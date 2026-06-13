El PRO presiona al Gobierno y condiciona su apoyo político a la renuncia de Manuel Adorni

Mauricio Macri y Javier Milei - VisualesIA ScribNews

El diagnóstico de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri sobre la situación de Manuel Adorni, que hasta ayer mantenían en privado, pero ahora también en público, es contundente. Para el PRO, el Jefe de Gabinete “tiene que presentar la renuncia, no esperar a que se lo digan”. Y, ante la consulta de Infobae, advirtieron: “Es un papelón que hace daño y hace aún más difícil el acompañamiento”.

El comunicado que el partido difundió el jueves, tras la presentación por parte del funcionario nacional de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), donde incorporó USD 513.000 no declarados, que atribuyó a inversiones en bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, fue en el mismo sentido, pero en un tono más institucional, y calificó la situación como “irreversible” y que Adorni “mintió al Congreso sin justificación”. El viernes fueron un paso más: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.

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Cerca del expresidente no entienden cómo escaló la situación de Adorni a un punto de no retorno y lamentan, sobre todo, que opaque los “buenos resultados” que tuvo en las últimas semanas el equipo económico. “El Gobierno está obteniendo muy buenas noticias, baja del riesgo país, de la inflación, temas de los que nadie habla. No sabemos por qué no renuncia o no lo dejan renunciar”, cuestionaron.

Mauricio Macri junto a Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Fernando de Andreis

El diputado Fernando De Andreis, secretario general del partido y mano derecha de Macri, fue explícito. “La situación no da para más. Se le está pidiendo un esfuerzo enorme a los argentinos y de repente estas actitudes la tiran afuera”, afirmó. Además, y en diálogo con radio Mitre, descartó que manifestarse a favor de una moción de censura en el Congreso, como impulsa el peronismo y otros partidos opositores, sea el camino del PRO. “No hay número para eso y además va a ir al Senado en julio”, señaló, y añadió que la solución depende del Ejecutivo: “Acá el Gobierno le tiene que terminar de poner el cascabel al gato y dar vuelta la página urgente”.

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“Todo es mentira. Nos hace perder el tiempo tratar de analizar en detalle lo que dijo. Cuando fue al Congreso, acompañamos. Cuando dijo que tenía todo en regla, también. Pero evidentemente, todo era una mentira de principio a fin”, cuestionó.

El legislador Darío Nieto desglosa técnicamente por qué la versión de Manuel Adorni sobre su enriquecimiento con bitcoins en 2014 es prácticamente imposible. Se debaten las hipótesis de testaferros y el impacto político de la controversia.

En este marco, el peronismo en el Senado apura una sesión única para interpelar y votar la destitución del Jefe de Gabinete. En Diputados, en tanto, la oposición convocó a una sesión especial y busca votos para una moción de censura para el próximo martes 23 de junio. Este mecanismo le otorga al Congreso la capacidad de remover al funcionario con la mayoría absoluta de ambas Cámaras si se considera que ha incurrido en actos, omisiones o conductas que comprometan su responsabilidad política.

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Según supo Infobae, el presidente del bloque, Cristian Ritondo, convocó a una reunión para el próximo martes para coordinar una postura parlamentaria. El viernes hubo reuniones virtuales, y mucho enojo. “No hay mucho margen. No veo margen político para bancar esto. Previo a la moción de censura, interpelémoslo, sería una salida. Cuando me dijeron que lo habían citado para el 23, en un primer momento pensé que le daban tiempo para que renuncie”, señaló a Infobae un diputado del PRO.

Y agregó: ”No se entiende. Los logros que podés exhibir quedan tapados. Ahora, prefiero que este tema que generó el Gobierno lo resuelva el Gobierno. Prefiero interpelarlo a resolverle el problema desde el Congreso con una moción de censura". Otro legislador nacional, ante la consulta de este medio, expuso la disyuntiva que atraviesa el partido amarillo: sumarse a un reclamo de todo el arco opositor, incluido el kirchnerismo, o quedar como defensores del Jefe de Gabinete. Hay una delgada línea, argumentan algunos, entre apoyar o ser cómplices.

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“No hay nada definido. La energía está puesta en que el gobierno tome una decisión antes del llamado a sesión”, afirmó.

Mauricio Macri y Abelardo de la Espriella. El exmandatario respaldó al candidato colombiano en las últimas horas - crédito Campaña Abelardo de la Espriella/EFE

Un dirigente bonaerense con un importante cargo partidario también se manifestó crítico: “No se le puede decir a los argentinos que está bien ahorrar en negro, que evadir impuestos no tiene consecuencias, que el dinero apareció porque alguien lo prestó o porque se encontró un pendrive. Esas explicaciones no están a la altura de la responsabilidad que exige un cargo público”, señaló.

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“¿Con qué autoridad se le pide a un vecino, a un comerciante o a un trabajador que cumpla con sus obligaciones tributarias, si quien integra el gobierno relativiza el cumplimiento de las mismas. Una cosa es respaldar el rumbo económico de un gobierno y otra muy distinta es resignar los estándares de transparencia e integridad. La honestidad en la función pública no es optativa ni negociable. Sin transparencia no hay confianza, y sin confianza es imposible construir instituciones sólidas”, agregó a Infobae.

Por otro lado, el legislador porteño Darío Nieto, que hizo una extensa publicación en X para explicar los “supuestos” movimientos de Adorni con Bitcoin, destacó en Infobae en Vivo que “Lo verificable es el movimiento, no la titularidad. Adorni podría haber arreglado a posteriori con alguien que sí hizo esos movimientos en su momento para justificar el incremento patrimonial”, advirtió.

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El legislador, también muy cercano a Mauricio Macri, también puso en duda que el Jefe de Gabinete haya pertenecido a la comunidad cripto argentina de 2013: “Era una comunidad muy chica, se conocían todos, y hasta ahora no encontré a nadie que lo conozca de esa época”.

Para Nieto, la salida debe provenir del propio Ejecutivo antes de que el asunto llegue al Congreso. “Mi opinión es que el presidente debería hacer renunciar a Adorni antes de llegar a ese punto”, afirmó, al tiempo que señaló que una interpelación sería, como mínimo, inevitable si el funcionario no da un paso al costado. “Adorni debería renunciar sin duda. Es insostenible esto”, remarcó.

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La presión sobre Adorni no proviene solo del PRO. Tras un pedido de presidente de la bancada amarilla, Martín Goerling Lara, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles próximo con el objetivo de citar al jefe de Gabinete a presentar su informe de gestión ante el Senado durante junio, tras no haberlo hecho en mayo. El bloque de la UCR acompañó ese reclamo.

El propio Adorni anunció el jueves que concurrirá al Senado en julio a dar su informe de gestión, mientras que el presidente Javier Milei fue uno de los primeros en repostear mensajes de apoyo al funcionario en las redes sociales.

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Los pedidos para que el Jefe de Gabinete de un paso al costado también provienen de la UCR, la Coalición Cívica, el peronismo cordobés. Se suman, incluso, a los pronunciamientos de miembros del Gobierno como Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, las únicas dos que se animaron -por ahora- a decir en público lo que piensan en privado.