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Magis TV y XUPER TV no se descargan en el televisor: con qué aplicaciones reemplazarlas

Como alternativas legales y seguras, destacan opciones gratuitas como YouTube, disponible en tiendas oficiales y con garantías de protección de datos

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Fotocomposición digital de los logos de Xuper TV (izquierda, azul oscuro) y Magis TV (derecha, naranja) en un televisor encendido en una sala de estar.
El acceso de servicios piratas como Magis TV ocasionan problemas en el rendimiento del televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de los bloqueos y las advertencias emitidas por autoridades internacionales ha convertido en una tarea prácticamente inviable la descarga segura de plataformas piratas como Magis TV o XUPER TV en televisores inteligentes.

Actualmente, la única vía disponible para instalar estos servicios en dichos dispositivos es a través de archivos APK, un procedimiento que evade las tiendas oficiales y, con ello, elimina cualquier garantía de protección frente a amenazas informáticas.

Según reportes de ESET y alertas de INTERPOL, la instalación de estos programas puede habilitar el acceso remoto de extraños a datos confidenciales, sumado a incurrir en sanciones legales por vulnerar la propiedad intelectual.

Frente a este escenario, surge la necesidad de identificar alternativas legales y seguras, disponibles tanto en modalidad gratuita como de pago, que permitan reemplazar estas aplicaciones sin comprometer la seguridad digital.

Cuáles son las aplicaciones gratuitas y legales para ver películas y series

YouTube es una de las opciones sin costo para ver contenido de forma segura. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
YouTube es una de las opciones sin costo para ver contenido de forma segura. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Entre las opciones gratuitas y legales, YouTube y Pluto TV sobresalen por su facilidad de acceso y transparencia. YouTube ofrece una variedad de títulos de dominio público, cine clásico y documentales publicados por canales verificados.

Esta plataforma permite buscar películas directamente desde la aplicación, seleccionando listas temáticas u oficiales sin necesidad de entregar datos personales ni realizar pagos encubiertos.

Por su parte, Pluto TV dispone de canales en vivo y una selección de contenido bajo demanda. Toda su oferta se encuentra disponible a través de una aplicación descargada únicamente desde tiendas oficiales, lo que elimina el riesgo de archivos infectados y garantiza la integridad del dispositivo.

Qué beneficios ofrecen las plataformas de pago como Netflix o Prime Video

Las plataformas pagas ofrecen estrenos y producciones originales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Las plataformas pagas ofrecen estrenos y producciones originales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Las plataformas de pago, como Netflix y Prime Video, proporcionan catálogos amplios, estrenos exclusivos y funciones avanzadas de personalización.

Para acceder a Netflix, es indispensable contar con una suscripción activa y un dispositivo compatible. Una vez dentro, los usuarios pueden buscar géneros, títulos concretos y reproducir contenido en alta definición, todo bajo estrictos estándares de seguridad digital.

Asimismo, Prime Video habilita el acceso a una librería diversa de películas y series mediante la suscripción a Amazon. Algunas producciones pueden requerir un pago adicional para alquilar o comprar, pero la plataforma ofrece listas personalizadas, visualización en distintos idiomas y la opción de descarga para consumo sin conexión.

Cómo se pueden instalar apps seguras en un dispositivo

Las aplicaciones deben descargarse desde tiendas como Google Play Store. (Foto: Europa Press)
Las aplicaciones deben descargarse desde tiendas como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

La instalación de aplicaciones seguras debe realizarse exclusivamente a través de Google Play Store, App Store o en la biblioteca oficial del sistema operativo del televisor.

Descargar desde estas tiendas oficiales garantiza que los archivos han sido verificados frente a cualquier código malicioso y que cumplen con estándares de privacidad.

El proceso suele ser sencillo: solo hay que buscar la aplicación deseada, como YouTube, Pluto TV, Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max o Apple TV, e instalarla siguiendo las indicaciones en pantalla.

Este método elimina la necesidad de manipular archivos APK o conceder permisos de seguridad a fuentes desconocidas, reduciendo así el riesgo de fraude o infección digital.

Por qué no es seguro instalar Magis TV o XUPER TV en un dispositivo

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
Las apps ilegales comprometen la información almacenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal obstáculo para instalar Magis TV o XUPER TV radica en la imposibilidad de encontrarlas en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. La única opción es recurrir a archivos APK descargados desde sitios externos, lo que elimina los controles de seguridad habituales y deja el dispositivo expuesto a virus, troyanos y programas espía.

De acuerdo con ESET, el riesgo se incrementa al considerar que muchas de estas aplicaciones contienen código malicioso que permite a ciberdelincuentes acceder a información privada, entre ella contraseñas bancarias y datos personales.

Autoridades como INTERPOL han advertido sobre la persecución de plataformas que infringen derechos de autor, lo que añade un componente legal de alto riesgo para quienes las utilicen.

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