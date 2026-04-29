Honduras: En marcha audiencias públicas para 54 aspirantes al CNE y TJE

l Congreso Nacional de Honduras realiza audiencias públicas para seleccionar nuevas autoridades del CNE y el TJE.

El Congreso Nacional de Honduras avanza en uno de los procesos institucionales con el inicio de las audiencias públicas para la selección de nuevas autoridades del sistema electoral, específicamente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La comisión especial encargada del proceso confirmó que, tras una primera etapa de revisión documental, la lista de aspirantes fue reducida a 54 candidatos, quienes continúan en competencia por los cargos. De estos, 25 buscan integrar el CNE y 29 aspiran a formar parte del TJE, instituciones clave para la organización, supervisión y resolución de controversias en los procesos electorales del país.

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Las audiencias públicas comenzaron con la comparecencia del diputado German Altamirano, dando inicio a un calendario de entrevistas en el que cada aspirante debe exponer su experiencia, conocimientos técnicos y visión sobre la administración electoral y la justicia en materia política.

El presidente de la comisión especial, Antonio Rivera Callejas, señaló que el proceso de evaluación se basa en una matriz técnica elaborada por la Gerencia Legislativa. Esta herramienta permite calificar a los aspirantes en componentes como transparencia, trayectoria profesional, experiencia en procesos electorales, conocimiento jurídico y capacidad de gestión institucional.

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Primeros depurados

Callejas detalló que este sistema busca dotar a los diputados de una herramienta objetiva para comparar perfiles, de modo que la decisión final no dependa únicamente de criterios políticos, sino también de méritos técnicos y experiencia comprobada.Al concluir las audiencias, cada legislador contará con un panorama más claro sobre las fortalezas y debilidades de los candidatos.

La Comisión Evaluadora recibe nuevos perfiles para cargos en órganos electorales. (FOTO: X)

Por su parte, la diputada Lissi Cano expresó que la depuración inicial se realizó tras un proceso exhaustivo de revisión de documentos, cumplimiento de requisitos legales y verificación de antecedentes académicos y profesionales, lo que permitió reducir significativamente el número de postulantes.

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Las audiencias representan una etapa determinante, ya que permiten observar directamente la capacidad de análisis de los aspirantes, su conocimiento del sistema electoral hondureño y su criterio frente a temas relacionados con la organización de elecciones, la transparencia institucional y la resolución de conflictos políticos.

Además, esta fase ha sido considerada un ejercicio de apertura institucional, pues las comparecencias son públicas y permiten que distintos sectores de la sociedad civil, medios de comunicación y observadores puedan dar seguimiento al proceso de selección.

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Segunda depuración

Una vez finalizadas las entrevistas, la comisión especial llevará a cabo una segunda depuración de la lista con el objetivo de seleccionar a los candidatos que serán sometidos a votación en el pleno del Congreso Nacional. En esta etapa final, la elección de las nuevas autoridades requerirá una mayoría calificada de al menos 86 votos, lo que obliga a las distintas fuerzas políticas a negociar y construir acuerdos.

Los logos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras se presentan conjuntamente, simbolizando la estructura institucional para garantizar procesos democráticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este requisito convierte el proceso en una de las decisiones políticas más complejas del Legislativo debido a la necesidad de consensos entre bancadas con distintas posiciones ideológicas y agendas partidarias.

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El contexto en el que se desarrolla esta elección ha generado atención por la importancia de la función que desempeñan el CNE y el TJE en la estabilidad democrática del país.

El primero es responsable de la administración de los procesos electorales, mientras que el segundo actúa como órgano jurisdiccional encargado de resolver disputas y controversias derivadas de los comicios.

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Transparencia e imparcialidad

Diversos sectores han reiterado la importancia de que el proceso de selección se realice bajo principios de transparencia, imparcialidad y mérito profesional, con el fin de fortalecer la credibilidad de las instituciones electorales.

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Honduras un país donde los procesos electorales han estado históricamente acompañados de cuestionamientos, tensiones políticas y desconfianza ciudadana, la conformación de estos órganos adquiere un peso determinante en la estabilidad institucional.

El hecho de que el Congreso Nacional requiera una mayoría calificada de 86 votos obliga a las fuerzas políticas a sentarse a negociar, lo que puede convertirse tanto en una oportunidad para construir consensos como en un escenario de bloqueos si no existe voluntad de acuerdo.

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