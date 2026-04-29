Así pueden robarte información personal a través del Bluetooth: señales y consejos para evitar el Bluesnarfing

Mantener activo el Bluetooth puede ser la puerta de entrada de ciberdelincuentes a tus dispositivos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso diario del Bluetooth en teléfonos, tablets y otros dispositivos ha facilitado la conectividad, pero también ha abierto la puerta a nuevas amenazas de ciberseguridad.

Una de las más preocupantes es el Bluesnarfing, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), es un tipo de ataque donde los ciberdelincuentes acceden sin permiso a tu dispositivo para extraer información personal y confidencial.

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Saber identificar los riesgos y adoptar medidas preventivas es clave para mantener tu privacidad y proteger tus datos más sensibles.

Este riesgo de cibercrimen se suele cometer en lugares públicos, como aeropuertos, estadios y centros comerciales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia del tema radica en que cualquier dispositivo con Bluetooth activado y configurado en modo visible es vulnerable, especialmente si no está actualizado o tiene una configuración de seguridad débil.

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Los ataques pueden ocurrir en lugares públicos con alta concentración de personas, como centros comerciales, aeropuertos y eventos, donde los delincuentes aprovechan la cercanía física para ejecutar sus técnicas.

Qué es el Bluesnarfing y cómo funciona

El término Bluesnarfing surge de la unión de “Bluetooth” y “snarf” (“copiar o extraer datos sin permiso”). Este ataque se produce cuando un hacker utiliza vulnerabilidades en la comunicación Bluetooth para conectarse a dispositivos cercanos y robar información como contactos, mensajes, correos, archivos o datos bancarios.

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De acuerdo con los estudios de Incibe, para llevar a cabo el ataque, el ciberdelincuente necesita estar a menos de 15 metros de distancia y explotar fallos en los protocolos de comunicación del Bluetooth, normalmente a través de herramientas especializadas. Muchas veces, la víctima no nota nada, ya que el proceso suele ser silencioso y sin alertas visibles.

Un ataque exitoso puede llevar al robo de fotos, correos y cuentas bancarias; rechazar solicitudes sospechosas, cambiar contraseñas y revisar la actividad del dispositivo ayudan a mantenerte seguro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales que podrías ser víctima de Bluesnarfing

Aunque el Bluesnarfing no siempre es fácil de detectar, existen síntomas que pueden alertarte:

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Comportamiento extraño del dispositivo: bloqueos inesperados, mensajes enviados desde tus apps sin que lo hagas tú o funcionamiento inusual.

Aumento del consumo de batería: un uso anómalo de la batería, sin aplicaciones exigentes activas, puede indicar procesos sospechosos en segundo plano.

Conexiones desconocidas: revisa el historial de dispositivos conectados a tu Bluetooth. Si encuentras alguno que no reconoces, puede ser señal de acceso no autorizado.

Actividad sospechosa en tus cuentas: inicios de sesión extraños, compras no autorizadas o movimientos sospechosos en servicios vinculados a tu dispositivo.

Las consecuencias del Bluesnarfing pueden ser especialmente graves para la privacidad y la seguridad del usuario. Este tipo de ataque permite a los ciberdelincuentes acceder a información personal como contactos, fotos, correos electrónicos y credenciales bancarias, datos que pueden ser utilizados para fraudes, extorsiones o chantajes.

Si los atacantes obtienen acceso a tu información financiera, existe el riesgo de que realicen transacciones no autorizadas, afectando directamente tus cuentas. Además, los datos personales robados pueden ser publicados, vendidos en la deep web o empleados para dirigir ataques a familiares y amigos, ampliando el daño más allá de la víctima inicial.

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Cómo protegerte del Bluesnarfing

Desactivar la función cuando no se necesita, limpiar conexiones antiguas y evitar apps de fuentes dudosas son prácticas clave para blindar tu información en un mundo cada vez más conectado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Instituto de Ciberseguridad, con estos hábitos sencillos, puedes reducir dramáticamente el riesgo de ser víctima:

Desactiva el Bluetooth cuando no lo uses: Es la forma más efectiva de evitar ser detectado.

Evita el modo visible: Configura tu dispositivo para que no sea visible para otros mientras el Bluetooth está activo.

Rechaza conexiones desconocidas: No aceptes solicitudes de emparejamiento de dispositivos que no reconozcas.

Cambia la contraseña predeterminada: Si tu dispositivo lo permite, utiliza una clave única y robusta en lugar de la predeterminada.

Elimina dispositivos emparejados que no utilices: Haz limpieza periódica de la lista de dispositivos conectados a tu Bluetooth.

Mantén tu sistema actualizado: Instala siempre las actualizaciones de seguridad, ya que suelen corregir vulnerabilidades en los protocolos de comunicación.

Evita instalar aplicaciones de fuentes no confiables: Muchas apps piden permisos innecesarios y pueden facilitar la explotación de tu Bluetooth.

El Bluesnarfing es una amenaza real en un mundo hiperconectado. La clave para evitar ser víctima está en la prevención, desactiva el Bluetooth cuando no lo necesites, mantén tus dispositivos actualizados y revisa de forma regular tus conexiones. Recuerda que la seguridad digital comienza con tus propios hábitos; solo así podrás disfrutar de la tecnología con tranquilidad y sin sorpresas desagradables.

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