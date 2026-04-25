Las futuras gafas inteligentes de Google llegarán en 2027 con el respaldo de Gucci

Google se encuentra desarrollando sus propias gafas inteligentes. (Freepik)

Google prepara el lanzamiento de una nueva generación de gafas inteligentes para 2027 en colaboración con Gucci, en un movimiento que busca combinar tecnología avanzada con diseño de lujo para ampliar el alcance de este tipo de dispositivos más allá del público tradicional.

La información, adelantada por Reuters, confirma que la compañía apuesta por posicionar este producto no solo como un gadget tecnológico, sino también como un accesorio de moda. El proyecto forma parte de la estrategia de Google para competir en el emergente mercado de las gafas inteligentes, donde ya existen propuestas como las Ray-Ban Meta y los desarrollos en curso de Apple.

Además, a diferencia de iniciativas anteriores centradas principalmente en la funcionalidad, Google busca ahora que sus gafas inteligentes también destaquen por su estética. La colaboración con Gucci introduce un componente de exclusividad que podría atraer a nuevos usuarios, especialmente aquellos interesados en la moda y las tendencias.

Google, de la mano de Gucci, buscan lanzar unas gafas inteligentes para el 2027. (Fotógrafo: David Paul Morris/Bloomberg)

Hasta ahora, la compañía ya había explorado asociaciones con marcas como Warby Parker o Gentle Monster, pero el vínculo con Gucci supone un salto hacia un segmento más alto del mercado. La estrategia parece clara: transformar un producto de nicho en un accesorio aspiracional.

El interés de Google en este enfoque responde a una realidad del mercado. Las gafas inteligentes todavía no han logrado una adopción masiva y suelen estar dirigidas a entusiastas de la tecnología. Incorporar diseño de lujo podría ser clave para ampliar su atractivo.

Qué se sabe sobre las nuevas gafas

Aunque los detalles técnicos del modelo previsto para 2027 aún no han sido revelados, se espera que estas gafas funcionen con Android XR, la plataforma desarrollada por Google para dispositivos de realidad extendida. Este sistema está pensado para integrar inteligencia artificial, sensores avanzados y experiencias inmersivas.

Google también quiere competir en el mercado de las gafas inteligentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros dispositivos de realidad aumentada, estas gafas no incluirían una pantalla convencional, sino que se centrarían en funciones asistidas por IA y en la interacción con el entorno. Este enfoque busca ofrecer una experiencia más ligera y adaptable al uso cotidiano.

El desarrollo de estas gafas forma parte de una hoja de ruta más amplia. El primer paso será el lanzamiento de un modelo previo, conocido internamente como Project Aura, que podría llegar antes y tendría un diseño más cercano al de las Ray-Ban Meta, con monturas robustas y enfoque funcional.

Inteligencia artificial como eje central

Más allá del diseño, la inteligencia artificial será uno de los pilares del dispositivo. Google ha venido integrando esta tecnología en distintos productos, y las gafas inteligentes no serán la excepción.

Se espera que la IA permita funciones como asistencia contextual, reconocimiento de entorno, interacción por voz y automatización de tareas, alineándose con la tendencia actual de dispositivos cada vez más autónomos e integrados en la vida diaria.

Las gafas inteligentes de Google utilizarían IA y Android XR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque también responde a la competencia en el sector, donde otras compañías buscan posicionar sus dispositivos como herramientas útiles en el día a día y no solo como gadgets experimentales.

Un mercado en expansión

El interés de Google en este segmento refleja una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica. Las gafas inteligentes se perfilan como uno de los próximos formatos clave de interacción digital, junto con los smartphones y otros dispositivos portátiles.

Sin embargo, el reto sigue siendo lograr que estos productos resulten atractivos y funcionales para el público general. La colaboración con Gucci apunta precisamente a resolver parte de ese desafío, integrando tecnología en un formato que también responda a criterios estéticos.

Por ahora, el precio y las características finales del dispositivo siguen siendo desconocidos. No obstante, la alianza entre Google y Gucci marca un paso importante en la evolución de las gafas inteligentes, al combinar innovación tecnológica con diseño de alta gama en un intento por redefinir este tipo de dispositivos.