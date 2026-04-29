Eclipse solar más largo del siglo: cuándo es, cómo verlo y más preguntas tendencia en Google

El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será uno de los más largos de las próximas décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término eclipse registra un notable incremento de búsquedas en países como Colombia, México y Argentina según se registra en Google Trends, impulsado por la expectativa ante el eclipse solar del 2 de agosto de 2027.

Este evento astronómico será el más largo y espectacular de las próximas décadas. Según datos de la NASA y organismos internacionales, el fenómeno alcanzará una duración máxima de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, superando ampliamente a otros eclipses recientes.

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El eclipse del 2 de agosto será un espectáculo único para quienes se encuentren en la franja de totalidad, una banda estrecha que atravesará territorios como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Gibraltar, Libia, Sudán, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

En diversos países consultan información sobre el eclipse. (Google Trends)

Debido a la relevancia de este fenómeno, muchas personas recurren a Google para buscar información clave sobre el eclipse solar. A continuación, se presentan las consultas más frecuentes.

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Qué va a pasar el 2 de agosto de 2027

El 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total, considerado uno de los eventos astronómicos más destacados de las próximas décadas.

Este fenómeno se caracterizará por su duración excepcional, con un máximo de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos de totalidad, según la NASA.

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Cuál ha sido el eclipse más largo de la historia

El eclipse solar total más largo registrado en la historia moderna ocurrió el 20 de junio de 1955.

El eclipse tendrá una duración máxima aproximada de 6 minutos y 23 segundos, según la NASA. REUTERS/Joe Skipper/File Photo

Según la NASA, este eclipse tuvo una duración máxima de 7 minutos y 8 segundosde totalidad. La franja de totalidad atravesó el sur de Asia, incluyendo partes de la India, Nepal, Birmania (actual Myanmar) y Filipinas.

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Este récord no ha sido superado en los últimos siglos, ya que los eclipses solares totales con una duración superior a siete minutos son extremadamente raros. La próxima vez que se espera un eclipse de duración similar será en el año 2186, con una duración máxima estimada de 7 minutos y 29 segundos.

Cómo seguir un eclipse

Para seguir un eclipse solar de manera segura y efectiva, es importante tomar ciertas precauciones y aprovechar los recursos disponibles:

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Millones de personas podrán observar el fenómeno desde la franja de totalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utiliza gafas de eclipse certificadas : Nunca mires el Sol directamente sin protección adecuada. Las gafas deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2.

Emplea métodos indirectos : Puedes observar el eclipse de forma segura usando proyectores estenopeicos o filtros solares homologados en telescopios y cámaras.

Consulta transmisiones en vivo: Organizaciones como la NASA y observatorios astronómicos suelen ofrecer transmisiones en tiempo real del eclipse a través de sus sitios web y canales de YouTube.

Qué otros eclipse ocurrirán pronto

El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse solar total, el primero visible desde la península ibérica en más de un siglo.

La NASA lo califica como uno de los eclipses más espectaculares del siglo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el atardecer de ese miércoles, la franja de totalidad cruzará España de oeste a este, pasando por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València y finalizará en Palma.

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Dado que España se encuentra al final de la franja, el eclipse ocurrirá con el Sol muy cerca del horizonte, lo que obliga a buscar un punto de observación con buena visibilidad hacia el oeste. Al coincidir con el verano, la probabilidad de cielos despejados es alta en gran parte del país.

Después de este eclipse, el próximo eclipse solar total visible en España será el 2 de agosto de 2027. Posteriormente, el 26 de enero de 2028 tendrá lugar un eclipse anular, completando así una secuencia de tres eclipses importantes en la península ibérica entre 2026 y 2028.

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El eclipse genera gran expectación entre astrónomos y público en general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la diferencia entre un eclipse solar y un eclipse solar total

Un eclipse solar es un fenómeno en el que la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando parcial o totalmente la luz solar que llega a la superficie terrestre. Sin embargo, existen diferentes tipos de eclipses solares según el grado de ocultación del Sol:

Eclipse solar parcial: La Luna cubre solo una parte del disco solar, por lo que el Sol no se oscurece completamente.

Eclipse solar anular: La Luna se encuentra más alejada de la Tierra y, aunque se alinea con el Sol, no lo cubre por completo, dejando visible un “anillo” brillante alrededor de la silueta lunar.

Eclipse solar total: La Luna cubre totalmente el Sol desde la perspectiva de ciertos lugares de la Tierra, y durante unos minutos el día se convierte en noche, permitiendo ver la corona solar.