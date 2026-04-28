Tecno

Los dispositivos que están sustituyendo el papel higiénico en 2026: cómo tener uno en casa

El uso de inodoros inteligentes puede ahorrar hasta un 70 % de agua respecto a los inodoros tradicionales en cada descarga

Guardar
Un inodoro inteligente blanco con pantalla digital y luz ambiental en un baño moderno con azulejos grises, un tocador de madera y un espejo iluminado.
El inodoro inteligente revoluciona la higiene personal al eliminar la necesidad de papel higiénico y reducir el impacto ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los inodoros inteligentes está cambiando los hábitos de higiene personal y siendo una alternativa al uso de papel higiénico. Esta tecnología, nacida en Japón y conocida globalmente como washlet, comienza a ser una opción global y con impacto ambiental.

Su avance responde a la búsqueda de mayor confort, eficiencia y compromiso ambiental, acompañando la tendencia global hacia hogares automatizados y sostenibles, como ya se ve con otras tecnologías como electrodomésticos o luces inteligentes.

PUBLICIDAD

A simple vista, instalar un inodoro inteligente puede parecer una reforma menor, pero transforma por completo la experiencia en el baño, aunque tener uno en casa no requiere de un conocimiento complejo.

Así funciona un inodoro inteligente

Un sanitario inteligente es un equipo que integra las funciones de inodoro y bidet en un solo dispositivo. Destaca por incorporar un sistema de limpieza con agua completamente automatizado, que elimina la necesidad de papel higiénico en la rutina diaria.

PUBLICIDAD

Plano medio de un inodoro inteligente blanco con tapa cerrada y un panel de control digital táctil que muestra íconos azules, ubicado en un baño moderno.
Los modelos de inodoros inteligentes ofrecen asientos calefaccionados, secado automático, luz nocturna y controles digitales para mayor comodidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario puede regular la presión, temperatura y dirección del chorro de agua, adaptando la experiencia a sus preferencias, como detalla la marca Ferreti Store. Además del sistema de lavado, estos equipos incluyen secado con aire caliente, asientos calefaccionados, apertura y cierre automáticos, controles digitales o remotos y sensores de movimiento para el vaciado. Algunos modelos también suman luz nocturna y materiales antibacterianos para un entorno más higiénico.

La operación es simple: al finalizar el uso, el dispositivo activa el chorro de agua ajustado y luego el secador, completando la higiene sin productos desechables. Este proceso es más eficiente y suave, evitando la fricción constante que produce el papel y reduciendo la posibilidad de irritaciones cutáneas.

Cómo instalar un inodoro inteligente en casa

La instalación de un inodoro inteligente no requiere una reforma estructural compleja. Los modelos recientes solo necesitan un tomacorriente cercano para alimentar las funciones eléctricas y pueden ser colocados en el mismo espacio que un inodoro tradicional.

La asesoría técnica es recomendable para conectar correctamente los sistemas eléctricos y de agua, pero el proceso resulta mucho menos invasivo de lo que se podría imaginar.

Un hombre arrodillado instala un inodoro inteligente blanco con herramientas en un baño moderno. Se ven azulejos grises, un mueble de madera y una ducha.
La instalación de un inodoro inteligente solo requiere un tomacorriente cercano, permitiendo una rápida modernización del baño sin grandes reformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta facilidad de instalación permite actualizar el baño sin grandes obras, transformando el ambiente y elevando el nivel de confort de manera rápida y eficiente. Además, su diseño compacto y sin uniones visibles facilita la limpieza y el mantenimiento cotidiano.

Por qué pueden reemplazar al papel higiénico

La clave que permite a los inodoros inteligentes sustituir el papel higiénico es su tecnología de limpieza con agua. Mientras el papel solo ofrece una limpieza superficial, el lavado con agua remueve los residuos de forma más efectiva, garantizando mayor higiene y reduciendo la proliferación de bacterias.

El secado automático elimina la necesidad de toallas o papel, completando el ciclo de higiene de manera integral. Muchos modelos incluyen materiales antibacterianos y sistemas de autolimpieza, reforzando el ambiente libre de gérmenes.

La reducción en el consumo de papel implica menos residuos y menor demanda de recursos en la cadena de producción y distribución del mismo. Este ahorro se traduce en un impacto ambiental positivo, especialmente en hogares con uso intensivo del baño.

Vista frontal del torso de una persona sosteniendo dos paquetes de rollos de papel higiénico, con una gran 'X' roja brillante cubriendo la imagen.
El uso del papel higiénico es menos necesario con los inodoros inteligentes, por las funciones de lavado y limpieza automatizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las ventajas más notorias de los sanitarios inteligentes es su eficiencia en el uso de agua. Un inodoro tradicional puede gastar entre 7.5 y 26.5 litros de aguas por descarga, según datos de la Fundación Aqua, mientras que los modelos inteligentes apenas consumen 3,8 litros, lo que representa un ahorro de hasta 70 % por uso.

