Truco oculto en celulares Android y mejora la calidad de audio de un dispositivo Bluetooth

Un ajuste oculto en celulares Android permite mejorar notablemente la calidad de audio Bluetooth en auriculares y altavoces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conseguir un sonido más nítido y detallado en auriculares o altavoces Bluetooth desde el móvil no es cuestión de suerte ni de gastar más dinero: existe un ajuste oculto en celulares Android que permite mejorar la calidad del audio inalámbrico de manera notable.

Este truco, poco conocido por la mayoría de los usuarios, se basa en cambiar el codec Bluetooth que el teléfono utiliza para transmitir música o cualquier otro sonido. Entender y aplicar este ajuste puede transformar la experiencia de escuchar música, ver películas o jugar, ofreciendo mayor riqueza y profundidad sonora.

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Qué es un codec Bluetooth y por qué importa

El codec Bluetooth es el sistema encargado de comprimir y descomprimir los datos de audio que viajan entre el teléfono y los auriculares o altavoces. Al transmitir música por Bluetooth, el móvil toma el archivo, lo comprime y lo envía al dispositivo receptor, que lo descomprime y lo reproduce.

No todos los codecs funcionan igual: unos logran mantener más información y detalles, mientras que otros sacrifican calidad para priorizar la compatibilidad o el ahorro de energía.

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El codec SBC viene activado por defecto en la mayoría de los teléfonos, pero su calidad es limitada y comparable a un MP3 comprimido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El codec más común y universal es el SBC (Subband Coding), que viene activado por defecto en la mayoría de los teléfonos. Su ventaja es que funciona con prácticamente todos los dispositivos, pero su capacidad de transmisión es limitada: solo maneja hasta 16 bits y 48 kHz, con una tasa máxima de 345 kbps, aunque suele limitarse a 256 kbps para no agotar la batería.

Esto se traduce en un sonido similar al de un archivo MP3 altamente comprimido: funcional, pero lejos de la fidelidad que buscan los amantes de la música.

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La calidad del audio Bluetooth depende en gran medida del codec utilizado. Si se opta por un codec superior, como LDAC o aptX HD, y tanto el teléfono como los auriculares o altavoz son compatibles, se puede disfrutar de una experiencia auditiva mucho más rica, con mayor nivel de detalle y profundidad en la música.

Opciones de codecs disponibles en celulares<b> </b>Android

Los celulares Android ofrecen varias alternativas de codec más allá del SBC. El codec AAC (Advanced Audio Coding) es una opción que mejora la calidad respecto al estándar y es el preferido por los dispositivos de Apple. Sin embargo, para quienes utilizan Android, existen opciones aún más avanzadas, como aptX, aptX HD, LDAC y LHDC.

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El proceso para acceder a los codecs Bluetooth requiere habilitar las opciones de desarrollador desde los ajustes del celular Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejora de calidad depende tanto del teléfono como del dispositivo receptor. Para que el cambio de codec tenga efecto, ambos deben ser compatibles con el formato elegido. Si se activa LDAC en el móvil, pero los auriculares solo aceptan SBC, la transmisión mantendrá la calidad estándar.

Cómo activar el ajuste oculto y mejorar el audio Bluetooth

El proceso para cambiar el codec Bluetooth en un celular Android requiere acceder a las opciones de desarrollador, un menú avanzado que habitualmente está oculto para evitar cambios accidentales. Activarlo es sencillo y no representa riesgos si se siguen los pasos correctamente.

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Primero, hay que ingresar en “Ajustes” y buscar el apartado “Acerca del teléfono”. Dentro de este menú, se encuentra el campo “Número de compilación” o “Build Number”. Es necesario pulsar repetidas veces (generalmente entre siete y ocho) sobre este campo hasta que el sistema avise que las opciones de desarrollador han sido habilitadas.

La mejora en la calidad de audio Bluetooth depende siempre de la compatibilidad entre el smartphone y los auriculares o altavoz inalámbrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez activado este menú, aparecerá la sección “Opciones de desarrollador” en el área de ajustes, ya sea bajo “Sistema” o en el menú principal, según la marca del dispositivo. Dentro de estas opciones hay que buscar y seleccionar la opción “Codec de audio Bluetooth” o “Bluetooth Audio Codec”.

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En ese apartado se desplegará una lista de codecs disponibles, que pueden incluir SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC o LHDC, según el modelo de teléfono y la versión de Android.

Para mejorar la calidad del sonido, basta con seleccionar uno de los codecs de mayor rendimiento compatibles tanto con el teléfono como con el dispositivo receptor. LDAC y LHDC ofrecen la mejor experiencia, siempre que los auriculares o altavoz sean compatibles. Si no, aptX o AAC representan una mejora respecto al estándar SBC.

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