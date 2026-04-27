Magis TV y XUPER TV no se descargan en el televisor: con qué aplicaciones reemplazarlas

El acceso de servicios piratas como Magis TV ocasionan problemas en el rendimiento del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los bloqueos y las advertencias emitidas por autoridades internacionales ha convertido en una tarea prácticamente inviable la descarga segura de plataformas piratas como Magis TV o XUPER TV en televisores inteligentes.

Actualmente, la única vía disponible para instalar estos servicios en dichos dispositivos es a través de archivos APK, un procedimiento que evade las tiendas oficiales y, con ello, elimina cualquier garantía de protección frente a amenazas informáticas.

Según reportes de ESET y alertas de INTERPOL, la instalación de estos programas puede habilitar el acceso remoto de extraños a datos confidenciales, sumado a incurrir en sanciones legales por vulnerar la propiedad intelectual.

Frente a este escenario, surge la necesidad de identificar alternativas legales y seguras, disponibles tanto en modalidad gratuita como de pago, que permitan reemplazar estas aplicaciones sin comprometer la seguridad digital.

Cuáles son las aplicaciones gratuitas y legales para ver películas y series

YouTube es una de las opciones sin costo para ver contenido de forma segura. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Entre las opciones gratuitas y legales, YouTube y Pluto TV sobresalen por su facilidad de acceso y transparencia. YouTube ofrece una variedad de títulos de dominio público, cine clásico y documentales publicados por canales verificados.

Esta plataforma permite buscar películas directamente desde la aplicación, seleccionando listas temáticas u oficiales sin necesidad de entregar datos personales ni realizar pagos encubiertos.

Por su parte, Pluto TV dispone de canales en vivo y una selección de contenido bajo demanda. Toda su oferta se encuentra disponible a través de una aplicación descargada únicamente desde tiendas oficiales, lo que elimina el riesgo de archivos infectados y garantiza la integridad del dispositivo.

Qué beneficios ofrecen las plataformas de pago como Netflix o Prime Video

Las plataformas pagas ofrecen estrenos y producciones originales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Las plataformas de pago, como Netflix y Prime Video, proporcionan catálogos amplios, estrenos exclusivos y funciones avanzadas de personalización.

Para acceder a Netflix, es indispensable contar con una suscripción activa y un dispositivo compatible. Una vez dentro, los usuarios pueden buscar géneros, títulos concretos y reproducir contenido en alta definición, todo bajo estrictos estándares de seguridad digital.

Asimismo, Prime Video habilita el acceso a una librería diversa de películas y series mediante la suscripción a Amazon. Algunas producciones pueden requerir un pago adicional para alquilar o comprar, pero la plataforma ofrece listas personalizadas, visualización en distintos idiomas y la opción de descarga para consumo sin conexión.

Cómo se pueden instalar apps seguras en un dispositivo

Las aplicaciones deben descargarse desde tiendas como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

La instalación de aplicaciones seguras debe realizarse exclusivamente a través de Google Play Store, App Store o en la biblioteca oficial del sistema operativo del televisor.

Descargar desde estas tiendas oficiales garantiza que los archivos han sido verificados frente a cualquier código malicioso y que cumplen con estándares de privacidad.

El proceso suele ser sencillo: solo hay que buscar la aplicación deseada, como YouTube, Pluto TV, Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max o Apple TV, e instalarla siguiendo las indicaciones en pantalla.

Este método elimina la necesidad de manipular archivos APK o conceder permisos de seguridad a fuentes desconocidas, reduciendo así el riesgo de fraude o infección digital.

Por qué no es seguro instalar Magis TV o XUPER TV en un dispositivo

Las apps ilegales comprometen la información almacenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal obstáculo para instalar Magis TV o XUPER TV radica en la imposibilidad de encontrarlas en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. La única opción es recurrir a archivos APK descargados desde sitios externos, lo que elimina los controles de seguridad habituales y deja el dispositivo expuesto a virus, troyanos y programas espía.

De acuerdo con ESET, el riesgo se incrementa al considerar que muchas de estas aplicaciones contienen código malicioso que permite a ciberdelincuentes acceder a información privada, entre ella contraseñas bancarias y datos personales.

Autoridades como INTERPOL han advertido sobre la persecución de plataformas que infringen derechos de autor, lo que añade un componente legal de alto riesgo para quienes las utilicen.