función que elimina automáticamente archivos temporales y elementos de la Papelera de reciclaje.

Windows - disco duro - PC - tecnología - 4 de mayo
Liberar espacio regularmente es clave para que la computadora funcione bien. (Imagen ilustrativa Infobae)

También puedes usar las Recomendaciones de limpieza desde Configuración > Sistema > Almacenamiento, para identificar y eliminar archivos grandes, poco usados o sincronizados con la nube, así como aplicaciones que ya no necesitas.

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Otra forma de optimizar el espacio es mover archivos personales como fotos, videos o documentos a una unidad externa o a la nube, y vaciar la Papelera de reciclaje después de eliminar archivos.

Guardar los archivos nuevos directamente en otras unidades también ayuda a evitar futuros problemas de almacenamiento.

disco duro mecánico - SSD - PC - tecnología - 5 de marzo
El Sensor de almacenamiento elimina archivos temporales y la Papelera de reciclaje de forma automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, se recomienda mantener el equipo protegido con un software antivirus actualizado, ya que algunos virus o malware pueden ocupar espacio innecesario en el disco.

Cómo limpiar el disco duro si tengo Mac

Para limpiar el disco duro en una Mac, existen varias herramientas y pasos sencillos que ayudan a liberar espacio y mejorar el rendimiento del sistema:

  • Gestiona el almacenamiento desde Preferencias del Sistema.

Ve al menú Apple > ‘Acerca de esta Mac‘ > ‘Almacenamiento‘ y haz clic en ‘Gestionar‘. Aquí encontrarás recomendaciones automáticas, como almacenar archivos en iCloud, optimizar el almacenamiento, vaciar la papelera automáticamente y revisar archivos grandes o poco usados.

  • Elimina archivos innecesarios.

Revisa carpetas como ‘Descargas‘, ‘Documentos‘ y ‘Escritorio‘ para borrar archivos antiguos o duplicados. No olvides vaciar la Papelera después de eliminar los archivos.

En Mac, hay herramientas y pasos sencillos para liberar espacio y mejorar el rendimiento. REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo
En Mac, hay herramientas y pasos sencillos para liberar espacio y mejorar el rendimiento. REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo
  • Desinstala aplicaciones que no usas.

Arrastra las aplicaciones no utilizadas desde la carpeta ‘Aplicaciones’ hasta la Papelera o usa la función ‘Gestionar almacenamiento’ para identificar programas que ocupan mucho espacio.

  • Elimina archivos adjuntos de Mail.

En la app Mail, selecciona ‘Eliminar archivos adjuntos descargados’ para liberar espacio ocupado por correos antiguos.

Qué rol cumple el disco duro en un PC

El disco duro en una PC cumple la función de almacenar de manera permanente todos los datos del sistema, incluidos el sistema operativo, programas, documentos, fotos, videos y archivos personales.

Vista trasera de un hombre con auriculares frente a tres monitores de computadora, en una habitación oscura con iluminación LED colorida y un gabinete de PC con luces moradas.
El disco duro conserva todos los datos del sistema, como el sistema operativo, programas y archivos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es el componente donde se guardan tanto la información esencial para el funcionamiento del equipo como los archivos generados o descargados por el usuario.

Además, el disco duro permite acceder, modificar y guardar datos de forma rápida y segura, incluso después de apagar el ordenador.

Su capacidad y velocidad influyen directamente en el rendimiento general de la computadora, afectando el tiempo de inicio, la carga de aplicaciones y el manejo de grandes volúmenes de información.

Por ello, mantener suficiente espacio libre en el disco duro es clave para asegurar el buen funcionamiento y la eficiencia del sistema.

Hombre de unos 45 años sentado en un escritorio de madera en casa, con ventanas luminosas detrás. Se agarra la cabeza frente a un monitor con tablas de datos.
Además del disco duro, hay otros componentes en la PC que también almacenan y gestionan datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros componentes de un PC cumplen funciones similares

Además del disco duro, existen otros componentes en una PC que cumplen funciones similares de almacenamiento y gestión de datos:

  • Unidad de estado sólido (SSD): Almacena el sistema operativo, programas y archivos personales, igual que el disco duro tradicional, pero con mayor velocidad y menor tiempo de acceso.
  • Memoria USB (pendrive): Permite guardar, transferir y respaldar archivos de manera portátil, aunque no está integrada de forma permanente en el equipo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La memoria USB sirve para guardar, transferir y respaldar archivos de forma portátil, aunque no es un componente interno del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Tarjetas de memoria (SD, microSD): Utilizadas en computadoras, cámaras y otros dispositivos para almacenar datos, fotos, videos y documentos.
  • Almacenamiento en la nube: Servicios como Google Drive, OneDrive o Dropbox permiten guardar archivos en servidores remotos, liberando espacio en el equipo y facilitando el acceso desde cualquier lugar.
  • Memoria RAM: Aunque su función principal es almacenar datos de trabajo temporales mientras el equipo está encendido, la RAM permite acceder rápidamente a información necesaria para ejecutar programas y procesos.

Cada uno de estos componentes contribuye, en distinto grado, a la gestión, almacenamiento y recuperación de datos en una PC.

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