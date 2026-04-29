Panamá

Panamá vigila a El Niño: la presencia del fenómeno atmosférico se pronostica en un 85%

El Instituto de Meteorología e Hidrología y el Canal de Panamá se mantiene al tanto de la evolución

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En el 2019 una sequía intensa relacionada con el fenómeno de El Niño disminuyó el nivel del lago Gatún. (AP Foto/Arnulfo Franco)
En el 2019 una sequía intensa relacionada con el fenómeno de El Niño disminuyó el nivel del lago Gatún. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Dentro de los próximos tres meses las probabilidades de que el fenómeno atmosférico de El Niño se presente en la nación canalera es de un 85%, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

Esto traerá consigo una disminución de las lluvias en las regiones ubicadas en la vertiente del océano Pacífico, por lo que las lluvias estarán por debajo de lo normal en gran parte del país, entre un 10% a un 20% menos.

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Además, se registrará un aumento en las temperaturas, que pudieran llegar hasta los 40 grados en algunos lugares del país.

“Es un hecho de que El Niño se va a manifestar en los próximos meses, con casi un 85% de probabilidades en los meses de mayo, junio y julio”, indicó Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá.

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La duración del fenómeno atmosférico será de aproximadamente 12 meses, por lo que desde el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá lo vigilan de cerca, apoyados en el monitoreo y en las actualizaciones que hace la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Primer plano de un hombre con remera gris sudando profusamente en una vereda, una gota cae por su cara mientras se limpia la frente, el fondo está difuminado.
Advierten que la temperatura pudiera llegar hasta a 40 grados en algunos lugares del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NOAA “nos van diciendo la extensión del fenómeno”, anotó de Calzadilla.

Ante la inminente presencia del infante atmosférico, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, dijo que día a día siguen su evolución, además del tema hídrico, de temperatura y de las convenciones ambientales.

“Nosotros dependemos de las lluvias y para estar seguros de que vamos a disponer o no de ellas tenemos que hacer el seguimiento permanente de este tema”, afirmó.

Desde el punto de vista operativo, dijo que el Canal de Panamá está operando prácticamente a la mayor capacidad de sus lagos, pues se ha tenido una estación seca que no ha sido tan seca, “pero lo que hoy recibimos mañana nos lo cobra la naturaleza”.

La subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, reiteró la semana pasada que ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño se ha estado monitoreando la situación desde principios de año, por lo que se adoptaron medidas preventivas de ahorro de agua.

La subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, dijo que se han tomado medidas preventivas de ahorro de agua.
La subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, dijo que se han tomado medidas preventivas de ahorro de agua.

Las lluvias inusuales durante la estación seca permitieron que los lagos Gatún y Alhajuela se mantengan en niveles máximos.

Gatún y Alhajuela son lagos artificiales que almacenan el agua de las lluvias que caen en la cuenca hidrográfica del Canal, abasteciendo las plantas potabilizadoras que sirven a 2 millones de personas en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste, así como las operaciones de la vía interoceánica.

El objetivo es conservar estos niveles para enfrentar un posible fenómeno de El Niño fuerte hacia finales de año, garantizando así la continuidad del servicio, apuntó Espino de Marotta.

“No prevemos nada significativo de aquí a diciembre, pero seguimos vigilando, y queremos mantener los lagos al nivel más alto posible para la próxima estación seca, a fin de poder prestar un servicio de gran calidad”, añadió.

En las últimas semanas se han detectado masas de agua más cálidas de lo normal en el Pacífico Ecuatorial, lo que constituye una señal temprana de posible evolución hacia El Niño.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el consenso a mediados de abril de los modelos internacionales de predicción de El Niño indicaban probabilidades mayores al 90%, de que podría estar presente en el trimestre junio, julio y agosto de este año, lo que coincide con los años análogos 1997, 2002, 2009 y 2023, cuando el fenómeno atmosférico duró alrededor de un año, y sus efectos se intensificaron hacia finales de año.

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FenómenoAtmosféricoEl NiñoPanamáLluviasEscasezTemperaturaCanal85%

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