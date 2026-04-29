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Google Gemini prepararía una función que actuaría antes de que le des una orden

Además de la asistencia proactiva, el código de la beta revela otros ajustes en la aplicación

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Mano de una persona sosteniendo un celular con el logo de Gemini de Google en la pantalla.
El funcionamiento de esta nueva capacidad requeriría que el usuario autorice a Gemini el acceso a determinadas aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google estaría trabajando en una de las funciones más ambiciosas de Gemini hasta la fecha: un sistema de asistencia proactiva capaz de anticiparse a las necesidades del usuario sin que este tenga que formular ninguna solicitud.

Según una filtración del código interno de la app, detectada por 9to5Google en la beta 17.18, el asistente podría sugerir acciones y ejecutar tareas de forma autónoma basándose en el contexto del momento, las preferencias del usuario y la información disponible en sus aplicaciones.

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Asistencia proactiva de Gemini: cómo funcionaría y qué datos necesitaría

El funcionamiento de esta nueva capacidad requeriría que el usuario autorice a Gemini el acceso a determinadas aplicaciones. El código menciona Gmail y Google Calendario como ejemplos concretos, aunque el sistema también podría consultar el contenido de la pantalla y revisar las notificaciones activas para generar recomendaciones ajustadas al contexto en tiempo real.

Primer plano del icono de Gemini de Google. Muestra una estrella multicolor (rojo, amarillo, verde, azul) en un fondo blanco cuadrado redondeado, sobre azul
Según una filtración del código interno de la app, el asistente podría sugerir acciones y ejecutar tareas de forma autónoma. (Google)

Durante la Google I/O 2025, la compañía ilustró esta capacidad con un caso concreto. Ante un examen registrado en el calendario del usuario, Gemini tendría la capacidad de generar y enviar por iniciativa propia una notificación con un test de práctica elaborado por la inteligencia artificial.

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Esta capacidad de anticipación convierte al asistente en una herramienta que actúa de forma independiente, adaptándose a la rutina y las necesidades de cada persona.

Privacidad y procesamiento de datos en la asistencia proactiva

Una de las principales preocupaciones ante una función de este tipo es el manejo de la información personal. Según el código filtrado, los datos que el usuario autorice para la asistencia proactiva se procesarían en un espacio privado y cifrado dentro del propio dispositivo.

Google aclara que esta información no se utilizará para entrenar sus modelos de inteligencia artificial ni será revisada por personas, lo que busca ofrecer garantías de privacidad a quienes decidan activar la función.

Mano sosteniendo un teléfono móvil con la pantalla mostrando el logo de Gemini de Google.
El sistema también podría consultar el contenido de la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros cambios en Gemini: resumen diario y eliminación de voces antiguas

Además de la asistencia proactiva, el código de la beta revela otros ajustes en la aplicación. La sección conocida como “Tu día” pasaría a llamarse “Resumen diario”, ofreciendo al inicio de la jornada un compendio del calendario, las listas de tareas y los correos sin leer.

Para construir este resumen, Gemini aprovecharía su conexión con Gmail, Calendario, Mapas, YouTube y Fotos, centralizando la información sin necesidad de abrir cada aplicación por separado.

Por otra parte, Google planearía eliminar las voces antiguas del asistente, entre ellas Ursa, Nova, Vega, Pegasus, Orion, Eclipse, Capella, Lyra, Dipper y Orbit, catalogadas como voces heredadas que dejarían de estar disponibles en la versión actualizada de Gemini.

Google planearía eliminar las voces antiguas del asistente. REUTERS/Danielle Villasana
Google planearía eliminar las voces antiguas del asistente. REUTERS/Danielle Villasana

Cabe señalar que toda esta información proviene de cadenas de texto en una versión beta y Google no ha confirmado oficialmente ninguna de estas funciones, por lo que podrían modificarse o no llegar a lanzarse.

Gemini renovaría su interfaz en Android

Google estaría preparando una renovación visual de Gemini en Android que trasciende los cambios estéticos habituales. Según información compartida con Android Authority, la compañía experimenta con animaciones de fondo que incorporan degradados de color, las cuales se activarían tanto al enviar una consulta como mientras la IA procesa la respuesta.

El objetivo es que el usuario pueda percibir con mayor claridad si Gemini está escuchando o elaborando una respuesta, transformando una interfaz estática en una experiencia más dinámica y reactiva.

Gemini - IA - Google - interfaz - app - tecnología - 27 de abril
Gemini experimentaría con animaciones de fondo que incorporan degradados de color. (Captura YouTube Android Authority 2)

Este rediseño se suma a otras mejoras ya visibles en la aplicación: colores más vivos, fondos diferenciados para los modos claro y oscuro e iconos de diseño minimalista. En conjunto, estos ajustes apuntan a una interfaz más atractiva y fácil de usar, en línea con la tendencia actual de los asistentes conversacionales.

En el plano funcional, la actualización también reubica el botón “Responder ahora” en la parte central inferior de la pantalla. Aunque la función ya existía previamente, su nueva posición sugiere que Google está refinando la disposición de los controles principales para mejorar la accesibilidad y la fluidez durante las conversaciones con Gemini.

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