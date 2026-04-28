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El papel higiénico ya no es necesario en 2026: esta solución tecnológica es la nueva tendencia en los baños

Los inodoros inteligentes nacieron en Asía, pero su acceso en todo el mundo ya es más sencillo

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Una persona en una camiseta azul sostiene varios rollos de papel higiénico blanco, con una gran X roja superpuesta sobre la imagen.
Los inodoros inteligentes, también llamados washlet, revolucionan la higiene en los baños domésticos al reducir el uso de papel higiénico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas tecnologías domésticas están modificando una las actividades humanas: usar papel higiénico al ir al baño. Debido al uso de los inodoros inteligentes, también conocidos como washlet, se está marcando una nueva tendencia en el mundo.

Tradicionalmente, el baño ha estado un poco más al margen de la revolución tecnológica en comparación con otros espacios de la casa como la cocina, la sala o el dormitorio. Pero ahora, los lujos que se veían en países asíaticos, ya empiezan a ver con mayor normalidad y acceso en América Latina y Europa.

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Qué es un inodoro inteligente y cómo reemplaza al papel higiénico

El inodoro inteligente es un dispositivo que integra en un solo equipo las funciones clásicas del inodoro y el bidet, potenciado con tecnología avanzada. Su origen se remonta a Japón, donde el washlet se convirtió en un elemento casi imprescindible de la vida cotidiana y símbolo de confort e innovación.

La característica principal de estos equipos es el sistema de limpieza con agua regulable. El usuario puede ajustar la temperatura, la presión y la dirección del chorro desde un panel digital, un mando a distancia o un botón lateral. Esta función permite una higiene mucho más precisa y suave que el papel tradicional, a la vez que elimina el contacto directo que puede provocar irritaciones o infecciones, sobre todo en personas con piel sensible.

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Plano medio de un inodoro inteligente blanco con tapa cerrada y un panel de control digital táctil que muestra íconos azules, ubicado en un baño moderno.
La limpieza con agua regulable y secado con aire caliente diferencia a los inodoros inteligentes de los sistemas tradicionales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos modelos, el proceso se completa con un secado con aire caliente totalmente regulable, que elimina la necesidad de utilizar papel. Además, estos dispositivos suelen incorporar materiales antibacterianos y sistemas de autolimpieza, lo que eleva el nivel sanitario y reduce la acumulación de bacterias y olores.

El funcionamiento de los washlets se adapta a las preferencias del usuario. Puedes elegir la temperatura y presión del agua, activar el secado o ajustar el asiento calefaccionado. Los modelos más avanzados incluyen funciones como apertura y cierre automático de la tapa, sensores de presencia, iluminación LED nocturna y programas de esterilización por luz ultravioleta. Todo el proceso se gestiona de forma intuitiva, a través de controles digitales o paneles laterales.

Cómo esta tecnología tiene un impacto ambiental

La llegada de los inodoros inteligentes supone un cambio radical en los hábitos de higiene personal. El uso de agua como método principal de limpieza permite reducir o incluso eliminar la dependencia del papel higiénico. Esta transformación tiene consecuencias directas tanto en la salud como en el medioambiente.

Uno de los beneficios más claros es la mejora en la higiene real: la limpieza con agua es más profunda, no irrita la piel y evita el uso de fragancias, químicos o toallitas húmedas que pueden causar reacciones adversas. Además, los sistemas de autolimpieza y los materiales antibacterianos garantizan un entorno más seguro y saludable.

Plano medio de un inodoro inteligente blanco con la tapa levantada, mostrando su diseño contemporáneo y un panel de control digital con iconos y temperatura de 35°C montado en la pared.
La adopción del inodoro inteligente permite disminuir la demanda de papel higiénico y contribuye con la sostenibilidad ambiental.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva ambiental, la disminución en el consumo de papel higiénico implica una reducción significativa en la demanda de recursos naturales y residuos sólidos. Aunque el uso de agua puede aumentar, los sistemas están diseñados para optimizar su consumo y limitar el desperdicio. Esta combinación de eficiencia y sostenibilidad alinea a los washlets con las principales tendencias ecológicas del hogar moderno.

En la práctica, la sustitución del papel higiénico por un sistema de limpieza con agua y secado automático no solo mejora la higiene personal, sino que también representa una opción más amable con la piel y el entorno. Así, el washlet se posiciona como la alternativa tecnológica que redefine el cuidado personal y anticipa el futuro del baño doméstico.

Tipos y características de inodoros inteligentes

El mercado actual ofrece una amplia variedad de modelos de inodoros inteligentes, adaptados a diferentes necesidades y presupuestos. Uno es el Ovian SE, que ofrece lavado con agua caliente al instante, secado con aire, filtro lavable, pantalla LED con información en tiempo real y luz ambiental. También incorpora funciones como autolimpieza automática, esterilización con luz UV y un sistema anti salpicaduras basado en espuma.

Inodoro limpio, baño desinfectado y fresco, mantenimiento y limpieza profunda para un ambiente higiénico en el hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema de inodoro inteligente proporciona mayor higiene, evita irritaciones y resulta ideal para personas con piel sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción es el LARDECOR 2212C, que combina diseño cuidado con un panel LED y mando a distancia. Este modelo incluye bidet con boquilla retráctil antibacteriana, asiento calefaccionado, secado ajustable y cierre automático por sensor. El sistema Soft Close evita golpes y la luz nocturna facilita su uso en la oscuridad. Permite regular la presión y temperatura del agua y se muestra eficiente en el uso diario.

Para quienes buscan una alternativa más sencilla, el LARDECOR 2201C ofrece las funciones esenciales: bidet integrado, agua caliente, secado y asiento calefaccionado. Se controla por mando a distancia y prioriza la facilidad de uso, aunque prescinde de algunas prestaciones avanzadas.

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