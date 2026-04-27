Así puedes activar el modo Liquid Glass en WhatsApp

Liquid Glass transforma el aspecto tradicional de WhatsApp incorporando capas translúcidas. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp está renovando su diseño con la llegada de Liquid Glass, una actualización que introduce transparencias, animaciones más suaves y una sensación de mayor profundidad en la interfaz.

Aunque el despliegue de este nuevo estilo visual es progresivo y no todos los usuarios pueden acceder a él de inmediato, existen algunos pasos para intentar disfrutar antes que nadie de esta experiencia más moderna y dinámica.

Características y novedades del diseño Liquid Glass en WhatsApp

Liquid Glass transforma el aspecto tradicional de WhatsApp incorporando capas translúcidas que permiten ver parcialmente el fondo de la aplicación, creando un efecto visual ligero y sofisticado.

WhatsApp está renovando su diseño con la llegada de Liquid Glass. REUTERS/Dado Ruvic

Entre las características principales destacan elementos con acabado de “vidrio” o transparencia, una mayor profundidad visual en toda la interfaz, adaptación automática a los modos claro y oscuro del sistema, y animaciones más fluidas al navegar entre secciones.

El rediseño afecta áreas clave como la barra de navegación, que ahora flota y presenta un efecto semitransparente; los botones y menús, con reflejos sutiles y bordes difuminados; y el teclado, que adopta una apariencia más unificada y moderna. Además, la interacción se vuelve más intuitiva, facilitando la experiencia general del usuario.

Cómo intentar activar Liquid Glass y recomendaciones para usuarios

Para aumentar las posibilidades de disfrutar del nuevo diseño, lo más recomendable es actualizar WhatsApp a la última versión desde Play Store en Android o App Store en iPhone.

Lo más recomendable es mantener WhatsApp actualizada y prestar atención a los cambios visuales que se irán sumando poco a poco. REUTERS/Dado Ruvic

Una vez hecho esto, basta con abrir la aplicación y comprobar si el cambio ya se ha aplicado. Si no es así, no hay forma manual de forzar el nuevo diseño: solo queda esperar a que la función se active automáticamente, algo que puede ocurrir en los próximos días o semanas según la estrategia de lanzamiento progresivo que sigue WhatsApp.

Este despliegue progresivo permite a la empresa perfeccionar el rediseño y solucionar posibles fallos antes de que se aplique de forma generalizada. Mientras tanto, el trabajo en el estilo Liquid Glass sigue en marcha, por lo que se espera que próximas versiones incluyan este aspecto visual en más apartados de la aplicación, como el reproductor de notas de voz y otras funciones interactivas.

De momento, lo más recomendable es mantener WhatsApp actualizada y prestar atención a los cambios visuales que se irán sumando poco a poco. Así, los usuarios podrán disfrutar de mejoras en diseño y usabilidad sin complicaciones ni configuraciones especiales.

El rediseño afecta áreas clave como la barra de navegación, que ahora flota y presenta un efecto semitransparente. REUTERS/Dado Ruvic

La herramienta diaria de WhatsApp que te ayuda a prevenir el robo de tu cuenta

El incremento de intentos de fraude digital ha llevado a los usuarios de WhatsApp a prestar mayor atención a su seguridad. Para facilitar la protección de la cuenta y evitar robos de identidad o secuestros, la aplicación de Meta incluye una función que permite supervisar en qué dispositivos está activa la sesión.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), los ciberdelincuentes utilizan tanto técnicas avanzadas como estrategias de ingeniería social para vulnerar la seguridad de las cuentas.

Por este motivo, especialistas recomiendan revisar con frecuencia las opciones de seguridad que ofrece la app, siendo fundamental mantener un control regular sobre los dispositivos conectados. Esta comprobación diaria ayuda a detectar accesos no autorizados y refuerza la privacidad del usuario.

La app ofrece la posibilidad de ver y administrar desde el menú principal todos los dispositivos con sesión iniciada en la cuenta. (WhatsApp)

Para verificar los dispositivos vinculados, basta con abrir WhatsApp, tocar el icono de los tres puntos y seleccionar “Dispositivos vinculados”. En esta sección se listan todos los equipos que han iniciado sesión con la cuenta, incluyendo computadoras, tablets y otros teléfonos.

Si se detecta algún dispositivo desconocido o sospechoso, el usuario puede cerrar la sesión de forma remota. Al hacerlo, el acceso a la cuenta en ese equipo se bloquea inmediatamente y solo podrá reactivarse ingresando el código de verificación.