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Por qué el iPhone 18 sería más caro: alto costo de memoria RAM obligaría a Apple a subir precios

Apple podría mantener los precios actuales hasta 2027, pero el alza de componentes dificultaría esta estrategia

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Apple podría verse obligada a subir los precios de los iPhone a partir de 2027 por el encarecimiento de la memoria RAM y el almacenamiento. REUTERS/Mike Segar/File Photo
Apple podría verse obligada a subir los precios de los iPhone a partir de 2027 por el encarecimiento de la memoria RAM y el almacenamiento. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Apple podría estar cerca a aumentar el precio de sus productos en 2027, especialmente el del iPhone 18.

Un análisis de JPMorgan, difundido por Financial Times, advierte que la compañía tecnológico enfrentaría un aumento fuerte en el costo de las memorias (RAM y almacenamiento), un cambio que podría empujar a la compañía a subir precios a partir del próximo año.

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Según ese reporte, Apple todavía tendría margen para sostener los valores actuales por un tiempo limitado, pero el escenario se complicaría si el encarecimiento de componentes se confirma.

JPMorgan estima que, para 2027, hasta el 45% del costo de fabricación de un iPhone correspondería solo a la memoria. REUTERS/Shannon Stapleton
JPMorgan estima que, para 2027, hasta el 45% del costo de fabricación de un iPhone correspondería solo a la memoria. REUTERS/Shannon Stapleton

El peso de la memoria en el costo del iPhone

JPMorgan estima que hoy el costo de las memorias representa alrededor del 10% del costo total de fabricación de un iPhone.

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El problema, según el banco, es la proyección para 2027: la RAM y el almacenamiento podrían concentrar hasta el 45% del costo del dispositivo, es decir, casi la mitad del presupuesto de componentes.

Con un salto de ese tamaño, mantener el precio final sin cambios implicaría recortar márgenes de ganancia de forma sostenida.

2026: el año de transición para sostener los precios

El análisis sostiene que en 2026 Apple podría absorber parte del aumento reduciendo su margen, sin que sea un golpe grave para sus cuentas. Esa estrategia, sin embargo, tendría un límite: no sería viable si el peso de la memoria sube al 45% en 2027.

Hasta ahora, Apple había logrado mantener los precios estables gracias a acuerdos con proveedores. REUTERS/Mike Segar/File Photo
Hasta ahora, Apple había logrado mantener los precios estables gracias a acuerdos con proveedores. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Subida gradual o ajuste fuerte en 2027

El informe también plantea una posibilidad: que Apple empiece a ajustar precios antes, incluso desde la línea iPhone 18, para evitar que el salto de 2027 resulte demasiado brusco. El riesgo, según el texto, es que los usuarios reaccionen ante dos aumentos consecutivos después de años de valores estables.

Qué lanzamientos recientes ha hecho Apple

En los últimos meses, Apple ha reforzado su catálogo con nuevos dispositivos en distintas categorías, desde teléfonos y portátiles hasta tabletas, monitores y accesorios.

Uno de los lanzamientos más destacados es el iPhone 17e, un modelo orientado al segmento más accesible.

Incorpora el chip A19, compatibilidad con Apple Intelligence e iOS 26, 256 GB de almacenamiento base, pantalla Super Retina de 6,1 pulgadas, protección Ceramic Shield 2, resistencia IP68, funciones satelitales y carga inalámbrica MagSafe. Está disponible en negro, blanco y rosa suave, con un precio inicial de USD 599.

Hasta ahora, Apple había logrado mantener los precios estables gracias a acuerdos con proveedores. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Hasta ahora, Apple había logrado mantener los precios estables gracias a acuerdos con proveedores. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Otra novedad es la MacBook Neo, presentada como la portátil más asequible de Apple. Incluye chip A18 Pro, pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, hasta 16 horas de batería y un diseño ligero en aluminio reciclado. Su precio parte de USD 599, o USD 499 para educación.

En tabletas, Apple actualizó el iPad Air M4, ahora con chip M4, 12 GB de RAM y tamaños de 11 y 13 pulgadas. Según la compañía, duplica el rendimiento del modelo con M1 en tareas exigentes como renderizado 3D. El precio comienza en USD 599 y suma conectividad Wi‑Fi 7 y 5G.

La empresa también renovó las líneas MacBook Air y MacBook Pro con chips M5. La primera llega en versiones de 13 y 15 pulgadas con más almacenamiento base, mientras que la segunda incorpora configuraciones M5 Pro y M5 Max, con hasta 18 núcleos de CPU, 40 de GPU, hasta 48 GB de RAM y pantallas Liquid Retina XDR.

Las diferencias entre los nuevos portátiles de Apple marcan el tipo de usuario y el uso recomendado para cada modelo. (Fotocomposición Infobae)
Las diferencias entre los nuevos portátiles de Apple marcan el tipo de usuario y el uso recomendado para cada modelo. (Fotocomposición Infobae)

Entre los productos profesionales, Apple amplió su oferta de monitores con los Studio Display y Studio Display XDR, con paneles de 27 pulgadas, resolución 5K, tecnología mini‑LED, hasta 2.000 nits de brillo y frecuencia de 120 Hz, además de conectividad Thunderbolt 5.

Por último, presentó el AirTag de segunda generación, que mantiene el tamaño anterior pero mejora la localización con un chip de banda ultraancha más avanzado, mayor potencia sonora y materiales reciclados.

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