En una familia promedio de cuatro personas, que utiliza el baño unas 16 veces al día, el ahorro mensual puede superar los 1.000 litros, y al año, más de 12.000 litros. Estos datos reflejan una contribución significativa al cuidado del planeta, sumada a la reducción de residuos sólidos derivados del papel higiénico.

Muchos equipos cuentan con certificaciones como EDGE y WaterSense, que garantizan el cumplimiento de estándares internacionales en materia de eficiencia, sostenibilidad y desempeño.

En cuanto al mantenimiento, aunque la tecnología automatiza la mayoría de las funciones, se recomienda una limpieza periódica con productos desinfectantes y paños antibacterianos para la tapa, el asiento y la base. Aplicar desinfectante en la taza y ventilar el ambiente prolonga la vida útil del equipo y conserva la frescura del espacio.

El consumo eléctrico es bajo, ya que estos dispositivos cuentan con modos de ahorro de energía y respaldo de vaciado en caso de cortes de luz, lo que garantiza su funcionamiento continuo sin sorpresas.

Temas Relacionados

Papel higiénicoInodoro inteligenteHogarWashletAguaMedio ambienteTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Olvida el cepillo del inodoro: esta innovación cambiará tu baño en 2026

Los sistemas de cabezales descartables garantizan una superficie limpia en cada uso, con productos incorporados que actúan directamente sobre la suciedad

Olvida el cepillo del inodoro: esta innovación cambiará tu baño en 2026

Estados Unidos archivó investigación sobre acceso a mensajes de WhatsApp

El cierre de la indagación se produjo poco después de que un agente federal compartiera hallazgos preliminares que sugerían que empleados podrían acceder a contenidos cifrados, mientras la compañía sostiene que el acceso no es posible según su tecnología

Estados Unidos archivó investigación sobre acceso a mensajes de WhatsApp

Por qué los clientes prefieren evitar las cajas de autopago en supermercados, según la IA

Según Gemini, la frialdad del proceso elimina uno de los aspectos más valorados por muchos compradores: el breve intercambio amable con un cajero humano

Por qué los clientes prefieren evitar las cajas de autopago en supermercados, según la IA

¿Comenzó a fallar el Chromecast con Google TV? Revisa estas tres formas de solucionarlo

El dispositivo puede quedar bloqueado tanto al encenderse como durante la reproducción de contenido

¿Comenzó a fallar el Chromecast con Google TV? Revisa estas tres formas de solucionarlo

La web ya no es humana: un tercio de los sitios nuevos los crea la inteligencia artificial

Investigadores analizaron una muestra de sitios web publicados entre mediados de 2022 y mediados de 2025, utilizando la Wayback Machine del Archivo de Internet

La web ya no es humana: un tercio de los sitios nuevos los crea la inteligencia artificial
DEPORTES
Se confirmaron los árbitros de la última fecha del Apertura antes de los playoffs: Paletta, entre los designados tras la polémica

Se confirmaron los árbitros de la última fecha del Apertura antes de los playoffs: Paletta, entre los designados tras la polémica

Desde mitad de campo, arriba de una escalera y de espaldas: el increíble tiro de la mascota de Denver que revolucionó la NBA

Lanús empata contra Liga de Quito en busca de acomodarse en su grupo de la Copa Libertadores

Los mejores memes del partidazo entre PSG y Bayern Múnich por la Champions League: de los nueve goles al récord histórico

Boca Juniors dio otro paso clave para las obras en La Bombonera y compartió nuevas imágenes: “El camino hacia nuestro sueño”

TELESHOW
Juana Repetto reveló por qué no se cuidó la noche en que se embarazó de su tercer hijo con Sebastián Graviotto

Juana Repetto reveló por qué no se cuidó la noche en que se embarazó de su tercer hijo con Sebastián Graviotto

La pareja de Yipio respondió a los comentarios de Eliana Guercio sobre la uruguaya: “Qué fácil es hablar del cuerpo ajeno”

Ricardo Darín contó que está arrepentido de haber dejado el colegio y reveló por qué lo hizo

Así fue la escapada de Ailén Cova y Alexis Mac Allister a Roma: callecitas y atardeceres de cuento

Eliana Guercio desató polémica en televisión con su comentario sobre Yipio en Gran Hermano: “Es un montón”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

Costa Rica marca un hito histórico: mortalidad infantil cae a su nivel más bajo en décadas

El gobierno refuerza la seguridad y la eficiencia en la red de aeropuertos guatemaltecos

El Salvador: las exportaciones textiles registran caída histórica en el primer trimestre de 2026

22 días de angustia en Nicaragua: hallan sin vida a mujer desaparecida y su pareja es el principal sospechoso

Lula promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea tres días antes de su entrada en vigor provisional