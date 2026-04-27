Qué son los medidores Bluetooth que permitirían controlar el consumo eléctrico y cortar el suministro desde el celular

Uno de los aspectos más novedosos de estos medidores es su capacidad para realizar cortes. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza en el desarrollo de medidores de energía equipados con tecnología Bluetooth, que prometen transformar la relación de los usuarios con su consumo eléctrico.

Estos dispositivos podrían comunicarse con asistentes virtuales y aplicaciones móviles, permitiendo consultar datos de gasto energético en tiempo real y gestionar el servicio desde el celular, sin necesidad de visitas técnicas ni procesos manuales.

Medidores inteligentes: control y monitoreo eléctrico desde el móvil

Según información publicada por Expansión basada en un comunicado oficial de la CFE, la incorporación de Bluetooth en los medidores permitiría a los usuarios verificar patrones de consumo eléctrico, consultar información de su recibo y optimizar el gasto energético desde casa.

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de datos y voz entre dispositivos mediante ondas de radio de 2.4 GHz.

La posibilidad de acceder a estos datos desde una aplicación móvil o un asistente virtual de Smart Home representa un avance significativo en la transparencia y gestión del consumo doméstico.

El sistema busca reducir errores de facturación, al eliminar las lecturas manuales y automatizar el registro del consumo. Además, se evitarían desplazamientos y visitas de técnicos para tareas rutinarias como la lectura del medidor, la reconexión o el corte del servicio, lo cual sería especialmente útil en edificios o departamentos de difícil acceso.

Beneficios y desafíos de la capacidad de corte remoto

Uno de los aspectos más novedosos de estos medidores es su capacidad para realizar cortes y reconexiones eléctricas de manera remota. Esto permitiría, por ejemplo, que la reconexión tras el pago de un adeudo se realice en minutos, agilizando los procesos administrativos de la empresa y facilitando una respuesta inmediata para el usuario.

La incorporación de Bluetooth en los medidores permitiría a los usuarios verificar patrones de consumo eléctrico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esta funcionalidad implica también que la CFE podría interrumpir el suministro eléctrico a distancia, sin necesidad de enviar personal al domicilio ni aviso presencial previo.

Si bien esto optimiza tiempos y recursos, plantea interrogantes respecto a los mecanismos de notificación y regulación que acompañarían la aplicación de cortes remotos. Hasta el momento, la empresa no ha detallado cómo se garantizaría la información adecuada a los usuarios antes de una suspensión del servicio.

Estado actual del proyecto y perspectivas de implementación

Es importante subrayar que los medidores Bluetooth de la CFE aún se encuentran en fase de planeación y desarrollo. No existe, por ahora, autorización para su despliegue masivo ni fechas anunciadas para programas piloto en hogares.

Tradicionalmente, el consumo eléctrico de una casa se verifica leyendo el medidor instalado en la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa forma parte de la estrategia de digitalización del sistema eléctrico nacional y apunta a posibles aplicaciones futuras, pero no hay certeza sobre cuándo o dónde comenzaría su implementación.

Por el momento, la propuesta representa una apuesta tecnológica alineada con la tendencia global hacia hogares inteligentes y gestión digital del consumo energético, aunque su adopción generalizada dependerá de avances técnicos, regulaciones y comunicación clara con los usuarios.

Cómo leer el medidor eléctrico de tu casa

Aprender a leer el medidor eléctrico de tu casa es fundamental para controlar el consumo y evitar sorpresas en la factura mensual. La electricidad se mide en kilovatios-hora (kWh), y los medidores van registrando el consumo acumulado a lo largo del tiempo, muy parecido al cuentakilómetros de un vehículo.

Este dispositivo, ubicado generalmente en la entrada o en el exterior de una casa, registra la cantidad de energía consumida en kilovatios-hora (kWh). (Imagen ilustrativa Infobae)

Existen dos tipos principales de medidores domésticos, y la forma de leerlos varía según el modelo:

Medidores digitales o inteligentes:

Estos dispositivos cuentan con una pantalla electrónica donde se muestra la lectura. Para registrar el consumo, basta con anotar los números que aparecen de izquierda a derecha. No es necesario considerar los decimales ni los dígitos resaltados en otro color o recuadro; solo los números enteros son relevantes.

Medidores analógicos o electromecánicos:

Estos medidores presentan una serie de pequeñas esferas con manecillas. Se deben leer de izquierda a derecha, prestando atención a la dirección de cada aguja, ya que alternan entre sentido horario y antihorario. Si una manecilla se encuentra entre dos números, se debe registrar siempre el número menor. En el caso específico de estar entre el 9 y el 0, se anota el 9, ya que el 0 indica un ciclo no finalizado.

Con estos pasos, resulta sencillo monitorear el consumo eléctrico y tomar decisiones informadas sobre el uso de energía en el hogar.