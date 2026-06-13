Política

Toma fuerza la moción de censura contra Adorni: el dilema de los gobernadores y el factor clave del PRO y la UCR

La presentación en Diputados ya cuenta con 120 firmas y está a nueve del quórum. La oposición busca abrir una sesión especial el 24 de junio

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Jura Diputados Nacionales electos en el Congreso 3 de diciembre 2025 - Manuel Adorni
Manuel Adorni en Diputados (Maximiliano Luna)

La situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comienza a complicarse rápidamente. Las explicaciones públicas que esbozó para justificar su incremento patrimonial no solo parecen resultar insuficientes, sino que abrieron la puerta a la comisión de otros delitos.

Pero desde el punto de vista político, además, significó un cambio en la actitud de varios bloques parlamentarios que entienden que es momento de avanzar sobre el Jefe de Gabinete. Por eso, hay dos pedidos de sesión especial para el martes 24 de junio con el fin de intentar aplazar a las comisiones que deben dictaminar sobre la posibilidad de llevar adelante una moción de censura.

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“Nos podemos hacer los bobos una vez, dos, pero no siempre. Este tipo vino acá y nos mintió, nos dijo barbaridades, y después va a los medios y para cubrirse nos trata a todos de chorros, es una locura”, dijo a Infobae un diputado de la oposición dialoguista que asegura que, si su bloque define acompañar, lo va a hacer con “mucha felicidad”.

Hasta ahora los pedidos de sesión llevan la firma de miembros de los bloques de Unión por la Patria, Izquierda Unida, Unidos, Coalición Cívica, Coherencia, Defendamos Córdoba y Primero San Luis. En total, todos estos bloques si tienen asistencia perfecta reúnen 120 diputados, a nueve del quórum necesario para abrir la sesión y emplazar a las comisiones que comanda La Libertad Avanza para tratar los 6 proyectos de interpelación y moción de censura contra Adorni.

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“Creemos que estamos más cerca del número porque hay legisladores provinciales que dicen que van a estar”, señaló uno de los firmantes del pedido de sesión que se muestra optimista.

acto del pro mauricio macri ritondo
Cristian Ritondo, Soledad Martínez y Martín Yeza, del PRO (Adrián Escandar)

Para alcanzar el número, la oposición necesita que tres de los bloques que acompañan al oficialismo presten parte de sus diputados: 12 del PRO, 9 de Innovación Federal y 6 de la UCR.

“Si nos remitimos a los comunicados de los partidos deberían estar porque ahí dicen que Adorni no cumple con los requisitos para ser Jefe de Gabinete. Pero hay que esperar", señalaron.

El partido que conduce Mauricio Macri, quien se encuentra de recorridas por diferentes localidades del país, publicó un comunicado oficial donde calificaron las omisiones de Adorni como “una falta grave”. Y agregaron: “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

Por su parte, el radicalismo también emitió un comunicado en donde dice que “las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, son incompatibles con la ejemplaridad de quien ocupa una de las máximas responsabilidades institucionales de La República”. Y luego suma: “Los hechos son de extrema gravedad. Adorni sostuvo públicamente y ante el propio Congreso de la Nación, que en sus declaraciones juradas ‘nunca existió ocultación alguna’. Hoy reconoce lo contrario. Mintió ante el Congreso. Quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado”.

En muchas ocasiones lo que dicta el partido nacional no es el camino que eligen sus legisladores. Sin embargo, altas fuentes de la UCR confiaron a Infobae que el fuerte comunicado contó con “la anuencia de Pamela Varesay”, la presidenta del bloque en la Cámara de Diputados y cercana al gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Pamela Verasay
Pamela Verasay

Frente a la pregunta sobre si estarían dispuestos a sumarse a la sesión especial para emplazar a las comisiones, desde la sede del partido señalaron que “desconocen” el posicionamiento que tomará el bloque, pero que entienden que “si apoyan el comunicado lo deberían hacer”.

Unos pocos más cautos se mostraron en las filas de los amarillos. Una alta fuente parlamentaria explicó que se iban a “tomar este fin de semana para hacer una ronda de consultas con los gobernadores y afinar una estrategia”.

En la misma línea, una fuente muy cercana al ex presidente Mauricio Macri advirtió: “La intención es esperar para ver cómo se desarrolla ese pedido de sesión especial y, con un panorama más claro del número con el que cuenta la oposición, vamos a tomar una decisión”.

En el Senado apuran una única sesión para interpelar y votar una posible destitución del Jefe de Gabinete. En Diputados el camino parece más largo, pero buscan el mismo resultado. Todo dependerá de los partidos que hasta ahora se mostraron más cercanos al oficialismo y, como siempre, de las necesidades de los gobernadores.

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