Guatemala

Guatemala captura y expulsa a salvadoreño requerido por agrupaciones ilícitas

El hombre, de 31 años, fue ubicado gracias a una denuncia anónima y entregado a las autoridades de El Salvador, por una orden judicial emitida el 22 de mayo debido a agrupaciones ilícitas

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La PNC de Guatemala capturó a Enrique Eduardo E., un salvadoreño buscado por la justicia de su país por agrupaciones ilícitas. (Cortesía: PNC de Guatemala)
La PNC de Guatemala capturó a Enrique Eduardo E., un salvadoreño buscado por la justicia de su país por agrupaciones ilícitas. (Cortesía: PNC de Guatemala)

En un operativo coordinado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron, este jueves, la captura y expulsión de un presunto miembro de la Mara Salvatrucha que era buscado por la justicia de El Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas. La acción se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto de la comisaría 13 y la unidad de Centro Antipandillas Transnacional (CAT), cuya intervención respondió a información proporcionada por la ciudadanía a través de las líneas de emergencia.

Según informó la PNC en sus canales oficiales, el detenido fue identificado como Enrique Eduardo E., de 31 años, conocido con los alias de “Barrabás” y “Zorro”. Las autoridades guatemaltecas indicaron que el sujeto capturado es de nacionalidad salvadoreña y cuenta con una orden de captura emitida por un juzgado de su país el 22 de mayo.

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El proceso de detención se desarrolló en la 20 calle y 40 avenida de la zona 5 capitalina, un sector donde, de acuerdo con la información policial, el sospechoso habría operado en actividades como extorsión y sicariato.

Una orden de captura contra Enrique Eduardo E. fue emitida por un juzgado de El Salvador el 22 de mayo.(Cortesía: PNC de Guatemala)
Una orden de captura contra Enrique Eduardo E. fue emitida por un juzgado de El Salvador el 22 de mayo.(Cortesía: PNC de Guatemala)

Las autoridades detallaron que Enrique Eduardo E. es considerado un integrante relevante dentro de la clica “Vatos Locos” de la estructura de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas con mayor presencia y actividad delictiva en el istmo centroamericano. La PNC señaló que el capturado posee un “amplio récord criminal”, por lo que su localización y expulsión resulta de “importancia estratégica para la seguridad pública”, según los reportes oficiales difundidos.

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“Se presume que este peligroso pandillero, operaba en la zona 5 capitalina, dedicado a la extorsión y sicariato”, destacó la autoridad policial.

El agente Mario Sierra, portavoz de la PNC, destacó en declaraciones públicas: “Miembros de Policía Nacional Civil del grupo CAT van a realizar la inmediata expulsión de esta persona salvadoreña a los homólogos de CAT, Policía Nacional Civil de El Salvador”. Las autoridades guatemaltecas confirmaron que el procedimiento de entrega al país vecino ya se encuentre en marcha, con el objetivo de que el sospechoso enfrente el proceso judicial pendiente.

Denuncia ciudadana fortalecen la seguridad en Guatemala

La PNC enfatizó que el operativo fue posible por la colaboración entre distintas divisiones, lo que permitió una rápida acción táctica. De igual modo, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para que continúe utilizando los canales de denuncia, ya que la información anónima ha resultado determinante para la localización y captura de personas prófugas.

En el contexto regional, la cooperación entre Guatemala y El Salvador en materia de seguridad ha cobrado mayor relevancia ante el incremento de casos de migración de integrantes de estructuras criminales que buscan evadir la persecución judicial en sus países de origen. Las autoridades guatemaltecas indicaron que la expulsión del detenido responde a los protocolos de colaboración binacional, priorizando la entrega de individuos con antecedentes penales y órdenes de captura vigentes.

Primer plano de la espalda de una persona con las manos esposadas. Viste una sudadera gris y pantalones vaqueros azules. El fondo es un suelo de asfalto.
La PNC señaló que el capturado era un integrante de la clica “Vatos Locos” de la Mara Salvatrucha y que tenía un récord criminal amplio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PNC señaló que continuará desarrollando operativos enfocados en identificar y expulsar a extranjeros con historial delictivo que intenta establecerse en territorio guatemalteco.

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