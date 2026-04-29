Adiós a las agencia de viajes: cómo reservar hoteles en la app de Uber

Uber ahora permite reservar hoteles directamente desde su aplicación en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Ahora puedes reservar hoteles directamente desde la aplicación de Uber en Estados Unidos. De esta forma, vas a tener acceso a más de 700.000 hoteles en todo el mundo, de forma inicial.

La plataforma también anunció que el catálogo de alquileres vacacionales de Vrbo, la startup especializada en alojamientos temporales, se integrará a la aplicación más adelante.

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De esta manera, cuentas con más opciones para gestionar tu hospedaje al viajar, sumando alternativas a las ya conocidas como Airbnb.

Los usuarios tienen acceso a más de 700.000 hoteles en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reversar hoteles en Uber

Para reservar hoteles en Uber desde la aplicación en Estados Unidos, sigue estos pasos:

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Abre la app de Uber y asegúrate de tener la última versión instalada. En la pantalla principal, busca y selecciona la opción ‘Viajes’ u ‘Hoteles’ (puede variar según la actualización). Ingresa el destino, las fechas de entrada y salida, y el número de huéspedes. Explora el listado de hoteles disponibles, filtrando por precio, ubicación o servicios según tus preferencias. Selecciona el hotel deseado y revisa los detalles de la habitación y las condiciones de reserva. Confirma la reserva siguiendo las instrucciones de pago dentro de la app.

Recibirás la confirmación de tu reserva directamente en la aplicación y por correo electrónico.

La función de reserva de hoteles está disponible desde la misma aplicación utilizada para solicitar viajes y pedir comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con Uber One, la suscripción premium de la plataforma, los miembros recibirán un 20% de descuento en una selección rotativa de 10.000 hoteles al reservar a través de la app, además de un reembolso del 10% en créditos Uber por cada reserva realizada.

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“Uber se está convirtiendo en una aplicación para todo: ayuda a la gente a ir, a buscar y ahora también a viajar, todo en un mismo lugar”, dijo Dara Khosrowshahi, CEO de Uber.

Qué otras funciones de Uber complementan la reserva de hoteles

Entre las funciones que complementan la reserva de hoteles, Uber lanzó el Modo Viaje, una nueva experiencia disponible en las aplicaciones de Uber y Uber Eats.

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Este modo ofrece a los viajeros recomendaciones personalizadas sobre restaurantes locales, destinos turísticos populares, reservas a través de OpenTable, servicio de habitaciones de Uber con entrega directa en el hotel y la opción de rastrear objetos olvidados durante el viaje.

Los usuarios pueden acumular beneficios y descuentos adicionales al reservar alojamiento a través de Uber One. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, Uber One ya opera de forma internacional, permitiendo a sus miembros acumular créditos de Uber One durante sus viajes y disfrutar de envíos gratuitos y otros beneficios.

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Los créditos ganados en el extranjero pueden utilizarse al regresar, facilitando, por ejemplo, el traslado de vuelta al aeropuerto y mejorando la experiencia global del usuario.

Qué otras nuevas funciones hay en Uber

Además de la reserva de hoteles, Uber incorporó nuevas funciones para mejorar la experiencia del usuario.

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La opción ‘Compra por mí’ permite solicitar artículos de cualquier tienda, incluso aquellas que no figuran en la app, facilitando la adquisición de regalos de última hora, productos frescos o artículos específicos como una planta de serpiente de 25 cm. Esta función transforma tareas estresantes en gestiones prácticas y rápidas.

La función de reserva de hoteles está disponible desde la misma aplicación utilizada para solicitar viajes y pedir comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes viajan temprano o tienen agendas ajustadas, ahora es posible reservar un Uber Black o Uber Black SUV y pedir al conductor que lleve una bebida o refrigerio. Tras confirmar la reserva, solo debes seleccionar ‘Añadir Uber Eats’ para disfrutar de café, té o un snack durante el trayecto.

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El sistema de reservas por voz con inteligencia artificial facilita encontrar transporte cuando se tienen las manos ocupadas o se viaja en familia. El asistente conversacional interpreta el destino y las preferencias del usuario para ofrecer las mejores opciones rápidamente.

Esto te permite pedir un servicio de transporte de forma sencila con solo solicitarlo por voz.

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Por último, la barra de búsqueda ‘¿Adónde?’ ha sido rediseñada para mostrar resultados de lugares, comida y artículos en toda la plataforma, permitiendo gestionar viajes o pedidos con una sola búsqueda.